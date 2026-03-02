Scary Movie 6 regresa con un nuevo tráiler y parodiando éxitos recientes de terror

Scary Movie 6 presenta un nuevo tráiler.

Paramount Pictures ha publicado el tráiler de Scary Movie 6, marcando el regreso de los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans al conocido formato después de 18 años de ausencia en la franquicia. La película, dirigida por Michael Tiddes, incluye referencias a filmes de horror recientes y busca revitalizar el legado humorístico que los Wayans consolidaron a comienzos de la década de los 2000.

Reencuentro en el set: el retorno del elenco original junto a nuevas incorporaciones

Los hermanos Wayans, creadores de la franquicia original, participan en esta ocasión como guionistas y productores, colaborando nuevamente con Rick Alvarez. Junto a ellos, regresan figuras emblemáticas de las primeras entregas como Regina Hall y Anna Faris, quienes vuelven a escena para enfrentarse a una serie de caricaturas basadas en exitosas producciones de terror contemporáneas.

El reparto también incluye a Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott. A ellos se suman nuevos integrantes como Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan y otros. Esta combinación de nostalgia y frescura tiene como objetivo atraer tanto a seguidores de las primeras películas como a nuevas audiencias.

Nuevas referencias y personajes emblemáticos del terror actual

El tráiler lanzado por Paramount pone en evidencia el enfoque en los grandes éxitos recientes del cine y la televisión de terror. Entre las producciones parodiadas en esta entrega destacan Pecadores, La hora de la desaparición, La sustancia, la serie Merlina de Netflix y escenas reconocibles de Scream 6, incluyendo la popular secuencia del metro con Ghostface y la robot asesina Megan.

La sátira también hace alusión a películas como ¡Huye!, Smile, Terrifier y la comentada Longlegs: Coleccionista de almas, demostrando la habilidad del filme para reunir, distorsionar y parodiar los temas más representativos del género en la actualidad.

(Paramount Pictures)

Un fenómeno intergeneracional

La saga Scary Movie posee un historial destacado: la primera película, estrenada en el año 2000, se consolidó como uno de los mayores éxitos de taquilla entre los filmes de terror con calificación R en Estados Unidos, logrando un estreno de 42,5 millones de dólares. La dirección de Keenen Ivory Wayans fue pionera, estableciendo un récord para directores afroamericanos y creando un estilo de humor irreverente que inspiró a muchos seguidores.

Ahora, con una sexta entrega y un elenco ampliado, la productora Miramax busca recuperar la relevancia de la serie, confiando en el carisma habitual de los hermanos Wayans y en la atracción que generan los éxitos más recientes del terror para las nuevas generaciones. Scary Movie 6 se estrenará mundialmente el 12 de junio, bajo la distribución de Paramount Pictures.