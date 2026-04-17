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Pamela Franco revela el hallazgo de una foto polémica de Karla Tarazona en el celular de Christian Domínguez

Durante su relación con el cumbiambero, la cantante encontró una imagen sugerente de la conductora que desató sospechas y discusiones sobre la verdadera cercanía entre ellos

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Pamela Franco, Karla Tarazona y Christian Domínguez
Pamela Franco revela haber encontrado una foto sugerente de Karla Tarazona en el teléfono de Christian Domínguez durante el inicio de su relación. (Instagram Pamela Franco / Karla Tarazona)

Pamela Franco sorprendió durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’ al revelar detalles inéditos sobre la etapa en la que inició su relación con Christian Domínguez, específicamente sobre la polémica aparición de una foto sugerente de Karla Tarazona en el teléfono del cumbiambero.

Mientras aclaraba que no fue la causante de la ruptura entre Domínguez e Isabel Acevedo (“Chabelita”), Franco descartó cualquier vínculo oculto y apuntó que, en realidad, los mensajes y las sospechas de entonces estaban relacionados con Karla Tarazona.

Ante la pregunta directa de Gigi Mitre sobre si Pamela “entró a tallar” mientras Domínguez aún estaba con Acevedo, Franco lo negó y explicó que el final de esa relación se produjo tras el famoso ampay y que, antes de que ella y el cantante iniciaran algo, Christian aún mantenía comunicación con Karla.

“Los mensajes que borraba no eran conmigo. Eran con una relación que nunca se terminó”, afirmó, refiriéndose a Karla Tarazona. Durante la conversación, Pamela detalló cómo fue que encontró una polémica imagen: “Encontré una foto. No me puede mentir, me dijo que esa foto había sido mandada en la relación con su ex. Una foto bastante insinuante”.

Pamela Franco se sienta en el banquillo para aclarar los rumores sobre el inicio de su relación con Christian Domínguez. La cantante niega rotundamente haber sido la tercera en discordia en el romance que él mantenía con Isabel Acevedo, 'Chabelita'. Video: TikTok @farandula.lorcha

La cumbiambera precisó que se trataba de una foto en hilo dental, enviada por Karla a Christian cuando él aún estaba con Isabel Acevedo: “Me dijo que se lo habían enviado cuando estaba en la relación pasada, con Isabel... es como que yo le mande la foto al lado de mi hija y el protagonista era mi totó”.

Pamela Franco sostuvo que, aunque Christian le aseguró que la foto era antigua, el incidente generó una discusión y confirmó sus sospechas sobre la persistente cercanía entre Karla y el cantante. “Yo cuando le mando fotos de su hija, ni salgo. No hay forma. Que cada uno asuma y saque sus conclusiones. Pero, como te digo, no fue en mi época, fue en el tiempo de Isabel Acevedo”, subrayó.

Una relación “nunca cerrada” y revelaciones sobre Karla Tarazona

Franco fue más allá y aseguró que, desde su perspectiva, la relación entre Domínguez y Tarazona nunca se cerró del todo. “Siempre he pensado que ella ha querido. Yo con él siempre hemos conversado y en una conversación él lo tenía recontraseguro que ella estaba aquí (mostrando la palma de su mano)”, confesó, sugiriendo que Karla Tarazona habría estado dispuesta a retomar el vínculo si Christian lo hubiera querido.

La artista también compartió que el propio Christian Domínguez se sentía seguro de la atención de Karla Tarazona: “Me lo ha dicho, panudeando cuando éramos patas y él lo sabía. No puede negarlo. él me lo ha dicho. O sea, tú sabes que ella (palma de la mano)... ¿no?”.

En medio de la polémica, Pamela Franco rompe su silencio y revela detalles íntimos de su relación con Christian Domínguez. Según la cantante, él nunca superó a Karla Tarazona y una foto insinuante fue la prueba definitiva. Video: TikTok @riclatorrez

Pamela Franco recalcó que su opinión sobre Karla no es gratuita ni basada en rumores, sino en lo que el propio Domínguez le contó durante su relación. “El concepto que tengo de ella es lo que él me ha contado de ella. Ahora, me imagino que... qué cosas serán verdad, qué cosas serán mentira, porque al revés, qué cosas le dirá de mí”.

No hubo amistad ni cercanía entre Pamela Franco y Karla Tarazona

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco fue tajante al dejar claro que nunca existió una amistad con Karla Tarazona, más allá del trato cordial. “En ningún momento he salido en televisión a decir que ella es mi amiga. Un hola y respetar, eso no está mal. Yo nunca he pretendido ni ha sido una opción para mí ser amiga de ella. No ha sido”, aseguró, descartando cualquier cercanía con la conductora.

Franco también recordó que, en su momento, el empresario Rafael Fernández, exesposo de Tarazona, la contactó para advertirle sobre la situación entre Domínguez y Tarazona, pero que prefirió no creer en ese momento. “Rafael me dijo muchas cosas, me llamó en su momento, pero yo no le creí”, relató. Para Pamela, la relación entre Karla y Christian era una “relación que nunca se terminó”.

La revelación de Pamela Franco añade un nuevo capítulo a la mediática y controvertida historia sentimental de Christian Domínguez, marcada por triángulos amorosos, rupturas y reconciliaciones públicas.

Pamela Franco cuenta en una reveladora entrevista con 'Amor y Fuego' que Christian Domínguez siempre le aseguró que tenía a Karla Tarazona a su disposición, confesando que él sabía que ella regresaría con él si se lo pedía. Video: TikTok @farandula.lorcha

La cantante dejó en claro que, aunque ahora ambos han tomado caminos separados, el pasado del cumbiambero sigue generando polémicas y reacciones, especialmente cuando se trata de su vínculo con Karla Tarazona e Isabel Acevedo.

Pamela Franco, hoy en pareja con Christian Cueva, concluyó reafirmando que su relación con Domínguez comenzó tras la ruptura con Isabel y que lo descubierto en el teléfono del cantante solo confirmó sus sospechas de que la historia con Karla Tarazona estaba lejos de estar cerrada en ese entonces.

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