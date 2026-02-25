Piura golpeada por lluvias intensas: calles de Chulucanas quedan inundadas en tan solo 24 horas

Lluvias de extrema intensidad golpean Piura y dejan acumulados superiores a 58 mm en un solo día, con aniegos en zonas urbanas. (Crédito: TikTok/@jefferson.quintan439)

Las últimas 24 horas estuvieron marcadas por precipitaciones de fuerte intensidad en la región de Piura, donde varias localidades reportaron acumulados elevados de lluvia, según datos oficiales. El caso más crítico se registró en Chulucanas, que alcanzó 58.4 milímetros de precipitación entre las 07:00 del martes y la misma hora del miércoles, de acuerdo con el Senamhi.

El volumen registrado es considerado dentro de la categoría de un día “muy lluvioso”, lo que provocó la rápida acumulación de agua en calles, viviendas y zonas de tránsito. La situación se agravó por ráfagas de viento que acompañaron el temporal, generando aniegos en diversos sectores urbanos y dificultando la circulación vehicular y peatonal en varias vías principales.

Temporal con precipitaciones torrenciales afecta gravemente a Chulucanas y satura drenajes en varios sectores de la ciudad. (Foto: Captura video/TikTok:@jefferson.quintan439)

Altos acumulados en costa y sierra piurana

El reporte meteorológico también detalla que en la costa de la región se registraron valores elevados de precipitación en estaciones como Partidor, con 57.3 milímetros, y Alamor, con 46.2 milímetros. En la zona de sierra, los mayores registros se concentraron en Bocatoma Chipillico con 19.8 milímetros, Hualcuy con 19.4 y Huarmaca con 19 milímetros.

Especialistas explicaron que precipitaciones superiores a 50 milímetros en periodos cortos equivalen a más de 58 litros de agua por metro cuadrado, volumen suficiente para generar inundaciones rápidas cuando el suelo se encuentra saturado o los sistemas de drenaje urbano no cuentan con capacidad suficiente para evacuar el agua de forma inmediata.

Precipitaciones de fuerte intensidad inundan calles y viviendas en Chulucanas. (Foto: Agencia Andina)

Labores de limpieza y rehabilitación

Ante el impacto del temporal, brigadas de la Municipalidad Provincial de Morropón–Chulucanas iniciaron desde tempranas horas trabajos de emergencia en los sectores Cristo Mi Rey y Nuevo Miraflores, donde el agua y el lodo afectaron calles y accesos. Personal de Maestranza y Maquinaria desplegó equipos para retirar sedimentos, habilitar vías y restablecer la transitabilidad.

Las autoridades locales informaron que estas acciones continuarán de manera progresiva en otros puntos de la ciudad conforme se identifiquen zonas con mayor afectación. Asimismo, indicaron que se mantiene coordinación con entidades técnicas para evaluar daños y priorizar intervenciones en áreas críticas.

Senamhi reporta acumulados extremos de lluvia en Chulucanas, Piura. (Foto: Agencia Andina)

Vigilancia climática y recomendaciones

El Senamhi señaló que las condiciones atmosféricas responden al calentamiento del mar frente al litoral norte, fenómeno que suele presentarse durante la fase inicial de eventos cálidos en el Pacífico. En esa línea, la Comisión Multisectorial Enfen mantiene vigilancia permanente ante la probabilidad de lluvias por encima de lo normal en la costa norte durante las próximas semanas.

Frente a este escenario, autoridades exhortaron a la población a seguir los reportes meteorológicos oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente evitar transitar o permanecer cerca de quebradas, cauces y riberas de ríos. También recomendaron asegurar techos y desagües domiciliarios, así como preparar planes familiares de emergencia ante la posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones intensas.

Senamhi reporta jornada “muy lluviosa” en la costa norte tras intensas precipitaciones y vientos asociados. (Foto: Agencia Andina)

Lluvias continuarán

Las lluvias de fuerte intensidad continúan afectando a Piura, según el más reciente reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El pronóstico oficial mantiene la advertencia sobre precipitaciones persistentes en varias provincias de la región, entre ellas Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. De acuerdo con la información difundida el 25 de febrero, las condiciones meteorológicas adversas se extenderán al menos hasta el mediodía del 26 de febrero.

Las autoridades han indicado que las lluvias han provocado bloqueos en tramos de carreteras, lo que dificulta el tránsito y el acceso a diversas zonas de Piura. El reporte de Infobae señala que se mantiene la posibilidad de nuevos deslizamientos, activación de quebradas y daños en la infraestructura vial y urbana. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y las instancias regionales se encuentran en monitoreo constante para coordinar acciones de prevención y respuesta.

Composición: Infobae Perú

El Senamhi recomienda a los habitantes de Piura mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Las precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que incrementa el nivel de riesgo en la región. La alerta continuará vigente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo con los pronósticos oficiales.