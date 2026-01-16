Perú

Pamela López y Christian Cueva seguirán legalmente casados: “No hemos llegado a un acuerdo”

El abogado de la trujillana reveló que no se logró una conciliación para un divorcio rápido y confirmó que el vínculo legal con el futbolista continúa

La madre de los hijos del futbolista presentó un cuadro de gastos y pidió informarse antes de opinar.

La historia entre Pamela López y Christian Cueva continúa escribiéndose lejos de los tribunales de conciliación y más cerca del conflicto legal. Pese a los intentos por poner fin de manera definitiva a su matrimonio, la pareja aún permanece legalmente casada, una situación que ha vuelto a quedar en evidencia tras las recientes declaraciones del abogado de la trujillana, quien confirmó que no se ha logrado llegar a un acuerdo para concretar el divorcio.

La noche del jueves 15 de enero, a través de sus redes sociales, el abogado Gino Zamora, representante legal de Pamela López, decidió aclarar públicamente el estado real del proceso que mantiene enfrentados a su patrocinada y al futbolista conocido como ‘Aladino’. Su pronunciamiento surgió luego de semanas de especulación sobre una posible conciliación que permitiría cerrar el vínculo matrimonial de forma rápida y sin mayores confrontaciones. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese escenario.

“Aún no se separan”, fue la frase que terminó sintetizando el momento que atraviesa la expareja. De acuerdo con Zamora, si bien existió una reunión reciente entre ambas defensas, esta no logró destrabar los puntos clave que permitan un divorcio inmediato, por lo que López y Christian Cueva seguirán figurando como esposos ante la ley.

Abogado de Pamela López confirma
Abogado de Pamela López confirma que no hay divorcio con Christian Cueva: "No hemos llegado a un acuerdo".

No llegaron a un acuerdo

El abogado explicó que la intención inicial fue buscar una salida armoniosa, priorizando el bienestar emocional y económico de su defendida. No obstante, las posiciones encontradas impidieron que se concrete un consenso. “Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa”, expresó Zamora en un comunicado difundido mediante sus historias de Instagram.

Sus palabras no solo confirmaron la continuidad del vínculo legal, sino que también dejaron en claro que el proceso seguirá abierto y sujeto a futuras negociaciones. “Esto no significa que en un futuro no podamos seguir entablando conversaciones para llegar a un acuerdo beneficioso para ambos”, añadió, dejando una puerta abierta a una eventual conciliación que, por ahora, parece lejana.

La postura de la defensa de Pamela López ha sido insistente en mantener el diálogo, aun cuando las diferencias persisten. Zamora remarcó que su equipo legal no ha cerrado el canal de comunicación, apostando por una solución que evite un litigio prolongado. “Por nuestra parte, el canal de comunicación siempre estará abierto y estamos predispuestos para una solución rápida y oportuna”, concluyó el abogado, evidenciando que la intención de su patrocinada sigue siendo poner fin al matrimonio, pero bajo condiciones justas.

Abogado de Pamela López confirma
Abogado de Pamela López confirma que no hay divorcio con Christian Cueva: "No hemos llegado a un acuerdo".

Christian Cueva quiere la tenencia compartida de sus tres hijos

Este nuevo episodio se suma a una cronología de tensiones que se arrastran desde que Christian Cueva anunciara públicamente el fin de su relación con Pamela López el 2 de julio de 2024. En aquella ocasión, el futbolista aseguró que la separación no era reciente y que ambos llevaban meses distanciados, sin compartir hogar desde antes de esa fecha. Sin embargo, el anuncio mediático no se tradujo automáticamente en una ruptura legal, algo que hoy vuelve a quedar en evidencia.

Mientras el divorcio sigue sin concretarse, el conflicto ha escalado hacia otros frentes aún más sensibles, especialmente el relacionado con los hijos que ambos tienen en común. En las últimas semanas, Pamela López solicitó judicialmente una pensión de alimentos de S/64 mil soles, cifra que generó una fuerte polémica en redes sociales y reacciones inmediatas desde la defensa del futbolista.

Frente a esta solicitud, la abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, decidió pronunciarse públicamente y anunciar una medida que podría cambiar radicalmente el rumbo del caso: la solicitud de la tenencia compartida de los menores. En una entrevista concedida al programa ‘Arriba mi gente’, la letrada sostuvo que los niños estarían atravesando una situación delicada en el entorno materno.

El conflicto con Pamela Franco
El conflicto con Pamela Franco se entrelazó con el proceso legal de Pamela López y Christian Cueva, donde la animadora expresó su malestar por la paternidad y la falta de diálogo.

Nosotros vamos a pedir la tenencia compartida. Los niños están expuestos a un maltrato psicológico por parte de la señora”, declaró Barrientos, una afirmación que elevó considerablemente el nivel de confrontación entre ambas partes y colocó el foco en el bienestar emocional de los menores.

Según explicó la abogada, la defensa de ‘Cuevita’ cuenta con material audiovisual que respaldaría su posición. Estos videos, afirmó, demostrarían que los hijos de la pareja sí están al tanto de las polémicas que rodean a su padre, pese a que Pamela López ha señalado en reiteradas ocasiones que intenta mantenerlos al margen de la controversia mediática.

Barrientos aseguró que esta presunta influencia negativa justificaría el pedido de tenencia compartida, argumentando que los menores estarían siendo afectados emocionalmente por la exposición constante al conflicto. La revelación de esta estrategia legal dejó en claro que el proceso entre Pamela López y Christian Cueva ya no se limita únicamente al divorcio, sino que involucra decisiones cruciales sobre la crianza y estabilidad de sus hijos.

Rechazan demanda de divorcio por
Rechazan demanda de divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López

