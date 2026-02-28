Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo: Hasta S/2.000

Tres partidos subirían el sueldo mínimo si son elegidos como el nuevo gobierno del 2026. Conoce los montos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los partidos políticos que se presentan a estas elecciones del 12 de abril en Perú ya han presentado sus planes de gobiernos, los cuales se pueden encontrar y revisar en este enlace: https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/candidatos/plan-gobierno-trabajo/buscar.

Infobae Perú realizó una revisión con respecto a uno de los temas económicos más sonados durante el 2024 y que se empezó a aplicar en 2025: el aumento del sueldo mínimo, el cual fue viabilizado por la expresidenta Dina Boluarte y llegó al monto actual de S/1.130, entre innumerables controversias.

Así, si bien hay dos planes de gobierno que mencionan un monto nuevo del sueldo mínimo, son tres los candidatos que han llevado esta propuesta en su campaña. Cinco otros partidos políticos sí plantean revisar el mecanismo pendiente del ajuste de la remuneración mínima vital (RMV) en sus posibles gobiernos, pero sin detallar monto. A detalle:

El partido Fuerza y Libertad , que lleva a Fiorella Mollineli a la presidencia, plantea un “incremento real acumulado del salario mínimo vital de hasta 30%, aplicado de manera progresiva y técnica, ajustado a inflación y productividad”. Esto, si se cumple lo que requiere, daría un monto de S/1.469

El partido Venceremos , que lleva a Ronald Atencio como presidente, plantea un monto de aumento inicial de S/1.330 , pero con la meta a futuro de S/1.816 (la canasta básica familiar). Esto es similar a lo que propusieron desde el sector gremial trabajador en su momento

César Acuña, que va como presidente por Alianza Para el Progreso, ha propuesto que el sueldo mínimo estará a S/2.000 para el final de su gobierno. Sin embargo, esto no está contemplado en ninguna parte del Plan de Gobierno subido en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones.

Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú| Foto: Editora Perú

Concuerdan que RMV debe subir

Por un lado, Fuerza y Libertad, en su plan de gobierno, sostiene que “los bajos salarios y la pérdida sostenida del poder adquisitivo constituyen uno de los principales problemas del mercado laboral, con una remuneración mínima que resulta insuficiente para cubrir la canasta básica familiar”.

Así, se buscará “garantizar una remuneración justa y condiciones laborales equitativas, con un enfoque técnico y sostenible. Se promoverá un aumento progresivo del Salario Mínimo Vital, sustentado en criterios objetivos de productividad e inflación, que proteja el poder adquisitivo sin afectar el empleo formal”. Así, se buscara un 30% de aumento, para el posible gobierno de Molinelli.

Venceremos, el partido de Ronald Atencio concuerda con la pérdida del poder adquisitivo. “Dado que la canasta básica familiar equivale a S/1.816, esta será la meta para el aumento de la remuneración mínima, comenzando con una propuesta de incremento a S/1.330″.

Ronald Atención lleva propuesta similar a las de los gremios de trabajadores, como el CGTP. - Crédito Composición Infobae Perú/Difusión

Por el lado de César Acuña, si bien en su plan de gobierno no se encuentra mención alguna del sueldo mínimo a S/2.000, este lo enunció en TV Perú. “Sueldo mínimo no menos de 2000 soles terminando la gestión ¿Sabe por qué? Porque el país va a crecer y tiene que funcionar el triángulo perfecto: Estado, empresario, trabajador", afirmó.

¿Y el mecanismo del Consejo Nacional de Trabajo?

El partido Venceremos señala que para su propuesta de aumento del sueldo mínimo debe hacerse “vinculante el mecanismo técnico del Consejo Nacional de Trabajo, con el fin de incrementar gradualmente la RMV, procurando el consenso con trabajadores y empleadores”.

Así, este partido plantea empoderar a la “Comisión Técnica del Salario Mínimo (CTSM)”. Sin embargo, igual guardar que “de no haber acuerdo, el Ejecutivo tiene la potestad de subir la RMV”. Mientras, Fuerza y Libertad sugiere que sus acciones planteadas se harían a travé de la CNT.

La iniciativa de Acuña contempla que el incremento de la remuneración mínima se implemente de manera gradual a lo largo de los cinco años de gobierno. Pero no hay nada de eso en su Plan de gobierno. - Crédito Composición Infobae Perú/Difusión

Otros partidos también mencionan en su plan al Consejo Nacional de Trabajo, así como propuesta menos claras sobre el aumento de la RMV.

La Alianza Unidad Nacional 2026-2031 (lleva a Roberto Chiabra ) realizará las “modificaciones necesarias para modernizar y promulgar una nueva Ley del Trabajo que incluya procedimientos para lograr consensos en el CNT incluyendo decisiones técnicas sobre la RMV”

El Partido Aprisa Peruano ( Enrique Valderrama ), afirma que promulgará una “Ley de Automatización de Incrementos Salariales de la RMV, estableciendo una fórmula técnica revisada bianualmente por el Consejo Nacional de Trabajo, basada en IPC, productividad y brecha regional, para ajustes predecibles”

El partido político Cooperación Popular ( Yohnny Lescano ) dictaría normativa para incrementar razonablemente sueldos y pensiones ONP. ”En enero del 2027 se procederá a determinar el incremento del sueldo mínimo vital y pensión mínima del sistema público de pensiones", aclara.

Juntos Por el Perú ( Roberto Sánchez ) plantea “modificar los mecanismos para el ajuste de la RMV de acuerdo a las necesidades”.

El Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos) buscará “establecer una RMV progresiva comenzando con los mayores de 85 años”.