Emotivo gesto en vuelo desde Cajamarca conmueve en redes: azafata consuela a niño que lloraba tras despedirse de su tía

El menor no podía contener el llanto tras despedirse de su tía, pero una integrante de la tripulación se acercó, lo abrazó y permaneció a su lado hasta que recuperó la calma

El momento fue grabado y difundido en TikTok, donde superó los 35 mil “likes” y alcanzó más de medio millón de reproducciones en pocas horas. TikTok: mige143

Un niño no pudo contener el llanto cuando el avión se preparaba para despegar desde Cajamarca. A su lado, su madre intentaba consolarlo tras la despedida de su tía, con quien compartió 18 días. La escena, que pudo quedar en la intimidad de un viaje familiar, tomó otro rumbo cuando una integrante de la tripulación decidió acercarse y ofrecer apoyo.

El momento ocurrió antes del despegue, mientras los pasajeros ocupaban sus asientos. El menor, llamado Mauricio, permanecía triste. Su madre relató que la separación resultó difícil y que el pequeño no lograba tranquilizarse. Fue entonces cuando una azafata se aproximó, lo abrazó y se mantuvo a su lado hasta que recuperó la calma.

La escena fue registrada en video y difundida en TikTok. En pocas horas, la publicación superó los 35 mil “likes”, acumuló más de 700 comentarios y alcanzó más de medio millón de reproducciones. Las imágenes muestran a la trabajadora inclinada hacia el niño, hablándole en voz baja y brindándole un gesto de acompañamiento que generó reacciones dentro y fuera del avión.

El gesto en pleno vuelo

Niño llamado Mauricio lloraba antes del despegue tras despedirse de su tía en Cajamarca.

Según el testimonio de la madre, la aeromoza percibió el estado del niño desde el ingreso a la aeronave. “¡Fue tan dulce! Desde que ingresamos al avión, al ver a Mauricio así, lo invitó a pararse con ella para recibir a los pasajeros”, escribió. En ese primer intento, el menor no aceptó la invitación.

Minutos después, la tripulante volvió a acercarse. Esta vez optó por un gesto más directo. Se sentó a su lado, lo abrazó y permaneció unos instantes acompañándolo. La madre describió el momento como “este acto de empatía”, una expresión que repitió para explicar lo que sintió al observar la escena.

En las imágenes se aprecia al menor todavía afectado por la despedida. La tripulante se inclina hacia él, lo rodea con los brazos y le dirige palabras que no se distinguen con claridad, pero que parecen tranquilizadoras. El niño, poco a poco, deja de llorar.

Identificación y reacción de la tripulante

Tras la difusión del video, usuarios identificaron a la aeromoza como Nicole Vértiz. Ella misma intervino en la publicación con un comentario. “Muchas gracias por el lindo mensaje. Fue un placer poder compartir ese momento con ustedes. Un fuerte abrazo para Mau y su otro pequeño.”.

La identificación generó nuevas respuestas. Algunos usuarios afirmaron conocerla y resaltaron su trato. “Conozco a Nicole y es maravillosa !!! Todo lo que hace es de corazón”, escribió una persona. El mismo mensaje apareció repetido en la sección de comentarios.

Reacciones en redes sociales

La publicación despertó una ola de mensajes centrados en el valor de la empatía. “Mi pequeña demostrando el gran corazón que tiene!!!”, señaló un usuario. Otro escribió: “¡Vocación de servicio! ¡Hermoso!”. También surgieron reflexiones más amplias: “Señores, se llama empatía... Si cada uno de nosotros la practicara, tendríamos un mundo mejor. Así que, gente, a imitar siempre lo bueno”.

Entre los comentarios destacó el de una pasajera que aseguró haber presenciado la escena desde un asiento cercano. “Yo estuve un asiento más adelante. Lindo gesto de la señorita, la forma tan dulce en que le hablaba a su hijo”, relató.

Otros mensajes pusieron el foco en la dimensión humana del trabajo en cabina. “Qué bonita la calidad humana de esta chica, hace mucha falta en este mundo”, escribió un usuario. Otra persona añadió: “Gracias por regalarle ese bello momento a esta familia. Son ángeles que iluminan el camino de estos pequeños. Usted marcó la diferencia, nunca cambie”.

Las expresiones se multiplicaron con rapidez. La cifra de reproducciones continuó en aumento durante los días posteriores a la publicación. La historia circuló en distintas cuentas y fue compartida en otras plataformas digitales.

