Exesposo de mujer vinculada con José Luna anuncia acciones legales contra periodista: “Está dañando psicológicamente a dos menores”

El hombre, identificado como Giancarlo Vásquez Beltrán, denunció la exposición de sus hijas con fines políticos. Rechazó que en el programa de Beto Ortiz se cuestione su paternidad sin pruebas concretas y exigió la actuación del Ministerio de la Mujer

Jean Carlo Vásquez Beltrán, exesposo de Rosmery Sarmiento, se dirige a la opinión pública para denunciar al periodista Beto Ortiz por cuestionar la paternidad de sus dos menores hijas.

El exesposo de Rosmery Sarmiento, funcionaria vinculada públicamente a José Luna, anunció que emprenderá acciones legales contra el periodista Beto Ortiz tras la reciente difusión de información sobre sus hijas menores en un programa televisivo. Giancarlo Vásquez Beltrán denunció que la transmisión vulneró la intimidad y el bienestar psicológico de las menores, al cuestionar su filiación sin pruebas y en un contexto motivado por intereses políticos ajenos a su familia.

“¿Quién es este tipo para decir que no son mis hijas o una de ellas? De verdad que hoy día más que nunca me solidarizo con mi exesposa, Rosmary Sarmiento, para respaldarla frente a este daño. Este daño, creo que este señor no se da cuenta del daño psicológico que le está haciendo a mi exmujer y a mis dos menores hijas con su exposición en su programa”, declaró en un pronunciamiento dirigido a la opinión pública.

El padre de familia calificó de infamia las afirmaciones y aseguró que “tomará todas las medidas legales para llevar este tema a los tribunales y que quien sea culpable lo pague porque no tiene nada que ver sus inclinaciones políticas". “Acá se ha metido con dos menores y eso no se puede quedar así”, afirmó.

Exesposo de Rosmery Sarmiento se
Exesposo de Rosmery Sarmiento se pronunció tras reportaje sobre aparente secreto de José Luna.

Rechazó de manera enfática la instrumentalización de sus hijas en un contexto de disputa política y exigió la intervención inmediata del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio Público para garantizar la protección de las menores y evitar que vuelvan a ser expuestas en medios de comunicación.

“Quisiera que estén en mi posición y se den cuenta. A mis hijas siempre las voy a defender, porque son mis hijas. A la señora que está hablando ni la conozco”, enfatizó, remarcando que la protección de sus menores debe estar por encima de cualquier disputa política o exposición mediática.

La controversia surgió a raíz de la emisión de un reportaje en el programa Beto a Saber, donde el periodista justificó la investigación sobre la vida privada de Sarmiento alegando un supuesto interés público, dado el entorno político de la funcionaria y su relación profesional con José Luna, líder de Podemos Perú. Argumentó que, al ser un candidato presidencial, la vida personal de quienes lo rodean es relevante para el electorado, citando como precedente el caso de Alejandro Toledo.

Sin embargo, la entrevista central giró en torno a los testimonios de Vanessa Pumarica, examiga de Sarmiento, quien admitió que su motivación para hablar respondía a una disputa personal. “Me la están poniendo en mis manos”, expresó al referirse a la oportunidad de responder públicamente, debido a un conflicto previo con Sarmiento. La entrevistada reconoció que no tiene pruebas sobre la supuesta paternidad y que sus declaraciones se basan en rumores y percepciones, no en hechos documentados: “No indagué más el tema, me pareció un tema muy delicado”, afirmó.

Durante la conversación, se confirmó que las niñas llevan el apellido de Vásquez Beltrán y que no existe demanda de filiación ni prueba de ADN que respalde las sospechas difundidas en el programa.

