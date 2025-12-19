Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se niega a firmar el Pacto Ético y lanza ‘dardo’ a Fuerza Popular

Rosario Fernández Bazán, del partido 'Un camino diferente', protagonizó un tenso momento al negarse a suscribir el Pacto Ético Electoral 2026, argumentando que la ética debe practicarse y no solo firmarse. | TV Perú

En una jornada marcada por la controversia, Rosario Fernández Bazán, candidata presidencial de Un Cambio Diferente y hermana del prófugo Arturo Fernández Bazán, se negó a suscribir el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su rechazo al documento, formulado con miras a las Elecciones 2026, estuvo acompañado de un discurso crítico interpretado por muchos usuarios como un mensaje dirigido a Fuerza Popular.

Durante el evento, donde se congregaron 33 agrupaciones habilitadas para los comicios y participaron los principales candidatos presidenciales, apenas 29 partidos y alianzas suscribieron el acuerdo de diez puntos orientado a fortalecer el voto informado y minimizar la confrontación política, además de combatir la desinformación y regular el uso de inteligencia artificial en la campaña.

De las negativas, la breve intervención de Fernández Bazán antes de retirarse de la sala fue una de las más comentadas. “La ética no se firma, se practica y hoy, con su respeto, no voy a firmar. Con respeto a los partidos nuevos, mil disculpas por su honorabilidad, pero lamentablemente veo partidos que han sido financiados irregularmente. Me retiro”, expresó.

Si bien no mencionó de forma explícita a Fuerza Popular en su discurso, la referencia se ha interpretado en redes sociales como un dardo directo a la agrupación implicada en presunto lavado de activos. Su pronunciamiento se da a un día de que el Poder Judicial evalúe el pedido para ejecutar el archivo del llamado caso Cócteles.

Rosario Fernández se negó a firmar el Pacto Ético Electoral. | JNE

Rosario Fernández también es cuestionada

La figura de Rosario Fernández Bazán no es ajena a la polémica. La candidata apareció recientemente en los informes de la Corte Superior de Justicia de La Libertad tras los incidentes de protesta y actos vandálicos frente a la sede judicial Natasha Alta. Según el comunicado oficial, fue identificada como una de las organizadoras de la movilización que incluyó insultos y agresiones físicas a personal judicial y policial, hechos que motivaron una denuncia penal ante el Ministerio Público.

“El día miércoles 10 de diciembre de 2025, un grupo de personas se congregó en el frontis de dicha sede, profiriendo no solo arengas en favor del condenado y prófugo Arturo Fernández Bazán, sino también insultos contra jueces y servidores jurisdiccionales de la Corte, agrediendo al personal y a los usuarios judiciales, mediante el lanzamiento deliberado de huevos que ocasionaron afectación al patrimonio institucional”, escribieron.

“Se ha identificado la presencia de Rosario Fernández Bazán, Dany Pinillos Vinces y demás organizadores en el lugar de los hechos; lo cual ha generado acciones delictivas, afectaciones al honor, a la integridad física y a la seguridad personal de los usuarios y servidores, perjudicando la continuidad del servicio de la administración de justicia”, agrega el mensaje.

Comunicado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Sobre este incidente, la Corte reiteró que respeta la protesta pacífica, pero rechaza los ataques a la integridad y la honra de los servidores públicos. El informe también advirtió que estas conductas afectaron el normal desarrollo de la labor jurisdiccional y constituyen atentados contra el patrimonio institucional.

“La Corte Superior de Justicia de La Libertad no tolerará, bajo ninguna circunstancia, actos que atenten contra la dignidad, seguridad e integridad de los usuarios, servidores judiciales, ni contra el patrimonio institucional. Por ello, se ha interpuesto la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público contra las personas identificadas y los que resulten responsables en los hechos delictivos ocurridos”, sentencia el comunicado.

La ausencia de Rosario Fernández Bazán en la suscripción del Pacto Ético Electoral, así como su discurso y antecedentes recientes, abren nuevas interrogantes sobre el papel que el respeto institucional y el comportamiento ético tendrán en la campaña presidencial 2026.