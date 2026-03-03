Perú

Janet Barboza llama “doble moral” a Masiel Málaga: “Ya no puede sacarle más el jugo al ‘Churrito’ Hinostroza”

La conductora criticó con dureza a la cantante señalando que la artista “ya no puede sacarle más el jugo al exjugador, en medio de la confirmación del fin del vínculo sentimental de la pareja

La conductora Janet Barboza cuestionó abiertamente la actitud de Masiel Málaga tras el fin del romance con el exfutbolista, señalando una supuesta “doble moral” y sugiriendo que la relación fue aprovechada para impulsar su carrera musical (América TV / América Hoy)

La presentadora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, cuestionó abiertamente la conducta de la cantante Masiel Málaga, a quien atribuyó una postura contradictoria en torno a su relación con Hernán ‘Churrito’ Hinostroza. Las declaraciones de Barboza se produjeron tras la confirmación pública de la ruptura sentimental entre la cantante y el exdeportista, hecho que acaparó la atención en redes sociales y medios de espectáculos.

Durante la emisión del programa que conduce junto a Rebeca Escribens, Barboza sostuvo que Málaga habría aprovechado el vínculo para obtener notoriedad y beneficios económicos, y ahora, tras el término, “ya no le puede sacar más el jugo”.

En su intervención, Janet Barboza criticó la actitud de Málaga y sugirió que la cantante habría utilizado su romance con Hinostroza para impulsar su carrera profesional. “Yo recuerdo todavía cuando decía: ‘Yo soy famosa por mi música, quiero que me conozcan porque soy cantante, porque soy solista’. Pero lo que no me gusta y siempre voy a rechazar es la doble moral”, afirmó

La conductora insistió en que la artista habría priorizado el beneficio económico y la exposición mediática: “Esto se trata de facturar, de business, billete, billete y Masiel Málaga. No se lo critico, lo está haciendo bien”.

Lo que dijo Janet Barboza

Janet Barboza cuestionó en televisión
Janet Barboza cuestionó en televisión la coherencia de Masiel Málaga y afirmó que su relación con Hinostroza tuvo fines mediáticos y comerciales. (América TV / América Hoy)

En el espacio televisivo, Barboza profundizó en su postura sobre la cantante, recordando declaraciones previas de Málaga, quien buscaba ser reconocida por su faceta musical y no por su relación sentimental. “Aprendió el negocio rapidito, Rebeca, rapidito”, enfatizó Barboza ante su compañera de conducción.

La presentadora sostuvo que la joven artista utilizó a Hinostroza para incrementar su presencia en eventos y conciertos, y al finalizar el romance, optó por comunicar su soltería en el escenario. “Lo llevan a conciertos, ahora no sé que terminan, que rompen, que regresan. Eso se trata de facturar”, reiteró. Estas palabras evidenciaron la postura crítica de Barboza sobre la gestión pública de la vida privada en el mundo del espectáculo.

Masiel Málaga, por su parte, no respondió directamente a las observaciones de Barboza, aunque sus intervenciones públicas tras la ruptura se orientaron a reafirmar su independencia y priorizar su proyecto musical.

Anuncio del fin del romance y grito de soltería

La salsera utilizó el escenario
La salsera utilizó el escenario y transmisiones en TikTok para anunciar el fin del romance y reafirmar su nueva etapa personal. (Instagram/masiel.malaga)

Días antes, durante una presentación en vivo, Málaga interrumpió su repertorio para anunciar su soltería ante el público, utilizando un tono irónico: “Ahora que estoy soltera… Escuchen cómo estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? ¿Qué voy a estar triste?”. Este fragmento, registrado por asistentes y difundido en redes sociales, fue la primera confirmación directa de la separación con Hinostroza.

Más tarde, la artista recurrió a una transmisión en TikTok para reafirmar su estatus: “Sí, ahora estoy soltera. Bueno, yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás”. La declaración fue respaldada con mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes valoraron el mensaje de empoderamiento y reinvención.

En Instagram, Málaga compartió una reflexión dirigida a su audiencia: “Asegúrate de compartir tu vida al lado del más fan. Del primero en darle like a tus fotos, el que se derrita al verte. El primero en presumirte, el primero en siempre querer verte brillar. Asegúrate de que sea quien solo te quiera cuidar, hasta de él mismo. Asegúrate de que te respete aun cuando todo ande en descontrol”.

Angelí Boza niega haberse entrometido entre Masiel y el ‘Churrito’

Angelí Boza rechazó versiones que
Angelí Boza rechazó versiones que la vinculaban con la ruptura y negó cualquier relación sentimental con Hinostroza. (Instagram./angelibozaofficial)

En paralelo a la polémica, la cantante Angelí Boza desmintió cualquier implicancia en la ruptura entre Málaga y Hinostroza. Consultada por medios de espectáculos, Boza fue enfática: “Debo ser clara y quiero desligarme de Hernán Hinostroza. Nunca tuve ni tengo ningún vínculo amoroso con él, no ha pasado ni pasará jamás”.

La artista agregó que su carrera sigue un rumbo propio, alejado de controversias: “Confío en mi trabajo, estoy feliz de mi proceso profesional, voy paso a paso, no necesito ese tipo de cosas para crecer en la música”. De esta manera, Boza descartó rumores y especulaciones que circularon en redes sociales y algunos portales de farándula, reafirmando su compromiso con su desarrollo musical.

Hasta el momento, Hernán ‘Churrito’ Hinostroza no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Barboza ni sobre los motivos de la separación con Masiel Málaga. La cantante, en cambio, optó por mantener la reserva sobre los detalles de la ruptura y centrarse en su carrera artística y vida personal.

