¿Habrá desabastecimiento de alimentos en los próximos días por emergencia del gas natural? Esto es lo que se sabe

Ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) en los grifos, un experto explica por qué se ha priorizado el suministro para hogares y transporte público masivo. Se detallan las complejidades de la reparación del gasoducto y el impacto en los consumidores.

El incidente reportado el pasado 1 de marzo en el ducto de gas natural de Camisea, en Cusco, que incluyó una fuga y una deflagración, llevó al Gobierno peruano a declarar una emergencia de 14 días para garantizar la reparación y normalización del suministro. La medida contempla una restricción temporal en el abastecimiento de GNV (gas natural vehicular) para el transporte, entre ellos el de vehículos de carga.

¿Habrá desabastecimiento de alimentos?

La emergencia generó preocupación entre los consumidores sobre un posible desabastecimiento de alimentos y productos esenciales en Lima, Callao e Ica, las principales zonas abastecidas por este hidrocarburo. Sin embargo, según Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el riesgo es mínimo:

“La gran mayoría de vehículos de carga son a diésel y no hay restricción en ese combustible. Solo un grupo reducido de camiones usa GNV, y su consumo no afectará la distribución de productos”, explicó en una entrevista reciente con Infobae Perú.

La distribución de productos frescos continúa en los mercados de Lima, con autoridades garantizando el abastecimiento y la estabilidad del GNV durante la emergencia de 14 días en Camisea. (Composición de Infobae Perú)

Sobre los precios de los productos en los mercados, García indicó que la emergencia del gas natural no debería generar aumentos. Cualquier eventual alza solo debería estar vinculada a factores externos, como la escalada de los precios internacionales del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente, y no a la situación local del ducto de Camisea.

Asimismo, señaló que Perú cuenta con existencias de gasolina, diésel y GLP suficientes para atender contingencias, y que la coordinación entre empresas y autoridades es clave para mantener la normalidad en el abastecimiento.

En el caso de los taxis y vehículos particulares que usan GNV, podrán recurrir a combustibles alternativos como gasolina o GLP, garantizando que la movilidad y la cadena de suministro continúen sin mayores interrupciones.

Hogares no se quedarían sin gas natural

García señaló, que según la resolución ministerial del Minem, el suministro domiciliario de gas natural está totalmente cubierto para los hogares durante los 14 días de emergencia, hasta el 14 de marzo; y que las fechas proyectadas por las empresas transportadoras suelen cumplirse o incluso terminar un poco antes.

La imagen muestra la llama de una estufa de gas en primer plano, con un inserto circular que revela una deflagración en el proyecto Camisea, simbolizando la preocupación por el suministro de gas natural en las viviendas de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Precisamente, Cálidda emitió un comunicado este 3 de marzo señalando que vienen trabajando “de manera permanente y coordinada con la Transportadora Gas del Perú (TGP) y las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento dispuesto”. Asimismo, instaron a sus usuarios de Lima y Callao “a realizar un uso prudente, solidario y responsable en el consumo de gas natural mientras dura esta situación de emergencia”.

¿Por qué hay desabastecimiento de gas natural en Lima?

El desabastecimiento de gas natural en Lima se debe a un incidente en el ducto de Camisea (Cusco), donde entre el 1 de marzo se produjo una fuga y deflagración. Esto obligó al MINEM a declarar emergencia por 14 días, priorizando el suministro a los hogares y al transporte público masivo, mientras se restringe temporalmente el gas natural vehicular (GNV) para vehículos particulares.

Como consecuencia, la generación eléctrica a gas se ha reducido, activando plantas de respaldo a diésel con mayor costo, y el transporte urbano enfrenta mayores gastos en combustible, afectando principalmente a taxistas y usuarios de vehículos livianos, lo que podría reflejarse en un incremento temporal de tarifas.

¿Qué significa GNV?

GNV significa Gas Natural Vehicular. Es una forma de gas natural comprimido que se utiliza como combustible para vehículos, reemplazando parcial o totalmente a la gasolina o al diésel. Su uso tiene varias ventajas:

Es más económico que la gasolina o el diésel.

Genera menos contaminación, ya que emite menos gases de efecto invernadero y partículas.

Puede ser utilizado en taxis, buses, autos particulares y flotas de transporte público que tengan motores adaptados para GNV.