Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

La conductora de ‘América Hoy’ se mostró en contra del video compartido por la madre de Adrián Villar, en donde su hijo hace un mea culpa por la muerte de la deportista | América TV / América Hoy

Janet Barboza, conductora de “América Hoy”, criticó públicamente las disculpas ofrecidas por Adrián Villar luego de que el joven fuera señalado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. Barboza expresó su inconformidad con el video difundido por la madre de Villar, Marcela Chirinos, en el que el joven se responsabiliza del hecho y pide perdón a la familia afectada.

El video, compartido en redes sociales antes de la detención de Adrián Villar, muestra al joven con evidente angustia y remordimiento. En la grabación, Villar dirige unas palabras a los familiares de Lizeth Marzano, reconociendo la gravedad de sus actos. “Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice”, manifestó.

Además, el joven solicitó apoyo emocional para la familia de Lizeth, aludiendo a la ausencia que deja la pérdida en el hogar. “Pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor, mientras todo el debido proceso sigue su curso”, señaló en el video.

La conductora Janet Barboza, desde su espacio en América Hoy, rechazó la actitud de Villar por considerar que su pronunciamiento llegó tarde. “Considero que son disculpas tardías casi 15 días después de haber atropellado a Lizeth Marzano”, afirmó Barboza.

Remarcó que el joven pudo haberse dirigido antes a la familia, en especial durante la audiencia judicial donde estuvo presente el hermano de la víctima. “Considero que cuando él tuvo la oportunidad de en la audiencia dirigirse a Gino, al hermano de Lizeth Marzano, no lo hizo, no le pidió disculpas en su momento, me parece que son disculpas tardías”, puntualizó la presentadora.

La presentadora Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar luego del atropello a Lizeth Marzano, durante una emisión televisiva. (América TV / América Hoy)

Familia de Lizeth Marzano no acepta las disculpas de Adrián Villar

El entorno familiar de Lizeth Marzano mantiene una postura firme frente a las disculpas del acusado. A dos semanas del accidente, el dolor y la indignación persisten en la familia, que continúa exigiendo justicia en medio del proceso judicial contra Adrián Villar.

Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, respondió al video difundido por la familia Villar con palabras contundentes. Consultado sobre la posibilidad de aceptar las disculpas públicas, Gino fue enfático: “No, definitivamente no (acepto las disculpas), el día de mañana se cumplen dos semanas de que mi hermana falleció y sale la persona que mató a mi hermana a pedir disculpas a la familia”, declaró.

Gino Marzano cuestiona el video de Adrián Villar y habla de “encubrimiento total”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Gino reflejan el impacto emocional que ha dejado el caso en su entorno más cercano. “Yo no trato de escucharlos, son tantas mentiras y tan descarados todos los que están participando en todo esto. Mi madre estuvo muy afectada”, señaló, evidenciando el nivel de afectación que atraviesa la familia Marzano.

La difusión del video y las reacciones generadas han reavivado el debate sobre la responsabilidad y el tiempo adecuado para buscar el perdón en situaciones de este tipo. Mientras la investigación avanza, el caso sigue generando repercusión social y mediática, especialmente por la postura inamovible de los familiares de Lizeth Marzano frente a los pronunciamientos de Adrián Villar y su entorno.