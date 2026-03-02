Acusan a Masiel Málaga, ex de ‘Churrito’, de no presentarse en show pese a pago previo: “Se le canceló con anticipación”

Massiel Málaga, ex de Churrito, se presenta en un escenario mientras enfrenta acusaciones por no cumplir un show pese a haber recibido un pago anticipado. (Massiel Málaga)

La artista de salsa Masiel Málaga enfrenta acusaciones públicas tras no realizar una presentación pactada en el VillaRica Club Campestre, en el distrito de Puente Piedra. El club asegura que la cantante no cumplió con el contrato firmado para la noche del 1 de marzo, pese a que el pago por el show se había efectuado antes de la fecha.

La controversia se originó cuando el centro recreacional difundió un comunicado en el que detalla que la actuación de Málaga estaba programada para desarrollarse entre las 6:45 p.m. y 7:45 p.m., y que todos los términos se coordinaron y confirmaron con antelación.

“VillaRica Club Campestre se dirige a su público para informar lo ocurrido el día 1 de marzo, respecto a la presentación programada de la artista Masiel Málaga”, expresa el documento difundido por la organización.

El recinto subrayó que no existió aviso previo de ningún contratiempo y que no lograron establecer contacto con el representante de la cantante al acercarse la hora pactada. Al intentar comunicarse directamente con la artista, según relata el club, recibieron como respuesta que “ella no ve horarios”.

Villarica Club Recreacional emite comunicado oficial acusando a la artista Massiel Málaga de no presentarse a un show previamente pagado, generando malestar entre el público. (Villarica Club Recreacional)

La administración del VillaRica Club Campestre dio a conocer que el pago exigido por el entorno de la salsera —un monto de S/ 6,000— fue abonado en su totalidad antes del evento, cumpliendo así con la solicitud de la artista. “Es importante precisar que el bolo de S/ 6,000 fue cancelado en su totalidad con anticipación”, remarca el comunicado oficial del establecimiento.

A pesar del acuerdo, el club afirma que Málaga y su equipo se presentaron en el local aproximadamente a las 10:45 p.m., cuando ya otro artista ocupaba el escenario cumpliendo con su presentación. Ante esa situación, la intérprete optó por abandonar el recinto sin subir al escenario.

El comunicado agrega que una integrante del staff de la artista manifestó que “había esperado mucho” y sugirió coordinar la devolución del dinero con el manager de Málaga. Hasta el momento, la cantante no ha dado declaraciones públicas sobre el incidente ni ha respondido a la denuncia del club.

El establecimiento concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con el profesionalismo y el respeto a los acuerdos con clientes y artistas: “VillaRica Club Campestre reafirma su compromiso con el profesionalismo, el respeto a los horarios y el cumplimiento hacia nuestros clientes y artistas que sí honran su palabra”.

Massiel Málaga, vestida de rojo, ofrece una vibrante actuación musical acompañada de su banda, iluminada por focos azules en el escenario. (Massiel Málaga)

Masiel Málaga anunció su soltería en concierto

En medio del revuelo generado por la denuncia, Masiel Málaga también llamó la atención al referirse en público a su vida personal. Durante un concierto reciente, la intérprete sorprendió a los asistentes al confirmar abiertamente el término de su relación sentimental con el exfutbolista Paulo Hernán ‘Churrito’ Hinostroza.

Mientras se encontraba en el escenario, la salsera interrumpió la actuación para compartir con el público su situación sentimental. “Ahora que estoy soltera… Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? (...) ¿Qué chu* voy a estar triste?**”, expresó Málaga, dejando en claro la ruptura y sus emociones al respecto.

Masiel Málaga confirma que está sepaqrada de ‘Churrito’ Hinostroza. IG

El momento fue documentado por personas presentes en el espectáculo, quienes grabaron la intervención y la difundieron a través de la red social TikTok. Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente el video se viralizó, generando comentarios y muestras de apoyo de parte de sus seguidores.

Por ahora, Masiel Málaga no ha emitido declaraciones sobre la denuncia por incumplimiento contractual, mientras el público permanece atento a una posible respuesta de la artista frente a la controversia.