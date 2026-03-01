Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo y ex candidato a la vicepresidencia por Un Camino Diferente, se retiró de la campaña tras ser excluido por el JNE y denunció deslealtad y manipulación dentro de su partido

El exalcalde de Trujillo y hasta hace pocos días candidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente, Arturo Fernández, anunció públicamente su retiro de la campaña tras ser excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y lanzó duras críticas contra integrantes de su propio partido, a quienes acusó de deslealtad y manipulación interna.

A través de dos videos publicados en sus plataformas oficiales, el político afirmó que su salida de la contienda se debía a conflictos internos y prácticas contrarias a los principios del movimiento. “No podemos sacar adelante un país con buitres, un país con traidores, un país con judas”, expresó.

“Prefiero en este momento decirles la verdad (...) tengo gente traidora, (...) han hecho su Sodoma y Gomorra. (...) si yo les contara, querido pueblo, cómo son estas escorias, la cantidad de hipócritas que estaba llevando en la lista”, agregó.

Fernández denunció que existieron candidaturas impuestas y la inclusión de familiares directos en las listas del partido para diputados y senadores, inscripciones de las que dijo haber tenido conocimiento únicamente después de concretarse.

En videos difundidos en sus redes, Fernández acusó a integrantes de la agrupación de imponer candidaturas, incluir familiares en las listas y ocultarle información relevante sobre su exclusión

Relató que la dirección del partido recibió el lunes 23 de febrero una resolución del JNE solicitando su exclusión, pero que el documento fue abierto por integrantes de la agrupación el martes 24, sin que él fuera notificado.

“Nunca me enteré de que me había llegado esta solicitud de exclusión de dos individuos presentables o impresentables. Nunca me avisaron, pero sí lo leyeron. Y Arturo Fernández haciendo campaña justamente para estos candidatos zánganos que nunca se imaginaron ser candidatos”, sostuvo.

El exalcalde, condenado a un año de prisión efectiva por difamación agravada, responsabilizó a miembros de la dirigencia por no defender su candidatura ni informar sobre el proceso, al tiempo que los acusó de buscar beneficios personales.

“Que me querían excluir y la persona o las personas, de una manera bastante diabólica, han pensado, han dicho: ‘Miren, que siga haciendo campaña, nosotros no hay que responder nada, no hay que avisarle nada a Arturo Fernández, así cuando lo excluyan ya no vamos a tener presidente, vicepresidente, primero, segundo vicepresidente, sino vamos a tener presidente y vicepresidente’”, dijo.

Fernández pidió públicamente que no se utilice su imagen en la campaña y responsabilizó a la dirigencia por apropiarse del partido y buscar beneficios propios

En el mismo mensaje, pidió públicamente la salida de dirigentes a quienes acusó de apropiarse del partido y de usar su imagen: “No voten por ninguno. No autorizo a que ni un solo candidato de Un Camino Diferente ponga mi foto en su publicidad, ni mencionen mi nombre. Si ustedes se creen los ganadores, ganen por su propio mérito”, dijo.

Fernández acumula dos sentencias: una pena suspendida de un año y ocho meses por difamación y una condena de prisión efectiva de un año con orden de internamiento, ambas dictadas por juzgados unipersonales de Trujillo.

En noviembre del año pasado, publicó en sus redes sociales un video donde afirmó encontrarse en la ciudad argentina de Buenos Aires. Posteriormente, explicó a medios de ese país que viajó desde Bolivia sin documentos, permaneció algunos días en Catamarca con tíos paternos que viven allí desde hace cuatro décadas y decidió no quedarse más tiempo para evitar involucrarlos.

Asimismo, mencionó que solicitó asilo político y actualmente reside en San Fernando, donde cuenta con un permiso provisorio de residencia vigente hasta febrero de 2026, lo que le permitió regularizar su situación en Argentina.