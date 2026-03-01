Masiel Málaga grita su soltería en pleno concierto tras terminar con ‘Churrito’ Hinostroza: “El amor no es solo decirlo”

Masiel Málaga grita su soltería tras separarse de ‘Churrito’ Hinostroza.

La cantante Masiel Málaga sorprendió a sus seguidores y al público en general al confirmar públicamente el fin de su relación con ‘Churrito’ Hinostroza. Durante una reciente presentación en vivo, la salsera interrumpió su show para hacer un anuncio que sorprendió a sus seguidores.

“Ahora que estoy soltera… Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? (...) ¿Qué chu*** voy a estar triste?”, exclamó Málaga desde el escenario, dejando entrever el cierre de su romance y la mezcla de emociones que atraviesa en este nuevo capítulo de su vida.

Las declaraciones fueron registradas por asistentes al concierto, quienes no tardaron en compartir los videos en TikTok. La reacción del público virtual fue inmediata, viralizando el mensaje de la artista y generando muestras de apoyo y mensajes solidarios.

Anunció su separación en Instagram

Horas después, Masiel Málaga utilizó sus propias redes sociales para ratificar su situación sentimental. “Sí, ahora estoy soltera. Bueno, yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás”, expresó en un video, reafirmando su soltería y dejando abierta la posibilidad de que la ruptura marque el inicio de una etapa de autoafirmación.

La intérprete de “Cuando se ama” evitó dar detalles sobre las razones que llevaron al fin de su relación con ‘Churrito’ Hinostroza. Prefirió mantener discreción y no abundar en reproches ni en explicaciones públicas. “Yo no voy a decir nada fuera de lugar, ni negativo. He pasado tantas cosas”, señaló, aludiendo a experiencias personales que prefiere reservar para el ámbito privado.

Masiel Málaga confirma que está sepaqrada de 'Churrito' Hinostroza.

A pesar de la ruptura, Masiel Málaga aprovechó la ocasión para compartir un mensaje reflexivo y motivador en su cuenta de Instagram, donde aconsejó a sus seguidores sobre la importancia de elegir bien a la persona con quien compartir la vida.

“Asegúrate de compartir tu vida al lado del más fan. Del primero en darle like a tus fotos, el que se derrita al verte. El primero en presumirte, el primero en siempre querer verte brillar. Asegúrate de que sea quien solo te quiera cuidar, hasta de él mismo. Asegúrate de que te respete aun cuando todo ande en descontrol”, publicó la artista.

El mensaje de la cantante también hizo referencia al valor de los actos en una relación, más allá de las palabras. “Asegúrate que sea quien te toma una foto distraída y de título diga algo lindo que tú no notas de ti, porque el amor no es solo decirlo o escribirlo, es tener la coherencia entre tus actos y lo que dices sentir”, añadió, resaltando la necesidad de autenticidad y coherencia en el amor.

La confirmación de la ruptura generó una oleada de comentarios en las redes sociales. Seguidores de Masiel Málaga destacaron su honestidad y la valentía de compartir un momento personal en público, mientras que otros manifestaron su respaldo y admiración hacia la artista por mantener una postura positiva y centrada en el crecimiento personal.

Hasta el momento, ‘Churrito’ Hinostroza no ha emitido declaraciones respecto a la separación, lo que incrementa la atención sobre los motivos y el desenlace de la relación. Masiel Málaga, por su parte, continúa enfocada en su carrera musical y en proyectos personales, recibiendo muestras de cariño de sus fanáticos y colegas del medio artístico.

Mientras continúa con sus presentaciones y actividades, Masiel Málaga se muestra enfocada en su música y en el apoyo de sus seguidores. La confirmación de su soltería marca el inicio de una nueva etapa, en la que la artista apuesta por su crecimiento personal.

Masiel Málaga.