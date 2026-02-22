Perú

Certificados laborales del MTPE cruzan fronteras: Perú y Chile abren puertas a trabajadores sin título

El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Perú y el Gobierno de Chile permitirá que los certificados de competencias laborales sean reconocidos internacionalmente, brindando nuevas oportunidades a quienes aprendieron en el trabajo y no en las aulas

Certificado de Competencias Laborales otorgado
Certificado de Competencias Laborales otorgado por el MTPE será reconocido fuera de nuestras fronteras.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de Perú y la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) de Chile formalizaron un convenio que marca un cambio para miles de trabajadores.

Según informaron fuentes oficiales, por primera vez, el certificado de competencias laborales expedido por el MTPE será válido fuera de las fronteras nacionales, abriendo así la posibilidad de que quienes han adquirido experiencia y habilidades en el campo laboral, más allá de la educación formal, accedan a empleos reconocidos en ambos países.

Esta medida se dirige especialmente a aquellos trabajadores que, aunque no cuentan con títulos académicos, han demostrado capacidad y conocimientos en sus oficios.

El convenio firmado en la sede del MTPE, en el distrito de Jesús María, contó con la presencia de autoridades de ambos gobiernos, diplomáticos y equipos técnicos, según reportaron voceros institucionales.

El acuerdo, según fuentes consultadas, busca “facilitar la movilidad laboral y promover la formalización del empleo”, permitiendo que la experiencia profesional tenga el mismo peso que la formación académica en el proceso de certificación.

Esto responde a una demanda de sectores productivos que requieren mano de obra calificada, independientemente del camino recorrido para adquirir esas destrezas.

Cooperación regional

El convenio firmado entre Perú y Chile establece mecanismos conjuntos de evaluación y certificación, así como criterios de homologación y reconocimiento mutuo de competencias laborales.

Además, promueve la alineación de la formación profesional con los estándares de la demanda laboral, un aspecto considerado clave para mejorar la empleabilidad, de acuerdo con los responsables del acuerdo.

El documento también prevé el intercambio de experiencias, actualización y aseguramiento de la calidad en los sistemas de certificación. Desde el MTPE se destacó que uno de los objetivos principales es fortalecer los procesos de certificación laboral, lo que se traduce en estándares más pertinentes y oportunidades de reconocimiento para trabajadores de ambos países.

Entre los beneficiarios directos se encuentran tanto empleados como sectores productivos. La expectativa es que este paso impulse trayectorias formativo-laborales más inclusivas y que la movilidad internacional de trabajadores peruanos y chilenos se vea facilitada por instrumentos reconocidos oficialmente.

La cooperación se inserta en la agenda regional, en el marco de la Alianza del Pacífico y la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), espacios donde Perú y Chile han asumido compromisos para integrar y modernizar sus mercados de trabajo.

El acuerdo, según lo detallado por voceros oficiales, representa el inicio de una nueva etapa de colaboración bilateral centrada en el desarrollo sostenible, el empleo decente y el fortalecimiento del capital humano. La visión es consolidar sistemas de certificación transparentes y adaptados a las necesidades reales de las economías, con impacto directo en la vida de los trabajadores.

¿Cuáles son las funciones del MTPE?

El MTPE es el organismo rector en materia de trabajo y promoción del empleo en el Perú. Sus funciones principales están orientadas a promover el empleo digno y productivo, así como a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.

A continuación se detallan sus funciones generales y específicas según su normativa vigente:

Funciones Generales y Rectoría

  • Formulación de Políticas: Diseñar, conducir, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral.
  • Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y las normas laborales en todo el territorio nacional.
  • Ente Rector de Inspección: Actuar como la autoridad central del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo, que incluye la supervisión de entidades como la SUNAFIL.

Áreas de Acción Específicas

  • Promoción del Empleo: Implementar programas para mejorar la empleabilidad (como Jóvenes Productivos o Trabaja Perú) y facilitar la inserción en el mercado laboral, especialmente para grupos vulnerables.
  • Derechos Laborales: Velar por el respeto a los derechos fundamentales, la libertad sindical, la negociación colectiva y la seguridad y salud en el trabajo.
  • Fomento de la Formalización: Promover el tránsito a la formalidad laboral mediante asesoramiento e información a través de estrategias como los centros “Formalízate Ahora”.
  • Diálogo Social: Fortalecer la concertación entre el Estado, empleadores y trabajadores para prevenir y solucionar conflictos laborales.
  • Seguridad Social: Fomentar y supervisar los sistemas de previsión social y seguridad social para los trabajadores.

Servicios a la Ciudadanía

  • Certificado Único Laboral: Emisión y verificación de este documento para facilitar la búsqueda de empleo.
  • Asesoría Laboral: Brindar consultas gratuitas sobre derechos y obligaciones, tanto de forma presencial como online.
  • Bolsa de Trabajo: Gestionar la plataforma “Empleos Perú” para conectar la oferta y demanda laboral.

