Piden retirar plancha presidencial que incluye a Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo prófugo y condenado a prisión

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 recibió una solicitud de exclusión e inhabilitación contra la fórmula presidencial del partido Un Camino Diferente, que incluye al exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, condenado a un año de prisión efectiva por difamación agravada.

Según un documento difundido este jueves por Canal N, la solicitud fue presentada por Nicolaza Cruzado Tirado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, fundadora y secretaria nacional de economía de la agrupación.

El texto sostiene que Fernández, candidato a la primera vicepresidencia, acumula dos sentencias: una pena suspendida de un año y ocho meses por difamación, y una condena de prisión efectiva de un año con orden de internamiento, ambas dictadas por juzgados unipersonales de Trujillo. La petición argumenta que estas condiciones impiden su postulación a cargos de elección popular.

La fórmula presidencial está compuesta por Rosario Fernández Bazán como candidata a la presidencia y Carlos Pinillos Vinces a la segunda vicepresidencia. El pedido de exclusión abarca a los tres integrantes.

En noviembre del año pasado, Fernández publicó en sus redes sociales un video en el que afirmó que se encontraba en la ciudad argentina de Buenos Aires: “No de paseo ni de vacaciones (…) Estoy aquí prófugo de la injusticia corrupta y manchada por la ‘plata como cancha’ que hay en el país”, dijo.

Posteriormente, explicó a medios de ese país que viajó desde Bolivia sin documentos, estuvo algunos días en Catamarca con tíos paternos que viven allí desde hace cuatro décadas y optó por no quedarse más tiempo para evitar involucrarlos.

Asimismo, mencionó que pidió asilo político y actualmente vive en San Fernando, donde cuenta con un permiso provisorio de residencia vigente hasta febrero de 2026, lo que facilitó regularizar su situación en Argentina.

Fernández alcanzó notoriedad nacional tras instalar huacos eróticos en el distrito de Moche y fue vacado después de ocupar la alcaldía provincial de Trujillo. La sentencia del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ordenó su traslado al penal El Milagro y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. La defensa apeló el fallo.

Antecedente

No es la primera ocasión en que el exburgomaestre permanece en condición de prófugo. En marzo del año pasado, después de siete meses sin acudir al proceso por difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional (PNP) en la comisaría de Moche en 2019, se presentó ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Natasha Alta.

Fue sentenciado a una pena suspendida y el pago de una reparación de S/ 25,000, lo que derivó en su suspensión como autoridad edil de Trujillo.