César Acuña propone elevar el sueldo mínimo a S/ 2.000

La iniciativa contempla que el incremento de la remuneración mínima se implemente de manera gradual a lo largo de los cinco años de gobierno. Foto: composición Infobae Perú/difusión

El candidato presidencial César Acuña planteó incrementar de manera progresiva la remuneración mínima vital hasta alcanzar no menos de S/ 2.000 al finalizar un eventual gobierno suyo, como parte de su campaña hacia las elecciones generales del 2026.

El anuncio fue realizado durante un mitin en Ventanilla, en el Callao, donde también presentó un conjunto de iniciativas en materia económica y social.

Incremento gradual de la remuneración mínima

La propuesta establece que el aumento del salario mínimo se aplicará de forma escalonada durante el quinquenio. El objetivo es que al cierre de la gestión se llegue a un monto mínimo de S/ 2.000.

“El trabajador es ‘el corazón de la empresa’ y mejorar los ingresos permitirá dinamizar la economía y generar bienestar”, señala su nota de prensa.

El planteamiento señala que el alza de la remuneración mínima se ejecutará de manera progresiva a lo largo de los cinco años de gestión. Foto: Envato

Acuña también propuso implementar un seguro dirigido a mototaxistas. La medida forma parte de los lineamientos vinculados a seguridad ciudadana. Entre los ejes de su plan mencionó el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y cambios en el sistema educativo.

Cuenta de ahorro y educación superior

El candidato anunció la creación de una cuenta de ahorro con S/ 1.000 para cada recién nacido. El fondo sería intangible y administrado por entidades especializadas hasta la edad de jubilación.

Asimismo, indicó que impulsará “la revolución de la educación”, con mayor inversión en universidades e institutos públicos y énfasis en oportunidades para jóvenes.

En el ámbito social, propuso el Bono Joven para facilitar el acceso a vivienda y un programa de atención integral para niños con discapacidad. También incluyó el impulso de infraestructura con el objetivo de cerrar brechas regionales.

El aspirante informó que se pondrá en marcha una cuenta de ahorro con S/ 1.000 destinada a cada recién nacido. Foto: Hospital Ángeles

La última vez que subió el sueldo mínimo

La última vez que se incrementó la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú fue anunciada por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra a finales de diciembre de 2024 y se concretará a partir del 1 de enero de 2025, cuando el sueldo mínimo pase de S/ 1.025 a S/ 1.130 mensuales, lo que representa un incremento de S/ 105 respecto al monto anterior.

Esta actualización fue oficializada mediante decreto supremo y se orienta a beneficiar a los trabajadores formales con contrato, quienes verán reflejado el nuevo monto en sus pagos mensuales desde el inicio del año laboral siguiente.

El ajuste salarial es el primero que se da desde mayo de 2022, cuando el gobierno de ese entonces elevó la RMV de S/ 930 a S/ 1.025 tras varios años sin cambios. Ese periodo de casi tres años sin modificaciones respondía a diversas condiciones económicas y debates en espacios como el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde empleadores, trabajadores y el Estado evaluan la conveniencia de ajustes salariales.

Los aumentos de la RMV en el país suelen responder a análisis técnicos sobre la evolución de la canasta básica familiar, la inflación y la capacidad de las empresas para asumir mayores costos laborales, así como a presiones sociales y sindicales.

El último incremento del salario mínimo en Perú se dio durante el gobierno de Dina Boluarte. Foto: AFP

En el caso del reciente incremento, el Gobierno destacó que se tomó “con responsabilidad y pensando en el bienestar de los peruanos”, en medio de discusiones públicas sobre el impacto de la inflación y la necesidad de ajustar los ingresos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sueldo que los peruanos esperan ganar supera los S/ 3.300

Las pretensiones salariales de los trabajadores peruanos llegaron a S/ 3.314 en setiembre, de acuerdo con el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran. El reporte consigna un avance mensual de 1,20% y un incremento interanual de 6,58%, lo que evidencia una trayectoria ascendente en las expectativas de remuneración.

No obstante, estas aspiraciones distan de los ingresos efectivamente percibidos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso promedio mensual por trabajo en Lima Metropolitana se situó en S/ 2.293,9 durante el trimestre julio–agosto–setiembre de 2025.

Al descontar la inflación interanual de 1,36%, el monto real se reduce a S/ 2.263, es decir, 44% por debajo del salario pretendido promedio. Más rezagada aún se encuentra la remuneración mínima de S/ 1.130, que figura entre las más bajas de la región, según cifras difundidas por Statista.