Hallan una boa dentro de un escritorio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Ucayali

Sorpresa en Ucayali: hallan una boa escondida en un escritorio universitario. (Foto: Agencia Andina)

Una situación inusual se registró en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, donde trabajadores encontraron una boa al interior de un escritorio ubicado en un ambiente administrativo. El hecho ocurrió en el distrito de Yarinacocha, generando sorpresa entre el personal que realizaba sus labores habituales.

El hallazgo se produjo la tarde del martes 14 de abril, cuando algunos trabajadores detectaron movimientos inusuales en el mobiliario. Tras verificar la situación, confirmaron la presencia del reptil oculto dentro del escritorio, lo que motivó la alerta inmediata al resto del personal y la interrupción momentánea de las actividades en el área afectada.

Trabajadores descubren una boa en ambiente administrativo de universidad en Yarinacocha. (Foto: Agencia Andina)

Medidas de seguridad

Ante el riesgo de una posible reacción defensiva del animal, los trabajadores optaron por actuar con cautela y despejar el espacio para evitar aglomeraciones. La prioridad fue garantizar la seguridad del personal y mantener el control de la situación sin provocar al reptil.

En ese contexto, uno de los trabajadores asumió la tarea de retirar a la boa utilizando una lampa, lo que le permitió mantener una distancia prudente durante la intervención. Con movimientos controlados, logró guiar al animal fuera del escritorio sin generar incidentes ni poner en riesgo a los presentes.

Encuentran una boa dentro de un escritorio en oficinas de universidad en Ucayali. (Foto: Agencia Andina)

Retiro del animal y liberación

La intervención se realizó en pocos minutos y sin mayores complicaciones, permitiendo restablecer rápidamente la normalidad en el ambiente administrativo. El manejo del reptil se desarrolló de forma segura, evitando daños tanto al personal como al ejemplar.

Tras ser retirado del interior de las instalaciones, la boa fue trasladada fuera del campus universitario. Posteriormente, el animal fue liberado en una zona boscosa cercana, facilitando su retorno a su entorno natural sin afectar el ecosistema local.

Inusual hallazgo: una boa es encontrada dentro de un escritorio en universidad de Ucayali. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué hacer si encuentras un animal exótico?

Si encuentras un animal silvestre o exótico dentro de tu vivienda, lo primero es mantener la calma y evitar cualquier tipo de contacto. No intentes capturarlo, manipularlo ni acorralarlo, ya que podría reaccionar de forma defensiva y representar un riesgo para tu seguridad. Lo recomendable es alejar a otras personas y mascotas, aislar el área si es posible y mantener una distancia prudente.

En estos casos, la principal acción es comunicarte de inmediato con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad encargada del manejo y protección de la fauna silvestre en el país. También puedes solicitar apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) o al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes cuentan con personal capacitado para intervenir en este tipo de situaciones.

Evita alimentarlo o intentar liberarlo por tu cuenta, ya que podrías poner en riesgo tanto al animal como a otras personas, además de interferir con los protocolos establecidos. Las autoridades evaluarán el caso y procederán con su captura y traslado a un entorno adecuado, garantizando un manejo seguro y conforme a la normativa vigente en el Perú.

La iguana verde es una especie protegida que frecuentemente es traficada como mascota exótica. Foto: Agencia Andina

Presencia de fauna silvestre en zonas urbanas

La aparición de animales silvestres en espacios urbanos de regiones amazónicas como Ucayali no es un hecho aislado. La cercanía entre áreas naturales y zonas habitadas, así como factores como la expansión urbana o cambios en el entorno, pueden propiciar que especies como serpientes ingresen a viviendas o instalaciones públicas.

Especialistas señalan que estos animales suelen desplazarse en busca de alimento o refugio, especialmente en espacios cerrados, oscuros o poco transitados. En muchos casos, su presencia pasa desapercibida hasta que se detectan movimientos o ruidos inusuales, como ocurrió en este incidente dentro del mobiliario administrativo.

Una cría de mono ardilla fue rescatada en Arequipa tras ser hallada con signos de desnutrición crónica, heridas graves, mutilación de cola y alopecia, evidenciando maltrato y abandono. (Composición: Infobae Perú / Serfor)

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no alarmarse, pero sí actuar con precaución y reportar el hecho a las entidades correspondientes, a fin de garantizar tanto la seguridad de las personas como la conservación de la fauna silvestre.