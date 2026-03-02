‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

"Scary Movie 6", dirigida por Michael Tiddes y escrita por los hermanos Wayans, llegará a los cines el próximo 4 de junio (Paramount Pictures)

Scary Movie 6 marca el regreso de la sátira desinhibida a la pantalla grande, con el estreno programado para el 4 de junio de 2026 en América Latina.

El primer tráiler, que ya circula en redes sociales y en salas antes de la proyección de Scream 7, anticipa el retorno de los hermanos Wayans y de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes interpretaron a los personajes principales en las primeras cuatro películas.

Paramount Pictures decidió proyectar el avance justo antes de la última entrega de Scream, rindiendo homenaje al vínculo original entre ambas franquicias por el personaje Ghostface, que también volverá como antagonista.

Marlon Wayans define la película como 'rebooquel', un híbrido entre reinicio y secuela, para conectar varias generaciones, incluida la Gen Alpha (Paramount Pictures)

“Justo pirateé mi propio tráiler. ¡Estamos de vuelta!”, había compartido antes Marlon Wayans en su cuenta de Instagram, mientras se filmaba entrando en una sala para ver el adelanto junto al público.

Para sus seguidores, Wayans lo resumió así: “Es la noche de estreno de Scream 7, pero en realidad es la noche de estreno del teaser de Scary Movie 6. Esto tiene que ser gracioso”.

La dirección está a cargo de Michael Tiddes, y el guion reúne a Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans junto a Rick Alvarez.

El tráiler se proyectó antes de "Scream 7", reforzando el histórico vínculo entre ambas franquicias del cine de terror y comedia (Paramount Pictures)

Este regreso es relevante: los Wayans no participaron en las últimas tres películas y su vuelta implica, en palabras de Marlon para la revista Entertainment Weekly, “una reunión con los hermanos y con el elenco original para traer de vuelta las carcajadas grandes. El mundo necesita reírse a lo grande”.

Sobre el enfoque de esta entrega, Marlon la define como un híbrido: “No es solo un reinicio completo, volviendo al punto de partida donde comenzó la franquicia en 2000. Es, en una palabra, un ‘rebooquel’ (juego de palabras entre reboot y secuela en inglés)”.

Además, explica que la nueva cinta busca conectar varias generaciones y agrega que “esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica que hace falta, desde nuestra generación hasta la generación... ¿cómo se llama? Gen Alpha. Y es totalmente inclusiva”.

Anna Faris retoma su papel de Cindy, quien ahora se identifica como "republicana" y dice ser racista (Paramount Pictures)

El avance abunda en referencias a fenómenos del terror y la cultura pop de las últimas dos décadas: desde homenajes a ¡Huye!, Terrifier, M3GAN, Merlina, Pecadores y, por supuesto, la saga Scream, hasta gags políticos y de actualidad.

Una de las escenas más comentadas muestra a un personaje corregido por sus pronombres mientras es apuñalado, acompañado por el eslogan “no habrá líneas que no se crucen”.

La sátira social ocupa un lugar central. Marlon aclara a EW su intención al decir que “lo que intentamos hacer es devolver la risa”.

Regina Hall también regresa al elenco de "Scary Movie" tras 13 años de ausencia (Paramount Pictures)

Y agregó: “Se trata de recuperar la comedia como era antes. Y creo que la única forma de lograrlo es cancelar la cultura de la cancelación“.

El adelanto refuerza la irreverencia: los intertítulos anuncian que “no hay espacios seguros”, mientras los personajes atraviesan situaciones provocadoras y absurdas.

Cindy Campbell, interpretada por Anna Faris, protagoniza una escena sexualmente explícita con Ghostface, mientras que una niña recibe como obsequio una parodia sangrienta de Terrifier.

El humor provocador de "Scary Movie 6" incluye referencias a películas de terror estrenadas en los últimos años (Paramount Pictures)

El humor político aparece en el diálogo entre Cindy y Brenda: “Ahora soy republicana, se supone que debo ser racista”, afirma Cindy, a lo que Brenda responde “Ay, chica, yo creo que todos los blancos son racistas de todas formas. ¡Ven aquí!”

El reparto incluye figuras clásicas y nuevas incorporaciones: Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr., Anthony Anderson y Chris Elliott.

El regreso de Anna Faris y Regina Hall, tras 13 años de ausencia, es uno de los principales atractivos.

Marlon cuenta que el rodaje transcurrió entre improvisación y humor, y señala: “Nos reímos durante todo el proceso. Dejamos que todos se divirtieran, dejamos que improvisaran, y eso se nota en toda la película. Todas esas referencias están ahí”.

La nueva entrega recupera la sátira social y la irreverencia, cruzando límites con gags sobre fenómenos culturales, política e identidad (Paramount Pictures)

El creador describe las causas personales y profesionales que lo llevaron a retomar la saga: la salida de los Wayans por desacuerdos con la productora original, el aliento de su padre, Howell Stouten Wayans, quien “quería que trabajáramos juntos de nuevo”, y una convicción espiritual que, según Marlon, fue determinante: “Dios me dijo: Esto es lo que tienes que hacer”.

La propuesta de los Wayans desafía los límites convencionales. “Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos a reír de todos porque somos ofensivos por igual. Tenemos una receta, una fórmula que no puedes copiar. Puedes intentarlo, pero es muy específica”, aseguró el actor.

Para Marlon Wayans, así es como él y sus hermanos crecieron: “Así vemos el mundo, es el hogar en el que fuimos criados”.

Los Wayans retoman el control creativo de "Scary Movie" tras ausentarse tres entregas, impulsados por razones personales y desacuerdos con la productora original (Paramount Pictures)

“Nos gusta ser atrevidos”, concluyó en diálogo con EW. “Pero aún así hacer las cosas con guantes de seda para que la gente pueda reírse de sí misma”.