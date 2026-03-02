Liderazgo y autoridad: influencia real vs. poder formal

Un CEO dirige a su equipo en un entorno digital, simbolizando el liderazgo en transformación digital con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces hemos vivido la experiencia de ser referentes de un grupo sin ser jefe? Y también, ¿cuántas veces hemos visto jefes que imponen criterios sin convencer?

Queda claro que a muchos nos atraen las posiciones de autoridad: son un símbolo de status, un hito en la carrera profesional, un logro por méritos propios. Y también está el factor económico, ya que una posición de autoridad suele venir con una mejora de nuestras prestaciones. Ojo: a las nuevas generaciones puede no atraerles tanto el tener una posición de autoridad. Evitan conscientemente la responsabilidad que ello conlleva. Pero eso será tema de otro artículo…

Y sin embargo, hay muchas posiciones de autoridad que ostentan títulos aunque los demás no entendamos por qué. Extraños ascensos en la empresa, cargos nombrados sin razón evidente, estructuras organizacionales hechas con criterios, por decir lo menos, difíciles de comprender.

La diferencia la marcan las habilidades blandas

La distinción está en la legitimidad, entre otras cosas definida por lo que conocemos como “habilidades blandas” (soft skills). Se influye con empatía, se lidera con ejemplo, se llevan personas y sus ideas, su esfuerzo y su trabajo por un camino no impuesto. Se convence con el razonamiento, con una visión y un estilo de comunicación particulares. No se usan las órdenes, sino el convencimiento. En el líder se cree; a la autoridad se le hace caso.

La autoridad debería ser una consecuencia de un sistema de meritocracia, no un favor por tiempo de trabajo. En un mundo ideal, la autoridad y el liderazgo están en la misma persona. La autoridad garantiza entregas, reglas de trabajo, métodos y cumplimiento. Con el estilo de liderazgo adecuado (y adaptado al tipo de grupo bajo su influencia), la autoridad logra convencer de que aquellos plazos, aquellas tareas y resultados se logren de cierta manera.

El autor de este artículo ha dedicado cientos de horas en su vida profesional (tanto dentro del mundo corporativo como en la asesoría externa) a ayudar a organizaciones y sus equipos a acercar los conceptos de autoridad y liderazgo. Los resultados y el esfuerzo han sido variopintos. No hay una relación directa entre horas de trabajo y logros, aunque es cierto que no hay cambio personal sin dedicación, disciplina y constancia. Pero siempre depende del grupo, de la energía con la que se inicia un proceso y las ganas que se ponen a través del mismo.

Se puede enseñar a tratar mejor a la gente. Se puede enseñar a comunicar siempre mejor. No se puede, sin embargo, enseñar a ser humilde, a tener empatía real, a preocuparse genuinamente por los demás. Con eso se nace, o más bien, se construye a través de la educación desde pequeños. Tratar temas delicados y lograr implantar la teoría del liderazgo es una tarea ardua y que puede llevar muchas horas de acompañamiento.

Priorizar liderazgo antes que autoridad

El liderazgo busca, antes que nada, el avance orgánico de un grupo u organización. Y con dirección. Tiene que tener un propósito definido, alineado con el negocio, con sentido lógico y criterio. En casos extremos, es preferible tener un grupo de líderes en una organización más horizontal que vertical, que sepan ponerse de acuerdo y conciliar intereses empujando hacia un objetivo de bien común, antes que presumir de un esquema lleno de nombres y cargos atractivos pero que sólo busquen llevar agua a su propio molino.

La mejor inversión que una empresa puede hacer para asegurar fidelidad, menores costos de aprendizaje, alineamiento de largo plazo y capacidad de reacción frente al cambio se da en desarrollar y mantener las habilidades de liderazgo de sus colaboradores.

En el mismo mundo ideal al que nos referíamos anteriormente, la autoridad y el liderazgo deberían estar integradas en la misma persona.