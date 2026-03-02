Perú

Caso Lizeth Marzano: estudio de César Nakazaki asume la defensa de Adrián Villar antes de audiencia por prisión preventiva

El abogado ha representado al expresidente Alberto Fujimori y a la conductora Magaly Medina en procesos de alta exposición pública

El estudio de César Nakazaki
El estudio de César Nakazaki asume la defensa horas antes de una audiencia determinante.

La defensa de Adrián Villar cambió de rumbo a pocas horas de una audiencia decisiva. El estudio del abogado penalista César Nakazaki asumió su representación legal en la antesala del debate judicial que definirá si afronta el proceso en libertad o bajo prisión preventiva. La medida se discute tras la muerte de la deportista Lizeth Marzano, atropellada la noche del 17 de febrero en San Isidro y fallecida en la madrugada del día siguiente.

El cambio de estrategia se produjo mientras el joven de 21 años permanecía bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria. La detención preliminar de 72 horas venció el domingo por la mañana. Ese mismo día, el Poder Judicial programó, de forma virtual e inaplazable, la audiencia para evaluar el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva.

La defensa busca ganar tiempo. La Fiscalía sostiene que existen elementos que justifican la medida restrictiva. En medio de esa tensión, la figura de Nakazaki irrumpe en el expediente con un pedido concreto: revisar a fondo la información antes de que el juez adopte una decisión.

Nakazaki entra en escena antes de la audiencia

La incorporación del estudio fue confirmada luego de una visita al detenido en la sede de la Divpiat. Desde ese momento, la defensa quedó a cargo de un equipo liderado por Nakazaki, con la participación del abogado César Pérez Escobar.

Durante la sesión virtual, el abogado solicitó una prórroga para evaluar los actuados. Según se escuchó en la transmisión, el argumento central apuntó a que el imputado se quedó sin abogado días antes y que la nueva defensa requería tiempo para revisar el expediente. En palabras recogidas durante la audiencia, se indicó que se estaba “solicitando más tiempo para poder evaluar toda la información que se tiene debido a que Adrián Villar se quedó sin abogado hace dos días”.

El juez a cargo del caso, Adolfo Fernando Farfán Calderón, del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, condujo el debate y solicitó precisiones sobre los anexos presentados por la Fiscalía.

Adrián Villar Chirinos enfrenta una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las diligencias.

El caso se remonta a la noche del 17 de febrero, cuando Lizeth Marzano, seleccionada nacional de apnea, fue atropellada en el distrito de San Isidro. Horas después perdió la vida. La familia de la víctima pidió a la Fiscalía que se mantenga la medida restrictiva para asegurar el desarrollo de la investigación.

La trayectoria de César Nakazaki

La entrada de Nakazaki en el caso introduce a un abogado con amplia experiencia en litigios penales complejos. Su trayectoria incluye participación en procesos emblemáticos como Barrios Altos, Mesa Redonda y Utopía. También asumió la defensa de figuras públicas como la conductora Magaly Medina y el expresidente Alberto Fujimori.

Especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, integró la Comisión Revisora del Código Procesal Penal encargada por el Congreso de la República. Además, ejerce la docencia universitaria en la Universidad de Lima, donde coordina el Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal, y dicta clases en la Universidad Pedro Ruiz Gallo.

Un proceso bajo atención pública

Hijastro de la periodista Marisel
Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla. | Fotocomposición: Infobae Perú

La audiencia se desarrolló con transmisión pública a través de Justicia TV. Desde los exteriores de la sede policial se informó que Villar permanecía dentro de las instalaciones mientras se evaluaba el pedido fiscal. “Adrián Villar Chirinos se encuentra dentro de las instalaciones de la Dirección de Investigación y Prevención de Tránsito, en donde se lleva a cabo esta audiencia de prisión preventiva por nueve meses”, se reportó durante la cobertura.

La madre del investigado ingresó a la sede policial para entregar alimentos, sin brindar declaraciones a la prensa. En la otra parte, la familia de Marzano reiteró su pedido de que se mantenga la medida de coerción.

El debate judicial continúa con la exposición de argumentos de la Fiscalía y la defensa. Nakazaki centra su actuación en garantizar el derecho de su patrocinado a una defensa técnica plena antes de que el juez adopte una decisión que podría definir el curso del proceso penal en los próximos meses.

