Emergencia por lluvias: Colegios privados de Arequipa no iniciarán clases el 2 de marzo

El inicio del año escolar en los colegios privados de Arequipa tendrá que esperar. Las lluvias que afectan a la región llevaron a la Gerencia Regional de Educación a postergar por una semana el retorno a las aulas, que estaba previsto para el 2 de marzo.

La medida no alcanza a los colegios públicos. Está dirigida a las instituciones particulares, por convenio, religiosas y militares.

En entrevista con Canal N, el gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, explicó que la decisión responde a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. Señaló que se emitió un comunicado oficial y que la disposición será evaluada de forma permanente.

Emergencia por lluvias impacta inicio del año escolar en sector privado

Indicó que la prioridad es evitar riesgos para los estudiantes. Por ese motivo, no se descarta que el plazo pueda ampliarse si continúan las precipitaciones o si persisten problemas en la infraestructura.

Evaluación incluye locales y vías de acceso

La revisión que realizan las autoridades no se limita a los edificios escolares. También se analiza el estado de calles y accesos, ya que varias vías han quedado dañadas por las lluvias.

En la provincia de Arequipa funcionan 3,047 instituciones educativas privadas. La postergación del inicio de clases impacta a 122,150 estudiantes.

UGEL Norte y Sur concentran la mayor cantidad de colegios dañados; también hay reportes en Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Joya.

El panorama general muestra afectaciones en distintos planteles. Un total de 334 instituciones presentan daños por las precipitaciones. De ellas, 103 registran daños graves, 176 moderados y 55 leves.

Entre los casos más delicados se encuentran colegios ubicados cerca de torrenteras o con problemas estructurales por filtraciones y debilitamiento de bases. Al menos 20 centros con daños graves podrían enfrentar dificultades para iniciar el año escolar cuando se defina la nueva fecha.

El Minedu permite cambiar el calendario ante riesgos

La normativa del Ministerio de Educación establece que el calendario escolar puede modificarse cuando existan situaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa. Cada Dirección Regional de Educación y cada UGEL debe aprobar su programación anual antes del inicio de clases. Si se presentan riesgos por lluvias u otros desastres, pueden ajustar las fechas y comunicar la decisión a los colegios.

La regla es clara: si la integridad de estudiantes y trabajadores está en peligro, se puede suspender o reprogramar el inicio del año escolar. En los planteles afectados por emergencias, se debe cumplir como mínimo 160 días lectivos y 30 días de gestión. Si se pierden días por causas climáticas, deben recuperarse más adelante.

Emergencia por lluvias en Arequipa

Arequipa atraviesa un periodo de fuertes precipitaciones que ha dejado daños en viviendas e infraestructura. La región fue incluida en la declaratoria de estado de emergencia aprobada por el Ejecutivo por 60 días debido al riesgo generado por lluvias intensas y desbordes.

De acuerdo con reportes oficiales, se han registrado hasta seis personas fallecidas y numerosos inmuebles afectados. También se reportan vías deterioradas y zonas con alto riesgo ante nuevas precipitaciones.

Autoridades demolieron un puente de más de 50 años para ampliar el cauce y prevenir nuevas inundaciones. Facebook/ @ILetrados Noticias.

Este escenario ha llevado a las autoridades educativas a optar por una medida preventiva en el sector privado. Los colegios públicos recién comienzan clases el 16 de marzo. En ese sentido, la Gerencia Regional de Educación continuará revisando la situación antes de confirmar la nueva fecha de inicio.