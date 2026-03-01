BCR: términos de intercambio de Perú alcanzaron su nivel más alto desde 1950, ¿qué los impulsó?

El Banco Central de Reserva del Perú reporta el nivel más alto en los términos de intercambio desde 1950, alcanzando un índice de 162,5 puntos en 2025.

Los términos de intercambio de Perú marcaron en 2025 su nivel más alto desde 1950 tras un aumento anual de 19,2%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

De acuerdo con el máximo ente emisor del país, este índice se ubicó en 162,5 puntos, estableciendo un nuevo récord histórico.

Este resultado obedeció al incremento de 16,7% en los precios promedio de exportación, especialmente en productos tradicionales como oro, cobre, zinc y café.

El oro subió 43,6%, el cobre 24,2%, el zinc 10,7% y el café 66,1%. Los productos no tradicionales también aportaron al resultado, con alzas en los rubros siderometalúrgico (7,7%), pesquero (9,0%) y químico (7,4%).

El BCR señala que los términos de intercambio, definidos como la relación entre el índice de precios de exportación y el de importación, miden la capacidad de compra del país en el comercio internacional. Un índice más alto indica que Perú puede adquirir más bienes extranjeros con la misma cantidad de productos exportados.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales impulsaron el récord

En el cuarto trimestre de 2025, el índice creció 25,4% interanual, impulsado por el alza de los precios de exportación en 24,8%, con el oro, el cobre y el zinc como principales motores. El café también mostró un incremento relevante.

Por el lado de las importaciones, la caída de precios de 0,5% contribuyó al resultado, debido a menores costos de petróleo, derivados y otros insumos industriales como plásticos, hierro, acero, textiles y químicos orgánicos.

El BCR indica que el índice de términos de intercambio creció durante tres años consecutivos. En diciembre de 2025, el indicador aumentó 30,5% interanual.

Los precios de exportación subieron 28,3% y los de importación bajaron 1,7%, favorecidos por menores precios del petróleo. Frente a noviembre, el índice aumentó 7,8%, con el cobre y el café destacados.

BCR: términos de intercambio fortalecen la renta nacional

El desempeño de los términos de intercambio impacta directamente en la economía peruana, debido al peso de las materias primas en la canasta exportadora. El BCR resalta que estos indicadores se expresan como un número índice base 100. Valores sobre 100 indican mejora para el país.

Perú, como economía exportadora de metales y productos agrícolas, monitorea de cerca este indicador por su influencia en la actividad económica y la renta nacional.

Superávit comercial en 2025 fue el más alto desde 2006

Por otro lado, el BCRP informó que la balanza comercial de Perú cerró 2025 con un superávit de USD 34.573 millones, equivalente al 10,1% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más alto desde 2006. Este resultado representa un incremento de USD 10.271 millones respecto a 2024, y un aumento de 1,9 puntos porcentuales frente al año anterior.

En el cuarto trimestre de 2025, el superávit comercial alcanzó USD 12.049 millones, equivalente al 12,3% del PBI trimestral, superando en USD 4.706 millones el resultado del mismo periodo en 2024.

El desempeño estuvo favorecido por el aumento de precios de exportación y mayores volúmenes embarcados de productos tradicionales como café, zinc y oro, así como de productos no tradicionales pesqueros y agropecuarios. La reducción de los precios de importación, principalmente de insumos, también contribuyó al saldo positivo.

Con estos resultados, Perú suma 22 trimestres consecutivos de superávit comercial, y si se excluye el periodo de la pandemia, el país habría mantenido más de nueve años continuos con saldo favorable en su balanza comercial.