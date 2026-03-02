Perú

Lesly Reyna cuenta el miedo que vive en Dubái tras bombardeos de Irán: “Es imposible dormir tranquila”

La exreina de belleza relató los momentos de terror que vive en Dubái, país donde radica, tras los recientes ataques internacionales

Guardar

La exreina de belleza relató los momentos de terror que vive en Dubái, país donde radica, tras los recientes ataques internacionales | Instagram - Lesly Reyna

Lesly Reyna, ex Miss Perú que reside en Dubái, compartió con sus seguidores en redes sociales un testimonio que refleja la angustia y el temor que atraviesa junto a su familia tras los recientes ataques en países del Golfo Pérsico. En un video publicado el 28 de febrero, Reyna relató que experimentó una jornada marcada por el sobresalto y la incertidumbre debido a una serie de explosiones que, según su versión, habrían sido consecuencia de un ataque de Irán contra bases de los Estados Unidos.
“Chicos, hoy he escuchado ocho bombas donde yo vivo, aquí en Dubái. Y la verdad fue un día supertenso porque se escuchó así como si fueran cerquísima. Y todo en las paredes, todo el lugar temblando, los vidrios”, describió Reyna.

La exreina de belleza explicó que la intensidad de las detonaciones provocó una reacción inmediata de pánico, ya que el estruendo se percibió a muy poca distancia de su domicilio.

Lesly Reyna, la reconocida figura,
Lesly Reyna, la reconocida figura, comparte su experiencia de miedo en Dubái tras los recientes bombardeos atribuidos a Irán, visiblemente afectada por la situación. (Lesly Reyna)

La situación generó un ambiente de miedo entre su familia y los residentes del edificio. “Estamos muy asustados, la verdad. Acá la gente no sabe qué va a pasar, no sabe si va a haber más bombas todo el día o mañana, o va a parar, o va a seguir, va a empeorar”, manifestó la ex Miss Perú. Sus palabras reflejan la incertidumbre que predomina en la comunidad de Dubái desde que comenzaron los ataques.

El testimonio de Reyna puso en evidencia cómo la escalada del conflicto internacional afecta la vida cotidiana de quienes se encuentran cerca de los hechos. La exmodelo remarcó que, desde que se escucharon las primeras explosiones, la tensión no ha disminuido. “La gente está pendiente de cualquier ruido, es imposible dormir tranquila”, comentó en una de sus publicaciones.

La modelo Lesly Reyna comparte
La modelo Lesly Reyna comparte su testimonio y el miedo que experimenta en Dubái tras los recientes bombardeos de Irán. (Lesly Reyna)

Vivió más estallidos mientras grababa

El mensaje de Lesly Reyna fue grabado el mismo día de los bombardeos. En el transcurso del video, la situación se volvió más tensa cuando, mientras grababa, se produjeron nuevos estallidos en las cercanías. “Sé que no es solo los Emiratos Árabes, sino como- [estallido] Se acaba de escuchar ahorita una bomba. Estamos superasustados. Estoy supernerviosa. No sé qué va a suceder”, expresó con voz temblorosa.

La ex Miss Perú también señaló que las restricciones impuestas a raíz de los ataques han complicado la movilidad tanto para residentes como para extranjeros. “Lo que sí se sabe es que los aeropuertos están cerrados. Nadie puede salir ni entrar. Todo está así como con mucha incertidumbre. Y la verdad que es una situación complicada”, afirmó.

Lesly Reyna describe su miedo
Lesly Reyna describe su miedo y preocupación desde Dubái tras los recientes bombardeos atribuidos a Irán en la región. (Lesly Reyna)

En medio de la conmoción, Reyna insistió en que la población local y extranjera permanece atenta a los anuncios oficiales, aunque la escasez de información concreta aumenta la preocupación. Los acontecimientos recientes han puesto en jaque los planes de quienes, como la exmodelo, buscaban abandonar el país para resguardarse.

La reacción de Lesly Reyna ante este contexto tenso y peligroso se replicó en redes sociales, donde numerosos usuarios enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Las palabras de la ex Miss Perú dejaron ver el impacto humano que provoca una escalada militar y cómo la incertidumbre domina el día a día de quienes, lejos de sus países de origen, enfrentan situaciones límite.

Temas Relacionados

Lesly ReynaIránDubáiperu-entretenimiento

Más Noticias

Javier Rabanal confesó la situación de Sekou Gassama en Universitario tras ausencia ante FC Cajamarca: “No tenía ninguna molestia”

El DT español habló sobre el caso del delantero hispano-senegalés y la disputa en el ataque. También hizo autocrítica por el rendimiento de la ‘U’ pese al triunfo en casa

Javier Rabanal confesó la situación

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 2 de marzo

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la ciudad peruana

Cuál es el precio de

Padre de Francesca Montenegro negó conocer a Marisel Linares y a Rubén Villar antes del caso Lizeth Marzano

Juan Montenegro aclaró que fue la primera vez que vio a la periodista y al padre de Adrián Villar cuando acudieron a su vivienda tras el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Padre de Francesca Montenegro negó

Francesca Montenegro revela que Adrián Villar regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano: “Me dijo que no vio nada”

El testimonio surge en medio del análisis de chats y desplazamientos del joven después del violento impacto que provocó la muerte de la seleccionada de apnea de buceo libre en San Isidro

Francesca Montenegro revela que Adrián

Laura Spoya revela que aún tiene un diente fracturado tras choque vehicular y le sangra

La exreina de belleza explicó que no puede operarse el diente por ahora porque otra intervención médica prolongaría su descanso y necesita volver a trabajar

Laura Spoya revela que aún
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar impulsó una ley

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

Exescolta de José Jerí es vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’, acusada de trata de personas y proxenetismo

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya revela que aún

Laura Spoya revela que aún tiene un diente fracturado tras choque vehicular y le sangra

Hijo de María Pía Copello debuta como empresario con su marca de ropa: “orgullosa de ti”

Expulsados de ‘Yo soy’: imitador de Randy denuncia intento de agresión de su compañero y revela que ‘le hablé bonito’

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

DEPORTES

Javier Rabanal confesó la situación

Javier Rabanal confesó la situación de Sekou Gassama en Universitario tras ausencia ante FC Cajamarca: “No tenía ninguna molestia”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la fecha 8 - fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 8 de la Fase 2

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 5 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así acabaron los partidos