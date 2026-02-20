José Luna anuncia que si gana las elecciones, Daniel Urresti será ministro del Interior: “Liberaron al Kraken”

En medio de la noticia sobre la anulación de la condena a Daniel Urresti, José Luna Gálvez confirma su liberación y lo proyecta como figura clave en su plan de seguridad. La pareja de Urresti también se pronuncia, celebrando que "se hizo justicia". (Crédito: Canal N)

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que, en caso de ganar las elecciones generales 2026, designará a Daniel Urresti como ministro del Interior, a quien encargará la conducción de la estrategia nacional contra la delincuencia. Durante declaraciones a la prensa, el candidato afirmó: “Daniel Urresti va a ser el ministro del Interior y el encargado de asegurarnos la seguridad ciudadana”.

El dirigente político sostuvo que el exministro encabezará el denominado “Plan Urresti”, una propuesta que contempla una fuerte inversión economíca para combatir la creciente criminalidad en el país. “Vamos a aplicar un shock de 5 mil millones para la seguridad y lograr en seis meses lo que no se ha conseguido”, señaló.

Luna reiteró que la eventual designación forma parte central de su estrategia de campaña y que el plan de seguridad está listo para aplicarse desde el inicio de un posible gobierno el 28 de julio. El candidato insistió en que la prioridad será reducir los índices de criminalidad mediante inversión, logística y reorganización operativa de las fuerzas del orden.

José Luna asegura que Urresti liderará seguridad ciudadana con millonaria inversión si gana elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Confiamos en tu inocencia”

El anuncio se produce luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la condena contra Urresti, decisión que abrió paso a su excarcelación. Luna celebró públicamente la resolución en sus redes sociales, donde escribió: “¡Siempre confiamos en tu inocencia, Daniel! La verdad se abrió paso y se hizo justicia. Liberaron al Kraken”.

De acuerdo con su defensa legal, la orden de libertad ya fue emitida, aunque todavía restan trámites administrativos para concretar su salida. El abogado Miguel Ángel Soria precisó que el procedimiento depende de comunicaciones formales entre instancias judiciales y estimó que la excarcelación podría concretarse en los próximos días, una vez completados los pasos correspondientes.

Condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti en riesgo.

Estado de salud de Daniel Urresti

El exministro permanece hospitalizado en el Hospital Militar tras ser sometido a una intervención quirúrgica por aneurismas. Su defensa indicó que, cuando sea dado de alta, continuará su tratamiento médico de forma ambulatoria. Pese a ello, el entorno político de Luna sostiene que Urresti se encuentra en condiciones de asumir responsabilidades en materia de seguridad ciudadana.

Por su parte, su esposa, Juanita Pastor, expresó satisfacción con la decisión del tribunal constitucional y afirmó que la familia considera que “se ha hecho justicia”. Añadió que confían en que el exministro podrá retomar actividades públicas una vez concluido el proceso médico y legal pendiente.

Candidato de Podemos Perú promete designar a Urresti en el Mininter y ejecutar plan en seis meses. (Foto: Agencia Andina)

TC anula condena contra Daniel Urresti

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anuló la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata liberación. La decisión se adoptó por mayoría, con los votos de seis magistrados, y tendrá efecto una vez que el Poder Judicial reciba la notificación oficial. El fallo revoca tanto la sentencia de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, emitida en abril de 2023, como la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que ratificó la condena en julio de 2024.

De acuerdo con la sentencia, el TC determinó que el crimen cometido en 1988 no puede considerarse de lesa humanidad, ya que ocurrió antes de la entrada en vigencia en Perú del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El tribunal argumentó que la retroactividad de tratados internacionales no es aplicable y, por tanto, la acción penal prescribió. El cálculo se basó en los plazos previstos por el Código Penal de 1924, vigente en la época de los hechos, estableciendo que la posibilidad de juzgar a Urresti expiró en noviembre de 2018.

TC ordena la libertad de Daniel Urresti

La hija de Hugo Bustíos, Sharmelí Bustíos, había solicitado suspender el trámite del habeas corpus, alegando la existencia de un pedido pendiente en el Poder Judicial para aplicar la Ley 32107. El TC rechazó esta solicitud, señalando que el proceso principal ya había concluido y que el recurso pendiente era solo un incidente.