Perú

Los artesanos de lujo de Perú buscan dejar atrás su dependencia con EEUU: ¿A dónde apunta el mercado premium?

Las exportaciones de artesanía peruana alcanzan USD 39 millones 199.000 en 2025, de acuerdo con ADEX

Guardar
Los exportadores peruanos de artesanía
Los exportadores peruanos de artesanía buscan fortalecer su presencia en los mercados premium de Europa, Asia y Medio Oriente tras Ambiente Frankfurt 2026.

Los exportadores peruanos de artesanía intensifican su estrategia de diversificación y apuntan a mercados premium de Europa, Asia y Medio Oriente, luego de participar en la feria Ambiente Frankfurt 2026, realizada entre el 6 y el 10 de febrero en Alemania.

Así lo informó la Asociación de Exportadores (ADEX), entidad que respalda la internacionalización de este sector y que acompañó a empresas peruanas en este evento considerado la principal vitrina internacional para productos de hogar, decoración, arte y regalos.

Los exportadores peruanos buscan expandir presencia en mercados premium

Durante la feria, el stand ‘Perú Home Luxury’ presentó cerámica utilitaria y decorativa –incluyendo piezas de Chulucanas–, textiles para el hogar como mantas y cojines, cestería y espejos.

Participaron las empresas Raymisa, Allpa, R.Berrocal, Textialpaca, Jireh El Único, Royal Knit y Sumaq Qara, quienes exhibieron productos elaborados a partir de fibras naturales y bajo criterios de comercio justo, características que despiertan alto interés en compradores internacionales por su autenticidad, sostenibilidad y exclusividad.

Empresas peruanas exhibieron cerámica de
Empresas peruanas exhibieron cerámica de Chulucanas, textiles, cestería y espejos hechos a mano, resaltando la autenticidad y exclusividad de su oferta artesanal.

El sector artesanal de Perú apunta a Europa, Asia y Medio Oriente

En 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de la artesanía peruana, concentrando el 61,4% del total exportado, equivalente a 24 millones de dólares, según cifras de ADEX. Este resultado representó un crecimiento de 1,4% respecto a 2024.

Otros mercados relevantes fueron Canadá, Alemania, Suiza, Japón y Reino Unido, aunque en menor volumen. Ante la concentración en el mercado estadounidense, la estrategia del sector se orienta a fortalecer su presencia en países con alta demanda de artículos de lujo y diseño.

En Europa destacan Francia, Suiza y Reino Unido; en Asia, Japón, Singapur y Corea del Sur; y en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, reconocidos por su industria hotelera de alta gama.

Una colaboración público-privada impulsa la internacionalización

Los organizadores de la feria Ambiente Frankfurt señalaron que más de 140 mil visitantes de 170 países asistieron al evento, entre compradores especializados, diseñadores y distribuidores internacionales.

Para los expositores peruanos, la experiencia fue positiva y permitió concretar contactos en destinos poco habituales como Sudáfrica y Canadá, además de fortalecer relaciones con clientes consolidados.

Más del 24 % de
Más del 24 % de la oferta exportable de artesanía peruana incluye alpaca, reafirmando su atractivo internacional como material sostenible y de alta calidad.

Según Orlando Vásquez Buenaño, presidente del Comité de Artesanías de ADEX, el mercado internacional muestra señales de recuperación tras un 2025 complejo por el contexto global.

Entre las tendencias observadas en la feria destacaron los patrones en tonos naturales y cálidos, el aumento en la preferencia por materiales orgánicos y la reinterpretación contemporánea de técnicas artesanales tradicionales.

Más del 24% de la oferta exportable de artesanía peruana incorpora fibra de alpaca, un material sostenible, versátil y de alta calidad, en línea con la demanda actual de los mercados internacionales.

¿Cuál es la artesanía peruana preferida por el mundo?

En 2025, las exportaciones de artesanía peruana sumaron 39 millones 199 mil dólares, cifra que representa una leve caída de 0,8% frente al año anterior.

Entre las principales partidas exportadas figuran juguetes que representan animales o seres no humanos (4 millones 715 mil dólares), suéteres de punto de lanas o pelos finos (4 millones 142 mil), suéteres de punto de algodón (3 millones 407 mil), estatuillas y artículos de cerámica para adorno (2 millones 260 mil) y cardiganes de punto de lanas o pelos finos (2 millones 218 mil).

La presencia peruana en Ambiente Frankfurt fue posible gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú y ADEX.

Las empresas participantes buscan consolidar la imagen del país como proveedor de piezas hechas a mano con identidad, historia y valor agregado, y ampliar las oportunidades de negocio en mercados con alto poder adquisitivo y sofisticación en la demanda.

Temas Relacionados

artesaniasadexexportacionesEstados Unidosperu-economia

Más Noticias

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

La artista italiana dio detalles de nuevo disco ‘Yo Canto 2′ donde incluye a diversos artistas del mundo y el Perú también tuvo su espacio

Laura Pausini confiesa por qué

Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce en qué lugares y cuáles son los servicios disponibles

Sedapal recomendó a la población guardar agua potable antes del inicio del corte programado, con la finalidad de disponer del recurso necesario mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este

La industria, el sector que más trabajo genera, es el que menos ha crecido en Perú en la última década

Siempre será más fácil exportar materias primas. El principal logro de la industria en 2025 apenas fue recuperar el nivel productivo de 2022, tras dos años de crecimiento

La industria, el sector que

Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo hasta S/2.000

¿RMV para 2026? Infobae Perú revisó los planes de gobierno de 25 partidos políticos que se presentan a las Elecciones 2026. Hay tres que hablan de un monto exacto y cinco que resolverían el mecanismo en el Consejo Nacional de Trabajo

Tres candidatos presidenciales proponen subir

Inicio de clases 2026: fechas oficiales de inicio, bloques de clases y periodos de vacaciones

Ministerio de Educación estableció el cronograma oficial para el año escolar 2026, que comenzará el 16 de marzo e incluirá cinco bloques alternos de clases y gestión

Inicio de clases 2026: fechas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luis Salinas presentó su

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos