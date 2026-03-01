Los artesanos de lujo de Perú buscan dejar atrás su dependencia con EEUU: ¿A dónde apunta el mercado premium?

Los exportadores peruanos de artesanía buscan fortalecer su presencia en los mercados premium de Europa, Asia y Medio Oriente tras Ambiente Frankfurt 2026.

Los exportadores peruanos de artesanía intensifican su estrategia de diversificación y apuntan a mercados premium de Europa, Asia y Medio Oriente, luego de participar en la feria Ambiente Frankfurt 2026, realizada entre el 6 y el 10 de febrero en Alemania.

Así lo informó la Asociación de Exportadores (ADEX), entidad que respalda la internacionalización de este sector y que acompañó a empresas peruanas en este evento considerado la principal vitrina internacional para productos de hogar, decoración, arte y regalos.

Durante la feria, el stand ‘Perú Home Luxury’ presentó cerámica utilitaria y decorativa –incluyendo piezas de Chulucanas–, textiles para el hogar como mantas y cojines, cestería y espejos.

Participaron las empresas Raymisa, Allpa, R.Berrocal, Textialpaca, Jireh El Único, Royal Knit y Sumaq Qara, quienes exhibieron productos elaborados a partir de fibras naturales y bajo criterios de comercio justo, características que despiertan alto interés en compradores internacionales por su autenticidad, sostenibilidad y exclusividad.

En 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de la artesanía peruana, concentrando el 61,4% del total exportado, equivalente a 24 millones de dólares, según cifras de ADEX. Este resultado representó un crecimiento de 1,4% respecto a 2024.

Otros mercados relevantes fueron Canadá, Alemania, Suiza, Japón y Reino Unido, aunque en menor volumen. Ante la concentración en el mercado estadounidense, la estrategia del sector se orienta a fortalecer su presencia en países con alta demanda de artículos de lujo y diseño.

En Europa destacan Francia, Suiza y Reino Unido; en Asia, Japón, Singapur y Corea del Sur; y en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, reconocidos por su industria hotelera de alta gama.

Una colaboración público-privada impulsa la internacionalización

Los organizadores de la feria Ambiente Frankfurt señalaron que más de 140 mil visitantes de 170 países asistieron al evento, entre compradores especializados, diseñadores y distribuidores internacionales.

Para los expositores peruanos, la experiencia fue positiva y permitió concretar contactos en destinos poco habituales como Sudáfrica y Canadá, además de fortalecer relaciones con clientes consolidados.

Según Orlando Vásquez Buenaño, presidente del Comité de Artesanías de ADEX, el mercado internacional muestra señales de recuperación tras un 2025 complejo por el contexto global.

Entre las tendencias observadas en la feria destacaron los patrones en tonos naturales y cálidos, el aumento en la preferencia por materiales orgánicos y la reinterpretación contemporánea de técnicas artesanales tradicionales.

Más del 24% de la oferta exportable de artesanía peruana incorpora fibra de alpaca, un material sostenible, versátil y de alta calidad, en línea con la demanda actual de los mercados internacionales.

¿Cuál es la artesanía peruana preferida por el mundo?

En 2025, las exportaciones de artesanía peruana sumaron 39 millones 199 mil dólares, cifra que representa una leve caída de 0,8% frente al año anterior.

Entre las principales partidas exportadas figuran juguetes que representan animales o seres no humanos (4 millones 715 mil dólares), suéteres de punto de lanas o pelos finos (4 millones 142 mil), suéteres de punto de algodón (3 millones 407 mil), estatuillas y artículos de cerámica para adorno (2 millones 260 mil) y cardiganes de punto de lanas o pelos finos (2 millones 218 mil).

La presencia peruana en Ambiente Frankfurt fue posible gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú y ADEX.

Las empresas participantes buscan consolidar la imagen del país como proveedor de piezas hechas a mano con identidad, historia y valor agregado, y ampliar las oportunidades de negocio en mercados con alto poder adquisitivo y sofisticación en la demanda.