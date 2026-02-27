Revelan vínculo de José Luna con trabajadora del Congreso y le atribuyen supuesta paternidad no reconocida

Vanesa Pumarica, comadre de Sarmiento, afirmó que existieron reclamos familiares sobre la supuesta paternidad de Luna respecto a una de las hijas de Sarmiento, pero no se realizó una prueba de ADN

El candidato presidencial y líder de Podemos Perú, José Luna, mantuvo un vínculo con Rosemary Sarmiento, trabajadora del Congreso y excolaboradora de su partido, cuando ella tenía 21 años y él 50, según un informe difundido este jueves por Beto a Saber de Willax.

El programa indicó que la relación se remonta a hace al menos dos décadas y que Sarmiento ingresó a laborar en el Parlamento hacia 2005. De acuerdo con la misma fuente, durante ese tiempo comenzó la relación, que más adelante derivó en un divorcio y en controversia por una presunta paternidad que no habría sido reconocida.

“Ella me contaba que tuvieron una relación. Fueron enamorados cuando era joven”, confirmó al programa la empresaria Vanesa Pumarica, comadre de Sarmiento y antigua amiga cercana.

Pumarica agregó que los conflictos familiares incluyeron reclamos sobre la posible paternidad de Luna respecto de una de las hijas de la trabajadora parlamentaria, y afirmó que nunca se realizó una prueba de ADN porque “no quiso ahondar en el tema”.

Sarmiento obtuvo el grado de Administración y Finanzas en la Universidad Telesup, fundada por Luna, y participó como candidata en procesos electorales por el partido Podemos

En 2021, siempre según el informe, Sarmiento obtuvo el grado de Administración y Finanzas por la Universidad Privada Telesup, fundada por Luna; fue candidata a regidora de Lima por Podemos en 2018 y postuló al Congreso en 2020.

“Yo no sé a qué se deben estas preguntas, no es delito trabajar en el Congreso. Puedo denunciarte por difamación”, le respondió al periodista que le consultó al respecto.

Pumarica, quien acudió a la televisora, mencionó posteriormente que había hablado sobre este caso en respuesta a la información que la trabajadora parlamentaria habría enviado a programas de espectáculos, en los que se la involucraba.

“Yo siempre se lo dije y se lo digo de frente: todo acto tiene consecuencias. Y ella, al querer intentar, de una u otra manera, sin yo hacerle nada... simplemente decidí hacer mi vida y ella viene y me hace lo que me hace, que me quedé sorprendida yo”, expresó.

Luna solicitó al Ministerio Público investigar el uso de su nombre en supuestos actos de corrupción, tras la aparición de denuncias sobre irregularidades en la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, en Junín

Solicita acciones

Luna no ha emitido comentarios sobre el tema, aunque en la víspera ya había solicitado acciones legales al Ministerio Público en base a un informe del programa conducido por el periodista Beto Ortiz, por la difusión de información sobre “presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, en Junín”.

El aspirante presidencial dirigió un oficio al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para solicitar una investigación y advirtió sobre los riesgos de que terceros utilicen su nombre para “engañar – estafar a terceras personas con la expectativa de materializar presupuesto para sus regiones”.

“Tuve la responsabilidad de dirigir la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, estando expuesto a que personas inescrupulosas utilicen mi nombre para engañar”, argumentó en el documento.

“En tal sentido, y existiendo un supuesto testimonio, en el que se señala que el señor Marlon Ninahuanca Pariona habría utilizado indebidamente mi nombre para estafar o aparentar tener influencias o injerencias en la gestión pública, solicito a usted, lleve a cabo las investigaciones penales contra él y contra los que resulten responsables, por los ilícitos que pudieran haber cometido”, añadió.