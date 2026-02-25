Perú

BCR pone en circulación billete de 200 soles con nuevo elemento de seguridad: ¿Cómo se ve?

El Banco Central de Reserva acaba de lanzar un nuevo billete de 200 soles con tecnología de seguridad reforzada contra falsificaciones

El nuevo billete de 200
El nuevo billete de 200 soles incorpora un hilo de seguridad más ancho de 5 milímetros con efecto de movimiento avanzado.

El Banco Central de Reserva (BCR) del Perú anunció la puesta en circulación de un billete de 200 soles que incorpora un nuevo hilo de seguridad como parte de las medidas para reforzar la protección contra falsificaciones.

Este nuevo billete comenzará a circular durante el mes de febrero y convivirá con las versiones anteriores, sumando un avance adicional en tecnología y seguridad.

BCR: nuevo billete de 200 soles incorpora hilo de seguridad más ancho

El elemento actualizado es el hilo de seguridad, que ahora tiene 5 milímetros de ancho, en comparación con los 4 milímetros del diseño anterior de la divisa, según informó el BCR.

El nuevo hilo exhibe dos colores —azul y verde— y produce un efecto de movimiento más notorio, sincronizando color y movimiento cuando el billete se gira levemente a la altura de los ojos.

De acuerdo con el máximo ente emisor del país, esta modificación en el billete de 200 soles facilita la verificación visual y táctil del billete, dificultando la labor de falsificadores.

Nuevo cintillo. El diseño incorpora
Nuevo cintillo. El diseño incorpora características visuales y táctiles mejoradas que facilitan la verificación rápida y segura del billete peruano.

También tendrá un efecto de movimiento mejorado

El billete de 200 soles ya incluía una serie de medidas de seguridad, a las que se suma esta novedad. Entre los elementos que permanecen, destacan:

  • Marca de agua: Al poner el billete al trasluz, se distinguen tres zonas: el rostro de Tilsa Tsuchiya, el número 200 y la silueta de una arquería.
  • Hilo con figuras en movimiento: Al girar el billete, los peces en el hilo se desplazan y una cruz andina se expande y contrae.
  • Tinta que cambia de color: El número 200, impreso con tecnología Spark Live, pasa de color cobre a verde según el ángulo de observación. También se aprecian imágenes en movimiento y un diseño geométrico fijo.
  • Número oculto (imagen latente): Al observar el billete desde distintos ángulos, el número 200 aparece en diferentes tonalidades.
  • Registro perfecto: La coincidencia de dos partes incompletas impresas en anverso y reverso se revela al trasluz como un número 200 completo, con colores ocre y gris perfectamente alineados.
  • Microimpresiones: Textos como “BCR”, “PERU” y “200” pueden leerse con lupa en diferentes áreas del billete.
  • Impresión fluorescente: Bajo luz ultravioleta, se observan fibrillas multicolores, el texto “BCR” y una imagen con dos colores fluorescentes perfectamente registrados.
  • Impresiones en relieve: El billete presenta áreas en alto relieve para facilitar la identificación al tacto.
  • Bloque fosforescente y fibrillas Rainbow: Bajo UV, el número 200 aparece dentro de un cuadrado verdoso y se visualizan fibrillas en amarillo, rojo, verde y azul.
  • Registro para invidentes: Permite identificar el valor del billete mediante relieve táctil.
La edición renovada convivirá con
La edición renovada convivirá con las versiones anteriores, sumando tecnología sin reemplazar los modelos en circulación actualmente.

El billete de 200 soles: un homenaje cultural a Tilsa Tsuchiya

El diseño del billete de 200 soles rinde homenaje a Tilsa Tsuchiya Castillo, reconocida pintora y grabadora peruana cuya obra marcó una etapa clave en el arte nacional. La inclusión de su imagen pone en valor la diversidad cultural y el aporte de figuras destacadas del siglo XX. Además, en el reverso se representa la fauna nacional con el colibrí cola de espátula y la flora con la flor del Amancaes.

Toda la familia de billetes en circulación desde 2021 fue diseñada por la empresa inglesa De La Rue International Limited, luego de un concurso internacional convocado por el BCR. Estos billetes incorporan motivos renovados y modernos elementos de seguridad, garantizando la confianza del público y facilitando la verificación de autenticidad.

