Perú

Sunafil lanza 20 puestos de trabajo con sueldos de hasta S/ 10.000 en Lima y seis regiones: revisa requisitos y cómo postular

La oferta incluye plazas para bachilleres, titulados y estudiantes universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 10.000, según el perfil y la experiencia requerida

¿Buscas empleo en el sector público y eres profesional o técnico en Derecho, Administración, Contabilidad o carreras afines? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó una nueva convocatoria CAS vigente hasta el 12 de marzo de 2026, con 20 procesos abiertos en distintas regiones del país y sueldos que pueden alcanzar los S/ 10.000 mensuales.

La oferta contempla plazas para egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados universitarios, lo que amplía las posibilidades para distintos perfiles profesionales. Las vacantes están distribuidas en Amazonas, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lima y Loreto, y abarcan cargos como especialistas legales, coordinadores, auxiliares administrativos y analistas.

¿Cuánto paga la convocatoria CAS de Sunafil y qué tipo de contrato ofrece?

Guía sobre el descanso médico
Guía sobre el descanso médico en Perú | Foto: Sunafil

Todos los puestos se rigen bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios). Las remuneraciones van desde S/ 1.500 hasta S/ 10.000, dependiendo del nivel del cargo y la experiencia requerida.

Entre los puestos mejor remunerados destaca:

CAS N° 054 – Coordinador Legal (Lima)

  • 1 vacante
  • Requisito: Título de abogado con colegiatura y habilitación vigente
  • Remuneración: S/ 10.000

También figuran cargos estratégicos como:

CAS N° 059 – Subintendente/a de Fiscalización e Instrucción (Amazonas)

  • 1 vacante
  • Requiere título profesional en Derecho, Administración, Relaciones Industriales, Recursos Humanos, Economía, Contabilidad, Gestión Pública, Ingeniería Industrial, entre otros
  • Sueldo: S/ 8.000

CAS N° 063 – Coordinador/a Legal (Lima)

  • 1 vacante
  • Título de abogado con colegiatura y habilitación vigente
  • Remuneración: S/ 8.000

En el rango de S/ 6.000 a S/ 7.500, se encuentran diversas posiciones de especialista legal en Lima y Cusco, además del puesto de Supervisor de Comisión de Auditoría (CAS N° 057) en Lima, que ofrece S/ 7.500 y requiere título en Contabilidad o Derecho.

Para quienes cuentan con menor experiencia o están en etapas iniciales de formación profesional, también hay opciones como:

CAS N° 058 – Auxiliar Administrativo (Lima)

  • Estudios universitarios (mínimo 7° ciclo) en Derecho o Administración, o egresado técnico en Administración o Computación
  • Sueldo: S/ 1.800

CAS N° 062 – Auxiliar de Oficina (Callao)

  • Título técnico superior en Administración, Archivística o Secretariado, o egresado universitario en Administración o Ingeniería Industrial
  • Remuneración: S/ 1.500

¿Qué vacantes ofrece Sunafil según nivel educativo?

La Sunafil es la entidad
La Sunafil es la entidad encargada de sancionar a quienes no pagan la CTS en los plazos determinados. Foto: Andina

La convocatoria contempla plazas en distintas áreas como Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Archivística y Secretariado, entre otras.

Para titulados universitarios

Gran parte de los procesos están dirigidos a abogados colegiados y habilitados, especialmente en los siguientes cargos:

  • Especialista Legal I y II (Lima, Cusco, Junín, Loreto, La Libertad)
  • Coordinador Legal (Lima)
  • Especialista en Vinculación y Desvinculación de Personal (Lima)
  • Subintendente/a de Fiscalización e Instrucción (Amazonas)

Los sueldos para este grupo oscilan entre S/ 4.000 y S/ 10.000, según el nivel de responsabilidad.

Para bachilleres universitarios

  • Asistente Legal (Cusco) – S/ 3.000
  • Analista Legal (Lima) – S/ 4.000

Estas posiciones representan una oportunidad para profesionales que aún no cuentan con título o colegiatura.

Para estudiantes universitarios y técnicos

  • Auxiliar Administrativo (Lima)
  • Auxiliar de Oficina (Callao)

Con remuneraciones entre S/ 1.500 y S/ 1.800, estas plazas pueden ser una puerta de ingreso al sector público.

¿Hasta cuándo se puede postular y cómo hacerlo?

La Sunafil pone a disposición
La Sunafil pone a disposición el aplicativo Alera SOS para denunciar los casos de trabajo infantil y forzado. (Foto: Agencia Andina)

La fecha límite de postulación es el 12 de marzo de 2026. Los interesados deben revisar cuidadosamente las bases específicas de cada proceso CAS, donde se detallan los requisitos mínimos, experiencia laboral, competencias y documentación obligatoria.

Es fundamental tener en cuenta la siguiente recomendación incluida en la convocatoria:

“Los interesados deben considerar previamente a la postulación, si cumplen con los requisitos establecidos para cada vacante y revisar qué documentación (anexos, formatos, etc.) debe adjuntar para su correcta inscripción.”

Cada proceso cuenta con bases independientes, por lo que se recomienda descargar y leer con atención los documentos oficiales antes de enviar la postulación. La inscripción se realiza a través de los canales establecidos por la entidad.

La nueva convocatoria CAS de Sunafil marzo 2026 representa una oportunidad clave para profesionales del ámbito legal, administrativo y técnico que buscan estabilidad en el sector público, con sueldos competitivos y presencia en varias regiones del país. Si cumples con el perfil, revisa las bases cuanto antes y no dejes pasar la fecha límite.

