‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

El debut exclusivo en cines peruanos el 4 de junio de 2026 confirma el peso que ha ganado la franquicia entre el público latinoamericano, generando expectativas y entusiasmo entre los seguidores locales (Paramount Pictures)

El esperado regreso de Scary Movie ya tiene fecha en la cartelera peruana: el estreno de la sexta entrega reunirá al reparto original y marcará el retorno de Marlon y Shawn Wayans tras casi dos décadas.

La película, que llegará primero a los cines de Perú y poco después a Estados Unidos y Canadá, anticipa una oleada de sátiras que no dejarán tema sin abordar, desde los éxitos recientes del terror hasta los debates sociales más actuales. El avance oficial y las primeras imágenes reavivan la expectativa entre quienes crecieron con la franquicia y los nuevos públicos que buscan comedia sin restricciones.

El anuncio fue realizado por Paramount Pictures, que confirmó que la película se proyectará en el país el 4 de junio de 2026, mientras que los espectadores de Estados Unidos y Canadá podrán verla a partir del 12 de junio. Esta doble estrategia de lanzamiento busca captar tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas generaciones, en un contexto donde la cultura de la parodia y el humor transgresor resurgen en la industria.

La campaña de promoción utiliza el lema: “The Wayans are back to cancel the Cancel Culture”, un guiño directo a la postura que adoptará la nueva entrega ante los debates contemporáneos. Desde su primera aparición en el año 2000, la franquicia se caracterizó por desafiar los límites del humor y burlarse abiertamente de los clichés del cine de terror y la cultura pop, una fórmula que ahora retoma con renovada intensidad.

Con los Wayans a la cabeza

El tráiler exhibe burlas a títulos actuales y a la llamada cultura de la cancelación, reforzando el sello provocador que distinguió a la saga desde sus inicios. (Paramount Pictures)

El regreso de los hermanos Marlon y Shawn Wayans es uno de los grandes atractivos de esta entrega, acompañados por Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall en el rol de Brenda Meeks, quienes marcaron la identidad de la saga. Junto a ellos, Lochlyn Munro retoma el papel de Greg Phillippe, ahora convertido en alguacil, y advierte en el tráiler: “Un asesino en serie anda suelto”.

Las primeras escenas difundidas mantienen la dinámica icónica entre Cindy y Brenda, apostando por situaciones incómodas y comentarios ácidos que consolidaron la popularidad de las películas originales. El avance revela también la inclusión de nuevas figuras que amplían el espectro de referencias hacia fenómenos recientes del cine y la televisión, sumando guiños a producciones y tendencias que dominaron la última década.

La intención es clara: reunir al público que creció con la franquicia y conectar con quienes buscan sátira directa y sin filtros, en un contexto social donde el humor irreverente ha sido objeto de debate. Paramount Pictures y el equipo de producción apuestan por una fórmula que combina nostalgia y actualidad, mientras ajustan el tono a los tiempos que corren.

Parodias a éxitos recientes y críticas a la cultura pop

Scary Movie 6 reunirá a Marlon Wayans y Shawn Wayans junto a Anna Faris y Regina Hall, apostando por la nostalgia y nuevas incorporaciones que refrescan la saga. (Paramount Pictures)

El tráiler oficial, presentado este lunes a través de las plataformas de Paramount Pictures, expone la estrategia de la película: parodiar los grandes éxitos recientes del género y abordar temas sociales en boga. Entre las referencias más notorias figuran títulos como M3GAN, La sustancia, Pecadores, Weapons, Get Out y la serie Merlina (Wednesday). En una de las secuencias más comentadas, la muñeca M3GAN ejecuta su célebre baile viral antes de ser desenmascarada como Ghostface, el antagonista que inspiró el primer filme de la saga.

La provocación también apunta a fenómenos sociales actuales. En una escena, una víctima corrige a su agresora exigiendo el uso de pronombres inclusivos: “Mi pronombre es elle, ¿vale? Así que di pobrecille”. Este tipo de humor marca el tono de la nueva entrega y subraya su apuesta por la incorrección política, un sello inconfundible de los Wayans.

El adelanto incluye el eslogan oficial: “Nada es sagrado. No queda cliché intacto”, resumiendo la intención de la película de ridiculizar tanto las convenciones del cine de terror contemporáneo como las tendencias sociales del momento. Los guionistas han incorporado sátira sobre precuelas, secuelas, el llamado “terror elevado” y la obsesión por las sagas interminables, en una apuesta por renovar el espíritu burlón de la franquicia.

Cuándo se estrena en el Perú

Con estreno escalonado en América, la producción apuesta por reactivar la conversación global y posicionarse como un regreso polémico dentro del cine de comedia. (Paramount Pictures)

La fecha de lanzamiento en Perú posiciona al país como uno de los primeros en ver la nueva entrega, un movimiento que responde al creciente interés por la saga en el público latinoamericano. Paramount Pictures confirmó que la película se estrenará el 4 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá el debut está previsto para el 12 de junio.

Esta estrategia busca reconectar con la audiencia original y, al mismo tiempo, atraer a jóvenes espectadores que no vivieron el fenómeno de las primeras entregas. La suma de sátira, cultura pop y el regreso de los protagonistas emblemáticos configura un relanzamiento que ya genera debate por su humor directo y su mirada crítica sobre los excesos y tendencias de la industria.

Las primeras reacciones al tráiler y la campaña promocional anticipan un estreno que promete dividir opiniones y reinstalar a Scary Movie en el centro de la conversación sobre los límites de la parodia y el humor en el cine contemporáneo.