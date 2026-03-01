Niña de 6 años muere por leptospirosis en Piura tras lluvias: advierten aumento de casos por inundaciones y aguas contaminadas

En Piura se registra la primera muerte por leptospirosis en lo que va del año. La víctima es una niña de 6 años, quien vivía en la zona del bajo Piura. Las autoridades sanitarias informaron que la enfermedad se contrae por aguas contaminadas con orina de roedores, lo que genera gran preocupación por las inundaciones y colapsos de desagües. Fuente: TV Perú Noticias

Una niña de seis años falleció por leptospirosis en la región Piura en febrero de 2026, confirmó Roger Machacuay, jefe de Inteligencia Sanitaria de la Diresa. El deceso ha generado alarma sanitaria, pues coincide con el aumento de casos y las inundaciones que profundizan la exposición poblacional a aguas contaminadas, un factor clave en la transmisión de esta enfermedad bacteriana.

Machacuay informó que la menor residía en la zona de bajo Piura, una de las áreas más afectadas por el colapso de desagües e inundaciones recurrentes. Explicó que la leptospirosis se contrae a través del contacto con agua contaminada con orina de roedores, habitual en comunidades donde las lluvias y desbordes dejan focos infecciosos. El funcionario detalló a TVPerú Noticias que hasta la fecha existen “4 casos confirmados. Uno es de Tumbes, que fue trasladado aquí. Estuvo hospitalizado y se recuperó, porque recibió tratamiento oportuno”. Añadió que “con la niña fallecida son cuatro confirmados hasta el momento”.

En diálogo con TVPerú Noticias, Machacuay señaló que se investiga “un total de 27 casos entre probables y confirmados” en distintas zonas de la región. Este dato revela una vigilancia epidemiológica activa y subraya la importancia de la atención médica precoz, dado que la letalidad de la bacteriosis está directamente vinculada con la rapidez en el inicio del tratamiento antibiótico.

Varias calles de Piura, Perú, amanecen inundadas afectando el tránsito vehicular tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del martes (Foto: Piura al Minuto Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro casos confirmados de leptospirosis en Piura

De acuerdo con el último reporte de la Diresa Piura a TVPerú Noticias, la niña fallecida integra los “cuatro casos confirmados” de leptospirosis en lo que va de 2026. Uno de los casos proviene de la región Tumbes y fue derivado a Piura, logrando su recuperación gracias a un diagnóstico y tratamiento rápidos.

La leptospirosis muestra un comportamiento clínico que dificulta su detección temprana. “La enfermedad como tal también es un síndrome febril que genera dolor muscular en pantorrillas, de caderas, de espalda”, señaló Machacuay en entrevista con el medio estatal. Añadió que puede presentarse con “dolor de cabeza, pequeñas conjuntivitis, hasta síntomas respiratorios” y admitió que suele confundirse con dengue o influenza en el primer momento de consulta, lo que retrasa su identificación y abordaje terapéutico.

La leptospirosis suele confundirse con dengue o influenza en el primer momento de consulta. Foto: Minsa

La diseminación de la bacteria se ve propiciada por las crecidas y estancamiento de aguas contaminadas, fenómeno intensificado durante la temporada de lluvias y principal argumento de preocupación entre las autoridades de salud.

Alerta sobre alto riesgo de leptospirosis y dengue tras inundaciones

El alto riesgo sanitario derivado de la persistente acumulación de aguas pluviales y lodo en Piura y Talara fue expuesto por la Contraloría General en su operativo de fiscalización del 24 de febrero de 2026. El informe detalla que la presencia de focos infecciosos en calles y viviendas, junto a la obstrucción de vías, favorece la propagación de enfermedades hídricas y vectoriales como la leptospirosis, el dengue y la gastroenteritis.

El diagnóstico del órgano de control advierte riesgos graves en zonas vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes figuran entre los más expuestos a potenciales complicaciones en caso de brote. En Piura, los sectores con mayor nivel de peligro sanitario incluyen José Aguilar con Azucenas, José Aguilar con Sauces, José Aguilar con Amapolas, AA.HH. Susan Higuchi, AA.HH. Señor de los Milagros, Temple Seminario e Ignacio Merino.

Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

En el distrito de Máncora (Talara), la situación es más compleja debido a la insuficiencia del presupuesto municipal, apenas S/ 18.250 para intervención en emergencias derivadas de lluvias intensas, señala la Contraloría. Además, la falta de mecanismos de control en almacenes de Defensa Civil aumenta el riesgo de pérdida de suministros críticos ante desastres.

La institución subrayó la urgente necesidad de “acciones correctivas y preventivas”, ya que de persistir la inacción, “el peligro para la salud pública y los daños materiales podrían incrementarse con nuevas precipitaciones”, agravando el escenario sanitario en la región.

Leptospirosis: ¿qué es y cómo se manifiesta?

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira, transmitida por contacto de la piel —especialmente con heridas abiertas— o mucosas con agua o suelos contaminados por orina de animales, en particular ratas, perros, vacas y cerdos.

(Freepik)

Durante la fase inicial, que se extiende entre la primera y tercera semana tras la exposición, los síntomas más comunes incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y diarrea. En algunos casos, tras una aparente mejoría, el paciente puede entrar en una segunda etapa mucho más grave, conocida como enfermedad de Weil, caracterizada por afectación hepática, renal y neurológica, incluyendo posible meningitis y hemorragias.

Los niños, las personas con sistemas inmunológicos comprometidos y quienes residen en zonas bajas propensas a inundaciones constituyen la población más susceptible. Según el Minsa, el control y prevención requieren medidas como la limpieza de canales, uso de agua hervida o clorada, eliminación adecuada de basura y evitar contacto con agua estancada.

Ante la aparición de síntomas, la recomendación es acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para iniciar el tratamiento antibiótico, que puede ser decisivo para la recuperación.

La secuencia de hechos en Piura, evidenciada por la muerte de una niña y la confirmación de múltiples casos, refleja el vínculo entre las condiciones estructurales post-lluvia y el riesgo epidemiológico, reiterando la urgencia de prevención, diagnóstico oportuno e intervención multisectorial.