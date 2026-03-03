Perú

Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

La conductora de ‘América Hoy’ se mostró en contra del video compartido por la madre de Adrián Villar, en donde su hijo hace un mea culpa por la muerte de la deportista

Guardar
La conductora de ‘América Hoy’ se mostró en contra del video compartido por la madre de Adrián Villar, en donde su hijo hace un mea culpa por la muerte de la deportista | América TV / América Hoy

Janet Barboza, conductora de “América Hoy”, criticó públicamente las disculpas ofrecidas por Adrián Villar luego de que el joven fuera señalado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. Barboza expresó su inconformidad con el video difundido por la madre de Villar, Marcela Chirinos, en el que el joven se responsabiliza del hecho y pide perdón a la familia afectada.

El video, compartido en redes sociales antes de la detención de Adrián Villar, muestra al joven con evidente angustia y remordimiento. En la grabación, Villar dirige unas palabras a los familiares de Lizeth Marzano, reconociendo la gravedad de sus actos. “Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice”, manifestó.

Además, el joven solicitó apoyo emocional para la familia de Lizeth, aludiendo a la ausencia que deja la pérdida en el hogar. “Pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor, mientras todo el debido proceso sigue su curso”, señaló en el video.

En un video difundido por su madre, Adrián Villar, principal investigado por la muerte de Lizeth Marzano, ofrece disculpas públicas. 'Lamento muchísimo lo que hice', afirma, reconociendo el daño irreparable causado.

La conductora Janet Barboza, desde su espacio en América Hoy, rechazó la actitud de Villar por considerar que su pronunciamiento llegó tarde. “Considero que son disculpas tardías casi 15 días después de haber atropellado a Lizeth Marzano”, afirmó Barboza.

Remarcó que el joven pudo haberse dirigido antes a la familia, en especial durante la audiencia judicial donde estuvo presente el hermano de la víctima. “Considero que cuando él tuvo la oportunidad de en la audiencia dirigirse a Gino, al hermano de Lizeth Marzano, no lo hizo, no le pidió disculpas en su momento, me parece que son disculpas tardías”, puntualizó la presentadora.
La presentadora Janet Barboza cuestiona
La presentadora Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar luego del atropello a Lizeth Marzano, durante una emisión televisiva. (América TV / América Hoy)

Familia de Lizeth Marzano no acepta las disculpas de Adrián Villar

El entorno familiar de Lizeth Marzano mantiene una postura firme frente a las disculpas del acusado. A dos semanas del accidente, el dolor y la indignación persisten en la familia, que continúa exigiendo justicia en medio del proceso judicial contra Adrián Villar.

Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, respondió al video difundido por la familia Villar con palabras contundentes. Consultado sobre la posibilidad de aceptar las disculpas públicas, Gino fue enfático: “No, definitivamente no (acepto las disculpas), el día de mañana se cumplen dos semanas de que mi hermana falleció y sale la persona que mató a mi hermana a pedir disculpas a la familia”, declaró.

Gino Marzano cuestiona el video
Gino Marzano cuestiona el video de Adrián Villar y habla de “encubrimiento total”. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Gino reflejan el impacto emocional que ha dejado el caso en su entorno más cercano. “Yo no trato de escucharlos, son tantas mentiras y tan descarados todos los que están participando en todo esto. Mi madre estuvo muy afectada”, señaló, evidenciando el nivel de afectación que atraviesa la familia Marzano.

La difusión del video y las reacciones generadas han reavivado el debate sobre la responsabilidad y el tiempo adecuado para buscar el perdón en situaciones de este tipo. Mientras la investigación avanza, el caso sigue generando repercusión social y mediática, especialmente por la postura inamovible de los familiares de Lizeth Marzano frente a los pronunciamientos de Adrián Villar y su entorno.

Temas Relacionados

Janet BarbozaAdrián VillarLizeth Marzanoperu-entretenimiento

Más Noticias

Se rompió el ducto del gas de Camisea: la electricidad se dispara a USD200 MWh y toda la generación de Lima se detiene

Emergencia en TGP podría tardar hasta 3 ó 4 días en atenderse, mientras las plantas a diésel en el país operan a toda marcha. ¿Existe riesgo de racionamiento?

Se rompió el ducto del

¿Por qué no hay GNV para taxis, autos particulares y vehículos de carga?

La restricción de venta de Gas Natural Vehicular va desde el lunes 1 al sábado 14 de marzo, siempre y cuando todo vaya bien con la reparación del tubo roto de Camisea

¿Por qué no hay GNV

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

Presidente interino logró que el PJ archivara su proceso por apropiación ilícita. Juicio que iniciará el junio solo será para determinar si paga una reparación civil

Revelan que José María Balcázar

Corte de agua para este 05 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Se aconseja a los vecinos almacenar agua previamente al inicio del corte anunciado con el propósito de contar con la cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas

Corte de agua para este

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ vencieron a Universitario y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones de la segunda etapa

Posible rival de Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que José María Balcázar

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina enfurece contra versión

Magaly Medina enfurece contra versión de Adrián Villar: “No escondes el carro y luego sales en una bicicleta a ver qué pasó”

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por inapropiado comentario durante marcha en memoria de Lizeth Marzano

Isabella Ladera pone fin a los rumores y revela el tiempo de embarazo de su hijo con Hugo García

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

DEPORTES

Posible rival de Alianza Lima

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares