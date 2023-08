Lesly Reyna aclara que no fue obligada a comer algodón mientras se preparaba para el concurso de Jessica Newton

Después de que se transmitió un reportaje en Magaly TV La Firme, donde se revelaron detalles sobre los concursos de belleza, la modelo salió a aclarar y desvincular a la presidenta de la franquicia de Miss Perú de dichas prácticas. Fuente: Instagram @leslyreynas

Lesly Reyna, exMiss Perú ECO 2021, utilizó sus redes sociales para desmentir a algunos medios peruanos que afirmaban que la modelo puso su vida en riesgo para participar en el certamen de Jessica Newton. La modelo de Only Fans aclaró que no fue obligada a comer algodón durante el certamen del Miss Perú.

Asegurando que esa mala práctica se la aconsejaron cuando tenía 16 años y que en su momento ese “consejo” le tomó por sorpresa porque a comparación de ahora, antes se preocupaban por la apariencia física y las medidas perfectas.

“Chicos, ¿cómo están? Quiero tomarme el tiempo para aclarar un tema que fue un poco confundido y que es necesario aclararlo. El día de ayer (05 de agosto) me hicieron una entrevista y no se especificó, así que sí me dijeron que cuando estaba en concursos, porque yo estuve muchos años en concursos . cuando tenía como 16 años que debía comer algodón para no engordar, lo cual es una práctica terrible y a mí me chocó mucho”, declaró la modelo.

En un apunte importante, la exreina de belleza enfatizó cómo la industria de los concursos ha evolucionado a lo largo de los años. “Yo conté que en ese momento a mí me sorprendió que le dan tanta importancia a un físico, a medidas perfectas, pero en algunos periódicos nacionales han puesto que fue la organización de Jessica Newton del Miss Perú, y no fue así. Fue muchos años antes. Yo fui Miss Perú cuando tenía como 24 años, así que no se confundan y me parece importante aclarar este punto, porque gracias a Dios, hoy por hoy los concursos han cambiado y ya no hay esos estereotipos tan drásticos como antes”, finalizó el video.

En el reportaje, Lesly Reyna compartió detalles sobre su nueva vida en Nueva York, Estados Unidos, después de cambiar el mundo de las pasarelas por una carrera en OnlyFans. Además de su trabajo como modelo en esta plataforma, la modelo también se desempeña como mesera en un restaurante francés.

¿Quién es Lesly Reyna?

Lesly Reyna, actualmente tiene 29 años y representó al país en el Miss Perú Eco 2021, luego que quedar Top 20 en el certamen nacional. Además, fue azafata del equipo rojo en ‘El Último Pasajero’. Actualmente, trabaja como mesera en Estados Unidos y vende su contenido erótico en la plataforma para adultos.

Desde que la modelo se volvió viral en un video de TikTok, donde hablaba sobre su vida después de separarse de su novio transgénero, Aleck Acaiseid, los medios volvieron a centrar su atención en Lesly Reyna. Magaly TV La Firme’ entrevistó a la exreina de belleza, quien compartió detalles sobre su nuevo trabajo.

“Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas”, mencionó la modelo peruana.

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Lesly Reyna?

Lesly Reyna cuenta con más de 115 mil seguidores en Instagram. donde comparte imágenes de su nueva vida en EE.UU. Instagram/@leslyreynas

Lesly Reyna ofrece una suscripción mensual en OnlyFans por 24 dólares, y también ofrece un paquete de tres meses a un precio de 67 dólares. Al mes, su facturación puede superar los 5 mil dólares. “Bienvenido a mi mundo de pasión y sensualidad, déjame llevarte en un viaje que nunca olvidarás. Puede que tenga una sonrisa dulce, pero no te dejes engañar. Soy cualquier cosa menos inocente”, dice la carta de presentación de la modelo.