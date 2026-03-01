Perú

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

La conductora y el streamer fueron captados de la mano en Arequipa, avivando comentarios sobre un posible regreso sentimental tras su reciente distanciamiento

Guardar
Las redes sociales estallaron luego
Las redes sociales estallaron luego de que los dos famosos fueran captados juntos nuevamente, provocando una oleada de teorías sobre una posible segunda oportunidad en su relación (YouTube / Monkey D Luffy)

Suheyn Cipriani, exreina de belleza y presentadora, volvió a acaparar la atención mediática luego de que imágenes recientes la mostraran paseando junto al streamer Macarius en Arequipa.

La pareja, conocida por su exposición pública y el alcance de sus seguidores en plataformas digitales, había anunciado semanas atrás la disolución de su vínculo, lo que generó amplias repercusiones en el entorno del entretenimiento nacional.

Ahora, la difusión de un video de TikTok, publicado por Instarándula, que los muestran tomados de la mano ha abierto la puerta a nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento, en un contexto marcado por la discreción de ambas partes y la presión constante de la opinión pública.

Suheyn y Macarius juntos en Arequipa

Las recientes imágenes de la presentadora y el streamer caminando juntos por la Ciudad Blanca han puesto a sus seguidores a especular sobre un posible regreso sentimental tras su comentada separación semanas atrás (TikTok/@instarandula)

La circulación de videos y fotografías en las redes, donde Suheyn Cipriani y Macarius comparten un paseo en la Ciudad Blanca, fue difundida por el canal especializado Instarándula. La reaparición de la pareja generó un inmediato interés entre seguidores y medios dedicados a la cobertura de la farándula peruana, quienes no tardaron en analizar cada gesto registrado en las imágenes.

La separación previa de ambos había sido confirmada en el marco de una celebración familiar, específicamente durante el cumpleaños de la hija menor de Cipriani. La conductora explicó en el pódcast La Manada que la distancia y la dificultad de coordinar agendas influyeron en la decisión de poner fin a la relación: “Él no se siente bien y decidió separarse, pero creo que es una decisión madura separarse en el momento indicado y no después”, comentó. Estas palabras permitieron comprender el carácter consensuado y reflexivo con el que ambos asumieron el cierre de su historia sentimental.

Durante el tiempo que permanecieron distanciados, Cipriani mantuvo una postura pública de respeto hacia Macarius. En declaraciones posteriores, resaltó la cercanía familiar del streamer y su arraigo en la ciudad de Arequipa, aspectos que, según manifestó, resultaron fundamentales en su relación: “Él es muy pegado a su familia; allá tiene su vida en Arequipa y eso es una cosa que me enamoró de él. Pedirle que rehaga su vida en otro lugar me parece un poco egoísta”, afirmó la modelo.

Lo que dicen las redes sociales de Suheyn Cipriani

Durante un en vivo en
Durante un en vivo en TikTok, una reacción inesperada de Suheyn Cipriani desató comentarios que apuntan a Macarius como parte de un posible nuevo capítulo en su historia. (YouTube / Monkey D Luffy)

El regreso de los rumores se vio impulsado durante una transmisión en vivo por TikTok. En ese espacio, Suheyn Cipriani compartía pantalla con figuras reconocidas del ámbito digital, entre ellos Youna, quien en medio de la interacción preguntó de manera directa si la presentadora seguía soltera. Cipriani negó con un gesto, lo que motivó la reacción de Youna: “¡Qué loca, la Suheyn regresó (con Macarius)!”. El episodio provocó una ola de comentarios y renovó el interés mediático sobre el posible restablecimiento del vínculo entre la conductora y el streamer.

A pesar de la exposición, Cipriani optó por la cautela al referirse públicamente a la situación. Solicitó a sus seguidores que eviten ataques hacia Macarius, enfatizando que el término de la relación ocurrió de forma respetuosa y sin conflictos. Por su parte, el streamer eligió resguardar su privacidad y la de Cipriani al declarar: “La única versión que van a tener de mí es que no voy a decir nada. Yo no quiero decir nada porque luego atacan y van contra ella. Ella es mujer, tiene que estar tranquila”.

La reacción de los seguidores en redes sociales evidenció el impacto de la exposición mediática. Muchos recordaron episodios anteriores, como la aparición de Suheyn Cipriani en televisión en un momento de vulnerabilidad, así como el apoyo manifiesto de Macarius frente a los cuestionamientos surgidos después de la separación.

Suheyn y Macarius mudos hasta ahora

La exposición constante y la
La exposición constante y la cautela de ambos protagonistas alimentan el debate público sobre si Suheyn Cipriani y Macarius han decidido darse una nueva oportunidad. (YouTube / Monkey D Luffy)

En las semanas recientes, la cobertura sobre Suheyn Cipriani y Macarius se ha intensificado debido tanto a la difusión de imágenes en Arequipa como a la ausencia de declaraciones directas que confirmen el estado actual de la relación. La modelo evitó pronunciarse explícitamente sobre su situación sentimental, mientras que las referencias indirectas y las insinuaciones de terceros apuntan al streamer como la figura clave de este reencuentro.

El episodio refleja cómo la dinámica de las redes sociales y la atención de la audiencia transforman momentos privados en asuntos de interés colectivo. Las interacciones, gestos y omisiones de Cipriani y Macarius permanecen bajo el escrutinio del público y de los medios especializados en entretenimiento, en tanto se mantiene la expectativa sobre la evolución de su vínculo personal.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiMacariusArequipaperu–entretenimiento

Más Noticias

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

El exalcalde de Trujillo, recientemente excluido por el JNE, anunció su retiro de la campaña y acusó a integrantes de Un Camino Diferente de deslealtad, manipulación y prácticas irregulares en la conformación de listas

Arturo Fernández abandona su candidatura

Universitario 0-0 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse igualar por Sporting Cristal. Al frente, eso sí, se plantará un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador del año. Sigue todas las incidencias del cruce

Universitario 0-0 FC Cajamarca EN

“Fue un privilegio ser tu amiga”: El adiós a Lizeth Marzano, la deportista que amaba el mar y la vida

Compañeros de la seleccionada la despidieron con promesas de justicia, mientras el país recuerda a la joven cuya carrera fue truncada por la conducción y falta de auxilio de Adrián Villar

“Fue un privilegio ser tu

Emotivo gesto en vuelo desde Cajamarca conmueve en redes: azafata consuela a niño que lloraba tras despedirse de su tía

El menor no podía contener el llanto tras despedirse de su tía, pero una integrante de la tripulación se acercó, lo abrazó y permaneció a su lado hasta que recuperó la calma

Emotivo gesto en vuelo desde

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ intentarán imponerse ante las ‘cremas’ en un encuentro que definirá al líder del campeonato femenino. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Universitario EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arturo Fernández abandona su candidatura

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

Premier Denisse Miralles niega ser cuota de APP y minimiza investigación en su contra: “En este país se abren procesos por cualquier razón”

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug nada con tiburones

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy fueron expulsados de ‘Yo Soy’: “Nos vimos obligados a retirarlos”

DEPORTES

Universitario 0-0 FC Cajamarca EN

Universitario 0-0 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley