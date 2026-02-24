Laura Spoya reaparece en vivo tras accidente y rompe en llanto: “Me pesa pensar que mis hijos se podían quedar solos”

La exreina de belleza apareció luego de dos semanas en el espacio digital. Desde el inicio se mostró muy sensible de todo lo sucedido | YouTube - Satélite

Laura Spoya volvió a aparecer públicamente dos semanas después de un grave accidente de tránsito que la dejó cerca de perder la movilidad. La exreina de belleza y conductora peruana se reunió con sus compañeros del programa La Manada, Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes la visitaron en su casa para acompañarla en este proceso de recuperación. La modelo se mostró visiblemente afectada y compartió detalles de su estado físico y emocional tras el incidente del 12 de febrero.

Durante la transmisión, Spoya apareció con una faja ortopédica que la obliga a mantener la espalda recta, parte fundamental de su proceso de recuperación. Explicó que depende de sedantes por el dolor constante y que sus movimientos están limitados, por lo que debe evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentarse sin apoyo.

“Esta vez he estado al borde de la muerte y eso sí lo tengo muy claro y todavía no puedo dormir bien porque tengo estrés post traumático. No podía dormir porque estaba psicoseada”, relató Spoya, quien agregó que sigue terapia psicológica para enfrentar el impacto emocional.

Laura Spoya, visiblemente conmovida, recibe un abrazo reconfortante tras su reaparición en vivo, donde compartió su preocupación por sus hijos después de un accidente. (YouTube / Satélite +)

La exMiss Perú mostró gratitud por la compañía de sus colegas, aunque admitió que su vida cambió y que evalúa cómo adaptarse a su nuevo estado de salud. Advirtió que deberá tomar precauciones incluso tras regresar en vivo al pódcast el próximo lunes. La presentadora reconoció que el accidente le generó un temor permanente y que aún procesa el miedo de haber quedado inválida.

En un momento emotivo de la conversación, Spoya se quebró al pensar en sus hijos: “Lo que más me pesa es pensar que mis hijitos se hubieran podido quedar solos, es algo que me pesa un montón todos los días. Sin hacerme la víctima ni nada”, expresó entre lágrimas.

La aparición de Laura Spoya marca su regreso público después de dos semanas de ausencia, mostrando una actitud reflexiva y cautelosa frente a los desafíos que enfrenta tras el accidente.

Laura Spoya se emociona hasta las lágrimas en su reaparición en vivo tras un accidente, expresando su preocupación por sus hijos. (YouTube / Satélite +)

Laura Spoya confesó que tiene clavos en el cuerpo

Durante la conversación en La Manada, Spoya detalló las secuelas físicas que le dejó el accidente. Según explicó, los médicos le colocaron seis clavos en la espalda para estabilizar su columna y evitar riesgos mayores.

“Hoy en la mañana me vinieron a limpiar las heridas, tengo seis huecos en la espalda, con mis seis clavos. Soy una mujer biónica oficialmente, ya fuera de peligro y extrañándolos un montón”, contó con sinceridad a sus compañeros.

La cirugía de columna fue exitosa, lo que permitió descartar la posibilidad de que Spoya quedara sin movilidad. “Ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad”, manifestó la conductora en la transmisión.

La modelo se conectó con el podcast La Manada y reveló que próximamente será dada de alta y que tras la cirugía descartó la posibilidad de quedar sin movilidad | TikTok / La Manada

El proceso de recuperación, no obstante, implica una rehabilitación intensiva y un seguimiento médico riguroso para evitar complicaciones, dado que el cuerpo puede rechazar los objetos metálicos implantados.

La presentadora explicó que los fisioterapeutas le están enseñando nuevas rutinas de movimiento y que, debido a las restricciones físicas, necesitará una silla ergonómica para evitar dolores y lesiones adicionales en el futuro.

“Me están enseñando a caminar. Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer. Tienen que comprarme una silla ergonómica”, compartió Spoya durante la charla. “Emocionalmente estoy mal. Si bien he recibido apoyo de mucha gente que me quiere, yo soy muy sensible en cuanto a lo mediático. Han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado. Creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía”, declaró.