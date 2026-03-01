Registratón Laboral del MTPE: así puedes postular a 1000 empleos inmediatos en empresas top de Lima Metropolitana

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organiza una nueva edición de la Registratón Laboral en Lima Metropolitana, ofreciendo 1,000 vacantes formales para mayores de 18 años a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará en Lima Metropolitana una nueva edición de la Registratón Laboral, a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, donde se ofrecerá 1,000 vacantes para mayores de 18 años interesados en incorporarse al mercado laboral formal.

La Registratón se llevará a cabo el jueves 5 de marzo, desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas, en el auditorio del MTPE, ubicado en la avenida Salaverry 655, piso 6, en el distrito de Jesús María. Los interesados podrán acudir directamente para inscribirse y participar en los procesos de selección de personal.

Empresas participantes y vacantes disponibles

Los postulantes tendrán la oportunidad de postular a diferentes empresas y puestos según su perfil:

El evento busca conectar directamente a empresas privadas con personas en búsqueda de empleo, promoviendo la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades para el trabajo

Konecta Perú ofrece 40 vacantes para el puesto de cross selling.

Tiendas Oxxo tiene 40 vacantes como ayudante de tienda.

Subway dispone de 5 vacantes para artista del sándwich y 5 para colaborador multifuncional.

ISEG Perú ofrece 500 vacantes como prevencionista de pérdida.

La Lucha Partners cuenta con 200 vacantes de ayudante general multifuncional.

Tiendas Tambo ofrece 120 vacantes como colaborador multifuncional.

La Calera tiene 30 vacantes para operario de almacén y producción.

Cititex cuenta con 50 vacantes para aprendiz de costura.

Requisitos para postular

Para acceder a una vacante, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con educación secundaria completa.

No estar trabajando actualmente.

Presentar DNI físico y curriculum vitae actualizado.

Quiénes pueden acceder

La Registratón Laboral está dirigida a personas que buscan su primer empleo, así como a quienes desean cambiar de trabajo o mejorar sus condiciones laborales. No se requiere experiencia previa en la mayoría de los puestos, lo que facilita la inclusión laboral de jóvenes y adultos que buscan ingresar al sector formal.

Durante la jornada, los participantes podrán postular directamente a las vacantes, interactuar con representantes de las empresas y recibir información sobre los perfiles que requieren.

Además, el MTPE ofrecerá servicios gratuitos de capacitación y fortalecimiento de habilidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad futura y la adaptación a distintas áreas laborales.

Una antigua edición del evento se desarrolló a fines de enero, con la participación de cientos de jóvenes interesados en acceder a 580 puestos disponibles en empresas formales.

Según datos del portafolio, en 2025 el Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos benefició a más de 5,100 personas en todo el país, a través de servicios de capacitación laboral, formación para el autoempleo y certificación de competencias.