Emprendedora peruana conquista Nueva York con una marca de moda sostenible que apuesta por el empoderamiento femenino

Crecimiento de emprendimientos con propósito social y ambiental en América Latina. Difusión

La expansión de emprendimientos con propósito social y ambiental marca una tendencia en el ecosistema empresarial latinoamericano. En ese escenario, diversas iniciativas impulsadas por mujeres ganan visibilidad fuera de sus países de origen, con propuestas que combinan identidad, sostenibilidad y un mensaje dirigido a públicos específicos. La internacionalización ya no responde solo a estrategias comerciales, sino también a la intención de amplificar narrativas personales que conectan con experiencias compartidas.

En ese contexto, surgen proyectos que parten de necesidades individuales y evolucionan hacia propuestas colectivas. El tránsito desde una búsqueda personal hacia un modelo de negocio evidencia un cambio en la forma de emprender, donde la experiencia propia se convierte en el punto de partida para ofrecer soluciones a otras personas. Este tipo de iniciativas encuentra eco en comunidades migrantes y en espacios donde la identidad cultural enfrenta nuevos desafíos.

Uno de esos casos es el de Alma Bohemia, marca impulsada por la emprendedora peruana Leslie Ormeño, cuyo desarrollo incluye una propuesta de moda sostenible y un mensaje centrado en el fortalecimiento de la identidad personal. En entrevista con Infobae Perú, la fundadora detalla el origen del proyecto, su evolución y los desafíos que enfrenta en su proceso de expansión internacional.

El origen de una marca vinculada a la identidad personal

El inicio de Alma Bohemia se encuentra en una etapa de búsqueda personal. Según explicó Leslie Ormeño, la marca surge como respuesta a una necesidad interna. “Nace a partir de una necesidad propia de buscar y equilibrar mi identidad, fortalecer mi identidad como mujer, como persona, de recordarme a mí misma quién soy”, señaló.

La emprendedora indicó que su formación profesional se encuentra en el ámbito de la ingeniería, aunque mantenía un interés por la moda. En ese proceso de redescubrimiento, identificó la necesidad de generar herramientas que funcionen como recordatorios constantes. “Necesitaba llevarlo conmigo y fue una etapa de redescubrir, de dibujar”, precisó.

A partir de esa idea, desarrolló una primera prenda con un mensaje específico. “Era una prenda que decía ‘Amada’”, comentó. El uso de esa pieza marcó un cambio en su experiencia personal. “Cuando yo me puse esta prenda empecé a alinearme en lo que decía la prenda”, afirmó en la entrevista.

El impacto de esa experiencia motivó la creación de nuevas piezas con mensajes similares. “Yo estoy experimentando esto y yo quiero que otras mujeres también lo experimenten”, indicó. En ese momento, la iniciativa no respondía a una proyección empresarial. “No tuve anteriormente la idea de hacer como un negocio, sino era cubrir una necesidad”, explicó.

Expansión internacional y enfoque en comunidades migrantes

Liderazgo femenino como motor de innovación y expansión internacional. Difusión

El crecimiento del proyecto incluyó la evaluación de nuevos mercados fuera del Perú. La decisión de explorar espacios internacionales se vincula con la identificación de necesidades en comunidades latinas en el extranjero. “Hay mujeres que están lidiando con muchas cosas”, señaló Ormeño.

En la entrevista con Infobae Perú, la emprendedora mencionó las dificultades que enfrentan personas migrantes. “Muchas de ellas salen a trabajar, extrañan su país y pasan situaciones muy duras al principio cuando están mudadas al extranjero”, explicó.

El interés por llegar a ciudades como Nueva York responde a ese contexto. La fundadora indicó que el objetivo consiste en extender el mensaje de la marca a mujeres que atraviesan procesos de adaptación. “Fue el poder enviar ese mensaje también a mujeres que estén viviendo algún tipo de situación que impacte en su autoestima”, sostuvo.

La propuesta no se limita a una nacionalidad específica. “No solamente peruanas, pero hay latinas de diferentes países que están mirando oportunidades en Estados Unidos”, afirmó. Esta visión amplía el alcance de la marca hacia un público diverso con experiencias comunes.

Producción sostenible y reutilización de materiales

El modelo de producción de la marca incluye el uso de mermas textiles. Según detalló Ormeño, la marca recibe materiales de empresas del sector. “Son empresas que exportan en demasía muchas veces y esos cortes para nosotros son kilos de donde nosotros creamos piezas nuevas”, explicó.

