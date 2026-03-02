Entretenimiento

‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

La nueva película cuenta con el regreso de los hermanos Wayans, y de las actrices Anna Faris y Regina Hall

Guardar
"Scary Movie 6", dirigida por Michael Tiddes y escrita por los hermanos Wayans, llegará a los cines el próximo 4 de junio (Paramount Pictures)

Scary Movie 6 marca el regreso de la sátira desinhibida a la pantalla grande, con el estreno programado para el 4 de junio de 2026 en América Latina.

El primer tráiler, que ya circula en redes sociales y en salas antes de la proyección de Scream 7, anticipa el retorno de los hermanos Wayans y de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes interpretaron a los personajes principales en las primeras cuatro películas.

Paramount Pictures decidió proyectar el avance justo antes de la última entrega de Scream, rindiendo homenaje al vínculo original entre ambas franquicias por el personaje Ghostface, que también volverá como antagonista.

Marlon Wayans define la película
Marlon Wayans define la película como 'rebooquel', un híbrido entre reinicio y secuela, para conectar varias generaciones, incluida la Gen Alpha (Paramount Pictures)

“Justo pirateé mi propio tráiler. ¡Estamos de vuelta!”, había compartido antes Marlon Wayans en su cuenta de Instagram, mientras se filmaba entrando en una sala para ver el adelanto junto al público.

Para sus seguidores, Wayans lo resumió así: “Es la noche de estreno de Scream 7, pero en realidad es la noche de estreno del teaser de Scary Movie 6. Esto tiene que ser gracioso”.

La dirección está a cargo de Michael Tiddes, y el guion reúne a Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans junto a Rick Alvarez.

El tráiler se proyectó antes
El tráiler se proyectó antes de "Scream 7", reforzando el histórico vínculo entre ambas franquicias del cine de terror y comedia (Paramount Pictures)

Este regreso es relevante: los Wayans no participaron en las últimas tres películas y su vuelta implica, en palabras de Marlon para la revista Entertainment Weekly, “una reunión con los hermanos y con el elenco original para traer de vuelta las carcajadas grandes. El mundo necesita reírse a lo grande”.

Sobre el enfoque de esta entrega, Marlon la define como un híbrido: “No es solo un reinicio completo, volviendo al punto de partida donde comenzó la franquicia en 2000. Es, en una palabra, un ‘rebooquel’ (juego de palabras entre reboot y secuela en inglés)”.

Además, explica que la nueva cinta busca conectar varias generaciones y agrega que “esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica que hace falta, desde nuestra generación hasta la generación... ¿cómo se llama? Gen Alpha. Y es totalmente inclusiva”.

Anna Faris retoma su papel
Anna Faris retoma su papel de Cindy, quien ahora se identifica como "republicana" y dice ser racista (Paramount Pictures)

El avance abunda en referencias a fenómenos del terror y la cultura pop de las últimas dos décadas: desde homenajes a ¡Huye!, Terrifier, M3GAN, Merlina, Pecadores y, por supuesto, la saga Scream, hasta gags políticos y de actualidad.

Una de las escenas más comentadas muestra a un personaje corregido por sus pronombres mientras es apuñalado, acompañado por el eslogan “no habrá líneas que no se crucen”.

La sátira social ocupa un lugar central. Marlon aclara a EW su intención al decir que “lo que intentamos hacer es devolver la risa”.

Regina Hall también regresa al
Regina Hall también regresa al elenco de "Scary Movie" tras 13 años de ausencia (Paramount Pictures)

Y agregó: “Se trata de recuperar la comedia como era antes. Y creo que la única forma de lograrlo es cancelar la cultura de la cancelación“.

El adelanto refuerza la irreverencia: los intertítulos anuncian que “no hay espacios seguros”, mientras los personajes atraviesan situaciones provocadoras y absurdas.

Cindy Campbell, interpretada por Anna Faris, protagoniza una escena sexualmente explícita con Ghostface, mientras que una niña recibe como obsequio una parodia sangrienta de Terrifier.

El humor provocador de "Scary
El humor provocador de "Scary Movie 6" incluye referencias a películas de terror estrenadas en los últimos años (Paramount Pictures)

El humor político aparece en el diálogo entre Cindy y Brenda: “Ahora soy republicana, se supone que debo ser racista”, afirma Cindy, a lo que Brenda responde “Ay, chica, yo creo que todos los blancos son racistas de todas formas. ¡Ven aquí!”

El reparto incluye figuras clásicas y nuevas incorporaciones: Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr., Anthony Anderson y Chris Elliott.

El regreso de Anna Faris y Regina Hall, tras 13 años de ausencia, es uno de los principales atractivos.

Marlon cuenta que el rodaje transcurrió entre improvisación y humor, y señala: “Nos reímos durante todo el proceso. Dejamos que todos se divirtieran, dejamos que improvisaran, y eso se nota en toda la película. Todas esas referencias están ahí”.

La nueva entrega recupera la
La nueva entrega recupera la sátira social y la irreverencia, cruzando límites con gags sobre fenómenos culturales, política e identidad (Paramount Pictures)

El creador describe las causas personales y profesionales que lo llevaron a retomar la saga: la salida de los Wayans por desacuerdos con la productora original, el aliento de su padre, Howell Stouten Wayans, quien “quería que trabajáramos juntos de nuevo”, y una convicción espiritual que, según Marlon, fue determinante: “Dios me dijo: Esto es lo que tienes que hacer”.

La propuesta de los Wayans desafía los límites convencionales. “Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos a reír de todos porque somos ofensivos por igual. Tenemos una receta, una fórmula que no puedes copiar. Puedes intentarlo, pero es muy específica”, aseguró el actor.

Para Marlon Wayans, así es como él y sus hermanos crecieron: “Así vemos el mundo, es el hogar en el que fuimos criados”.

Los Wayans retoman el control
Los Wayans retoman el control creativo de "Scary Movie" tras ausentarse tres entregas, impulsados por razones personales y desacuerdos con la productora original (Paramount Pictures)

“Nos gusta ser atrevidos”, concluyó en diálogo con EW. “Pero aún así hacer las cosas con guantes de seda para que la gente pueda reírse de sí misma”.

Temas Relacionados

Scary Movie 6Scary MovieHermanos WayansAnna FarisRegina HallEntretenimiento

Últimas Noticias

La gala de los premios César desmintió suplantación de Jim Carrey en París: “Un tema irrelevante”

El presidente de la Academia de los Premios César confirmó que el actor participó en la ceremonia tras meses de preparación

La gala de los premios

El cambio físico de Demi Moore generó preocupación en redes sociales

La presencia de la actriz estadounidense en los Actor Awards 2026 atrajo comentarios sobre su aspecto

El cambio físico de Demi

Lindsay Lohan asegura estar a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubai: “Rezo por la paz”

La actriz estadounidense, asentada en los Emiratos Árabes con su esposo y su hijo, transmitió un mensaje de esperanza ante la crisis en Oriente Medio

Lindsay Lohan asegura estar a

Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

El cantante eligió una reunión sencilla para festejar junto a su esposa y el hijo de ambos, Jack Blues

Justin Bieber celebró su cumpleaños

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

En su propio podcast, la estrella explicó que en su casa el acceso a la tecnología está estrictamente limitado y que los menores crecerán sin redes sociales ni internet por decisión familiar

“No tienen nada”: Khloé Kardashian
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

TELESHOW
La apasionada foto de Ivana

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes