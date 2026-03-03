Magaly Medina expone video inédito que muestra la brutalidad del atropello a Lizeth Marzano: “Iba a más de 80 km/h”

Magaly Medina presentó un video exclusivo que muestra un nuevo ángulo del fatal atropello a Lizeth Marzano. Las imágenes contradicen la versión de Adrián Villar, evidenciando exceso de velocidad y una total indiferencia tras el impacto. La abogada Katherine Ampuero analiza las abrumadoras pruebas y la negligencia de la fiscalía en el caso | Magaly Tv: La Firme

La muerte de Lizeth Marzano continúa generando preguntas, indignación y nuevas revelaciones. A más de dos semanas del trágico atropello que terminó con la vida de la joven campeona, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la difusión de nuevas imágenes del momento exacto del accidente, que pondrían en duda uno de los elementos más sensibles de la investigación: la velocidad a la que conducía Adrián Villar.

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, donde se mostró un video captado por una cámara de seguridad la noche del 17 de febrero a las 11:17 p.m. En el registro se observa la cuadra ocho de la avenida Camino Real prácticamente vacía, con escaso tránsito y un ambiente tranquilo que, segundos después, se transformaría en escenario de una tragedia.

Difunden nuevas imágenes del atropello a Lizeth Marzano y ponen en duda velocidad de Adrián Villar. ATV/ Magaly TV La Firme.

En el video, según describió la conductora, se aprecia cómo Lizeth Marzano aparece corriendo por la vía. Instantes después, ingresa al cuadro el vehículo que conducía Adrián Villar, el cual impacta violentamente contra la joven deportista. El golpe es tan fuerte que el cuerpo de la víctima sale despedido por los aires y cae varios metros más adelante, una escena que ha generado conmoción entre quienes han visto las imágenes.

Tras el impacto, un ciclista que transitaba por la vereda del frente se detiene abruptamente al percatarse de lo ocurrido, mientras otro vehículo pasa detrás a baja velocidad. Sin embargo, según el video difundido, el automóvil que conducía Villar no se detiene inmediatamente, lo que ha alimentado el debate público sobre lo ocurrido esa noche.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es el resultado del peritaje oficial, que determinó que el vehículo circulaba aproximadamente a 44 kilómetros por hora en el momento del atropello. Para la periodista que difundió las imágenes, esa conclusión no coincide con lo que se observa en el video.

Durante la transmisión, Magaly Medina expresó sus dudas sobre esa cifra y cuestionó abiertamente el informe pericial.

“Miren a la velocidad a la que la embiste Adrián Villar. ¿44 km/h? Todo aquel que maneja dice que eso sería imposible (...) Me parece absurdo que digan que iba a 44 km/h”, señaló la conductora mientras se repetían las imágenes del impacto.

El comentario abrió nuevamente el debate en torno a la investigación y generó reacciones inmediatas entre los familiares de la víctima, quienes desde el inicio han insistido en que el vehículo circulaba a una velocidad mayor.

Uno de ellos es Gino Marzano, hermano de la joven deportista fallecida, quien participó en el programa y reiteró la postura de la familia. Visiblemente afectado, aseguró que existen testigos que contradicen el resultado del peritaje.

“Testigos desmintieron eso (los 44 km/h), que el carro iba a más de 80 km/h, según su experiencia y según lo que han visto en el momento”, declaró.

Las palabras del hermano reflejan el dolor y la frustración de una familia que continúa buscando respuestas tras la muerte de la joven, cuya carrera deportiva había comenzado a consolidarse. Para ellos, determinar la velocidad exacta del vehículo no es un detalle menor, sino un elemento clave para esclarecer las circunstancias del atropello.

Francesca Montenegro revela que adrían Villar estuvo en ‘shock’ tras atropellar a Lizeth Marzano

Mientras las imágenes siguen siendo analizadas y debatidas, nuevas declaraciones también han aportado elementos al caso. En una entrevista reciente, Francesca Montenegro, creadora de contenidos que mantuvo una relación con Villar, relató lo que ocurrió después del accidente.

Según explicó, Adrián Villar llegó hasta su domicilio poco después del hecho, aparentemente afectado por lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio, el joven se encontraba en estado de shock y tenía dificultades para explicar lo sucedido.

“No soy una encubridora”: Francesca Montenegro cuenta por qué dejó a Adrián Villar tras tragedia de Lizeth Marzano. Panamericana Televisión/ Sin rodeos.

Montenegro relató que inicialmente intentó comprender lo que había pasado, pero el joven apenas podía hablar. “Bajo con él, me dice que ha tenido un accidente, me abraza, habla poco, balbucea, yo no entiendo nada”, contó. La influencer explicó que al llegar al exterior de la vivienda se encontró con una escena que le resultó desconcertante. Allí estaba Marisel Linares, cerca de un vehículo blanco, mientras el padre del joven se encontraba a cierta distancia.

“Llego y la primera escena que veo es a Marisel cerca al carro blanco, he cruzado con Adrián, el papá se encontraba más lejos”, recordó. Según su relato, fue en ese momento cuando Villar intentó explicar lo ocurrido, aunque sus palabras resultaban confusas.

“Adrián me cuenta que ha tenido un accidente, que ha huido, habla de un scooter, un árbol, que se ha quedao dormido, ha pestañeado”, detalló.

Francesca Montenegro: “Adrián Villar me dijo que había un scooter y un accidente”. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.