El proceso incorpora tanto telas como hilos que no forman parte de la producción principal de esas compañías. “Los hilos también tienen sus mermas, así que nosotros recibimos los hilos, también las telas para construir esas prendas”, indicó.

La emprendedora confirmó que la marca reutilizó más de 800 kilos de merma textil. Las piezas elaboradas bajo este esquema mantienen el enfoque conceptual del proyecto. “Es una prenda que dice ‘visionaria’ y esta prenda es completamente creada a partir de mermas”, ejemplificó.

Además de la comercialización, parte de la producción se destina a poblaciones específicas. “Lo que nosoros hacemos también es llevar ese producto a mujeres que lo necesiten en zonas vulnerables”, afirmó.

El posicionamiento en el mercado presenta dificultades, especialmente en espacios donde el consumo se orienta a tendencias y precios. Ormeño explicó que en ferias comerciales identificó diferencias en el comportamiento del público. “Las personas cuando van a comprar a una feria que no es sostenible, van a buscar la oferta, van a buscar la última tendencia”, señaló.

La propuesta de Alma Bohemia se distancia de ese enfoque. “Nosotros tenemos prendas que tienen un mensaje, tienen un propósito y son prendas atemporales”, indicó. Esta característica influye en la percepción del valor del producto.

La emprendedora destacó la importancia de mantener una política de precios coherente con el proceso de producción. “Cuando nosotros mantenemos nuestros precios estamos diciéndole a nuestro personal: ‘Nosotros valoramos lo que haces’”, afirmó.

Con el tiempo, la marca identificó espacios donde su propuesta encuentra mayor aceptación. “Hemos sabido dónde dirigirnos, a qué lugares podemos ir con nuestro producto”, explicó.

Conexión emocional con las clientas

El vínculo con las usuarias de la marca constituye un elemento central en la propuesta. Ormeño describió el objetivo de generar un impacto personal a través de las prendas. “Yo busco que sea un despertar”, indicó en la entrevista con Infobae Perú.

La emprendedora relató el caso de una clienta que adquirió varias piezas para su entorno cercano. “Quiero llevar diez polos ‘Guerrera’ para mí y para mis amigas”, citó. Una de las destinatarias atravesaba un proceso personal complejo.

Tras recibir la prenda, la clienta compartió su experiencia. “Llevo tres días con esta prenda y no me la quiero quitar”, expresó en el mensaje que Ormeño recibió posteriormente.

La fundadora interpretó ese tipo de respuestas como parte del objetivo de la marca. “Quiero que cada mujer sepa, se recuerde y mantenga presente quién es en la temporada que esté viviendo”, afirmó.

Proyección del proyecto y nuevos espacios

Transformación de experiencias personales en modelos de negocio sostenibles.

El crecimiento de Alma Bohemia incluye la posibilidad de ingresar a tiendas independientes en ciudades internacionales. Ormeño describió este proceso como un paso relevante dentro de la evolución del proyecto. “Es algo muy importante”, señaló.

La iniciativa también contempla la creación de espacios que trasciendan el concepto tradicional de tienda. La emprendedora explicó que el objetivo consiste en ofrecer un lugar de encuentro. “Queremos construir un espacio donde las mujeres vayan y se sientan escuchadas”, indicó.

El planteamiento incluye la incorporación de elementos adicionales. “Que puedan ir y buscar un libro de referencia que me pueda ayudar a reforzar mi autoestima”, detalló.

La propuesta integra distintas funciones dentro de un mismo entorno. “Que pueda ser un lugar para tomarte el café o alguna infusión y a la vez elegir alguna prenda”, añadió.

Redes de apoyo y programas de impulso

El desarrollo de la marca cuenta con el respaldo de organizaciones e iniciativas orientadas a emprendimientos sostenibles. Alma Bohemia recibe apoyo de la ONG ASPEm, según la información proporcionada.

Asimismo, Leslie Ormeño forma parte del programa Mujeres Futuro Circular 2026, impulsado con apoyo de la Unión Europea. Esta iniciativa busca visibilizar proyectos liderados por mujeres que promueven prácticas productivas responsables.

La participación en este tipo de programas contribuye a la proyección internacional del emprendimiento y a su inserción en redes vinculadas a la sostenibilidad y la innovación social.