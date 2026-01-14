Perú

Declaran inadmisible la demanda de divorcio por causal presentada por Christian Cueva contra Pamela López

El futbolista había hecho pública esta solicitud, sin embargo, el Juzgado de Familia lo decidió no continuar con el caso

El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López registró un nuevo giro luego de que el 20º Juzgado de Familia de Lima declarara inadmisible la demanda presentada por el futbolista contra su aún esposa, según información a la que accedió Infobae Perú.

La decisión judicial se produce tras la solicitud pública realizada por el jugador del club Juan Pablo II, quien había compartido los documentos del trámite en sus redes sociales. El expediente, compuesto por 114 folios, fue ingresado el 17 de diciembre de 2025 ante el Poder Judicial.

La demanda de Cueva se sustentaba en causales específicas contempladas en el Código Civil, como conducta deshonrosa, violencia familiar o imposibilidad de hacer vida en común, diferenciándose del procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo o divorcio rápido. El registro judicial señala a Christian Cueva como demandante y a Pamela López como demandada, en un proceso que rápidamente captó la atención pública y mediática.

La difusión del caso por parte del propio futbolista intensificó el interés sobre la situación personal de la pareja. En el expediente, el jugador intenta justificar la disolución del vínculo matrimonial con argumentos que, según la autoridad judicial, no se presentaron de manera adecuada. La presentación de los fundamentos legales resultó insuficiente para que la demanda avanzara en los términos requeridos por la ley.

20 Juzgado de Familia resolvió no admitir la demanda

El documento oficial emitido por la Corte Superior de Justicia de Lima el 22 de diciembre de 2025 detalla los motivos de la declaración de inadmisibilidad. Según el texto, la demanda de Christian Cueva debía precisar por separado los fundamentos de hecho que sustentan cada causal invocada, así como la fecha en que ocurrieron los hechos.

En el punto tres del documento judicial, se establece: “Debe precisar por separado, los fundamentos de hecho que cada causal de divorcio que se invoca, indicando en qué consiste cada una y la fecha de la ocurrencia de los mismos”.

La resolución dispuso: “Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición superior. Notificándose mediante cédula”, según consta en el documento consultado por Infobae Perú.

Esta precisión marca un paso relevante en el proceso, ya que obliga a la parte demandante a reformular su solicitud si busca que el trámite judicial avance.

Hasta la fecha, ni Cueva ni López han emitido declaraciones públicas tras conocerse la decisión del juzgado, mientras tanto se espera una reacción de los protagonistas en las próximas horas. Por su parte, Pamela López ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a llegar a un acuerdo y finalizar el proceso, afirmando su voluntad de suscribir el divorcio con el futbolista.

La demanda de divorcio por causal es un procedimiento que requiere el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la legislación peruana, especialmente en la justificación de las causas alegadas y la documentación que las respalda. En este caso, la autoridad judicial ha determinado que la argumentación presentada no cumple con los estándares necesarios para admitir el trámite, aunque otorga un plazo para corregir las observaciones detectadas.

