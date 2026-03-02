Lesly Reyna cuenta el miedo que vive en Dubái tras bombardeos de Irán: “Es imposible dormir tranquila”

La exreina de belleza relató los momentos de terror que vive en Dubái, país donde radica, tras los recientes ataques internacionales | Instagram - Lesly Reyna

“Chicos, hoy he escuchado ocho bombas donde yo vivo, aquí en Dubái. Y la verdad fue un día supertenso porque se escuchó así como si fueran cerquísima. Y todo en las paredes, todo el lugar temblando, los vidrios”, describió Reyna.

La exreina de belleza explicó que la intensidad de las detonaciones provocó una reacción inmediata de pánico, ya que el estruendo se percibió a muy poca distancia de su domicilio.

Lesly Reyna, la reconocida figura, comparte su experiencia de miedo en Dubái tras los recientes bombardeos atribuidos a Irán, visiblemente afectada por la situación. (Lesly Reyna)

La situación generó un ambiente de miedo entre su familia y los residentes del edificio. “Estamos muy asustados, la verdad. Acá la gente no sabe qué va a pasar, no sabe si va a haber más bombas todo el día o mañana, o va a parar, o va a seguir, va a empeorar”, manifestó la ex Miss Perú. Sus palabras reflejan la incertidumbre que predomina en la comunidad de Dubái desde que comenzaron los ataques.

El testimonio de Reyna puso en evidencia cómo la escalada del conflicto internacional afecta la vida cotidiana de quienes se encuentran cerca de los hechos. La exmodelo remarcó que, desde que se escucharon las primeras explosiones, la tensión no ha disminuido. “La gente está pendiente de cualquier ruido, es imposible dormir tranquila”, comentó en una de sus publicaciones.

Vivió más estallidos mientras grababa

El mensaje de Lesly Reyna fue grabado el mismo día de los bombardeos. En el transcurso del video, la situación se volvió más tensa cuando, mientras grababa, se produjeron nuevos estallidos en las cercanías. “Sé que no es solo los Emiratos Árabes, sino como- [estallido] Se acaba de escuchar ahorita una bomba. Estamos superasustados. Estoy supernerviosa. No sé qué va a suceder”, expresó con voz temblorosa.

La ex Miss Perú también señaló que las restricciones impuestas a raíz de los ataques han complicado la movilidad tanto para residentes como para extranjeros. “Lo que sí se sabe es que los aeropuertos están cerrados. Nadie puede salir ni entrar. Todo está así como con mucha incertidumbre. Y la verdad que es una situación complicada”, afirmó.

En medio de la conmoción, Reyna insistió en que la población local y extranjera permanece atenta a los anuncios oficiales, aunque la escasez de información concreta aumenta la preocupación. Los acontecimientos recientes han puesto en jaque los planes de quienes, como la exmodelo, buscaban abandonar el país para resguardarse.

La reacción de Lesly Reyna ante este contexto tenso y peligroso se replicó en redes sociales, donde numerosos usuarios enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Las palabras de la ex Miss Perú dejaron ver el impacto humano que provoca una escalada militar y cómo la incertidumbre domina el día a día de quienes, lejos de sus países de origen, enfrentan situaciones límite.