Hallan cuerpo de mujer policía desaparecida desde hace seis días en Huaraz: suboficial detenido confesó crimen

Hallan cuerpo de Marleni Martha Rucana Silvestre en Huaraz: José Enrique Villafán Arteaga confesó y reveló ubicación. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión/FB)

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre, quien había estado desaparecida desde hacía casi una semana. El hallazgo se realizó en una zona de difícil acceso cercana a Paltay, en la ruta hacia Huaraz, luego de que el principal sospechoso, el también efectivo policial, José Enrique Villafán Arteaga, señalara el lugar donde presuntamente había abandonado el cuerpo.

La diligencia contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, personal de la Policía Nacional del Perú y autoridades judiciales, quienes acudieron al sitio para verificar la información proporcionada. Según las autoridades, un agente descendió hasta el barranco y confirmó la presencia de restos humanos femeninos, lo que coincide con la versión brindada por el investigado.

Operativo dirigido por el Ministerio Público verifica versión de investigado sobre paradero de víctima. (Foto: FB/@El Regional Noticias)

Operativo judicial y fiscal

El procedimiento fue supervisado por el fiscal provincial William Loayza Apaza, quien informó que las diligencias continuarán para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil. La zona fue acordonada para permitir el trabajo pericial y el levantamiento del cuerpo, realizado por especialistas de Medicina Legal.

La intervención requirió el despliegue de personal de rescate debido a la complejidad del terreno. Los equipos utilizaron cuerdas y arneses para acceder al punto exacto donde se encontraba el cadáver, lo que permitió asegurar el área y recolectar evidencias relevantes para el proceso de investigación en curso.

José Enrique Villafán Arteaga admite crimen y revela ubicación donde fue hallado cadáver. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión:FB/@ReporteKonchucos)

Declaraciones y diligencias

La confesión del sospechoso se produjo después de una audiencia judicial en la que su defensa cuestionó los argumentos fiscales para solicitar prisión preventiva. Entre los planteamientos presentados se indicó que el investigado no contaría con vehículo propio —al haber sido incautado— y que habría mostrado disposición para colaborar con las diligencias al autorizar el ingreso de las autoridades a su vivienda.

De manera paralela, la Policía reportó el hallazgo de indicios en un vehículo vinculado al caso. Dentro del automóvil se encontró un cinturón de seguridad con aparentes manchas de sangre, el cual estaba oculto en una bolsa plástica junto a productos de limpieza y aromatizantes. Estos elementos fueron incautados para su análisis pericial como parte del proceso investigativo.

Diligencia en barranco cercano a Paltay permite ubicar restos humanos durante búsqueda de policía desaparecida. (Foto: FB/@ReporteKonchucos)

Reacciones de familiares

Durante el traslado de José Villafán a la zona del hallazgo, familiares de la víctima protagonizaron escenas de dolor e indignación, lo que obligó a reforzar el resguardo policial. En medio de la escena, una persona requirió atención médica tras sufrir una descompensación, según reportes de las autoridades presentes.

La noticia generó reacciones en pobladores de localidades cercanas como San Luis y Los Conchucos, donde vecinos se movilizaron para exigir el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta determinar responsabilidades y establecer con precisión lo ocurrido en este caso.

Hallan cuerpo de suboficial desaparecida Marleni Martha Rucana Silvestre tras confesión de principal sospechoso. (Foto composicíón: Infobae Perú/Difusión FB: @Chimbote En La Web/𝐄𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 )

Dictan prisión preventiva

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el efectivo de la Policía Nacional del Perú y también abogado José Enrique Villafán Arteaga (52), investigado por el presunto secuestro de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre (27). Según la investigación, la última vez que se vio a la agente fue cuando abordó la camioneta de su compañero tras salir de su centro de labores el sábado 21 de febrero en el sector Paltay.

La medida fue ordenada por el juez Pedro Flores Alberto, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz, y se contabiliza desde el 24 de febrero, fecha en que el investigado fue detenido. Conforme a la resolución judicial, el imputado será internado en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo mientras continúan las diligencias del caso.