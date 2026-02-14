Suheyn Cipriani encaró a Macarius por ‘darle orden’ en live antes de terminar: “Yo no te he dado esas confianzas”

Suheyn Cipriani encaró a Macarius por ‘darle orden’ en live antes de que terminen su relación y sea una alerta de un romance tóxico. TikTok

Suheyn Cipriani se convirtió en noticia tras confirmar que su relación con el streamer Macarius llegó a su fin. Pero antes de ello, salió a la luz un video de un extraño comportamiento del creador de contenido arequipeño contra la modelo.

La exreina de belleza protagoniza un tenso momento con Macarius durante una transmisión en vivo por TikTok, días antes de que ambos confirmaran el fin de su relación.

El clip, difundido por el pódcast “Q’bochinche!”, muestra a la Suheyn dejando en claro los límites del respeto y la confianza en pareja, en una escena que ahora cobra relevancia tras su reciente ruptura.

El live de TikTok nocturno que encendió la polémica

Todo ocurrió cerca de las tres de la madrugada, cuando Suheyn y Macarius realizaban un live en TikTok mientras aún eran pareja. Samuel Suárez, conductor de “Q’bochinche!”, relató cómo se topó con la transmisión al despertar en plena madrugada: “Este es un video de cómo se trataban Macarius y Suheyn a las 3 de la mañana, conectados por el live. Justo me levanté y dije: ‘¿No pueden dormir?’”, contó.

Durante el streaming, Macarius cuestionó a Suheyn por estar despierta hasta tan tarde y la instó a irse a dormir:

“¿Hasta qué horas vas a hacer live, dormilona? Si mañana tienes que levantarte temprano. Ya, ya, ya, váyase a dormir ya”, le dijo frente a la audiencia.

Suheyn Cipriani encaró a Macarius por ‘darle orden’ en live antes de terminar. IG

Suheyn Cipriani le pone límites: “No te he dado esas confianzas”

Lejos de quedarse callada, Suheyn Cipriani respondió con firmeza: “Yo no te he dado esas confianzas, Christhofer, para que tú me quieras mandar a dormir, por si acaso”, le advirtió, sorprendiendo a los seguidores que presenciaron el intercambio.

La tensión aumentó cuando Macarius insistió en su postura, llegando a autodenominarse “su marido”: “¿Cómo que quién soy yo? Soy tu marido. ¿Me escuchaste o no?, ¿o te repito? Soy tu marido, que vayas a dormir, ya es tarde”, insistió el streamer, mientras Suheyn no pudo ocultar su asombro ante la actitud del joven.

Suheyn Cipriani anuncia que está soltera.

Suheyn Cipriani confirma que está soltera

Solo días después de ese live, Suheyn Cipriani anunció oficialmente el fin de su relación con Macarius.

El anuncio, realizado durante la celebración del cumpleaños de su hija, tomó por sorpresa a sus seguidores.

La conductora de “Esto sí es amor” compartió su sentir en una transmisión: “Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás y si quieres tomar alguna decisión, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel. Pero bueno, no pasa nada. Siempre sonriamos, las cosas siempre van a estar bien y nada. Los quiero mucho”.

Suheyn reiteró su deseo de mantener la serenidad y pidió respeto para su vida privada y la de su hija: “Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya”.

Suheyn Cipriani se sinceró con sus seguidores durante una transmisión en vivo y confirmó el fin de su relación sentimental. TikTok

La historia de una relación breve y mediática

El vínculo entre Suheyn Cipriani y Macarius se inició de manera pública tras un encuentro casual en un stream del youtuber El Zein, donde la primera interacción fue distante.

Sin embargo, el interés de Suheyn y la posterior iniciativa de acercarse a Macarius en un evento social dieron pie a una relación que rápidamente captó la atención de la audiencia digital.

Ambos optaron por compartir su romance en redes sociales, pero la relación fue breve y estuvo marcada por momentos de tensión y diferencias de criterio, como quedó evidenciado en el live donde Suheyn defendió su independencia y sus límites.

Macarius hace romántica declaración a Suheyn Cipriani y redes estallan. Infobae Perú / Captura: YouTube.

Mensajes de apoyo y el regreso al foco profesional

Tras el anuncio de su soltería, los seguidores de Suheyn Cipriani inundaron sus redes sociales con mensajes de aliento: “Sigue adelante”, “Tranquila”, “Eres una mujer fuerte”, fueron algunas de las frases que se repitieron en los comentarios, reflejando el respaldo de su comunidad virtual.

La conductora ha optado por centrarse en su familia y en sus proyectos laborales, retomando la conducción de “Esto sí es amor” y agradeciendo el cariño recibido. “Gracias por el apoyo de siempre. Todo pasa y lo importante es seguir con actitud positiva”, expresó en sus historias.