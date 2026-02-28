Perú

Hallan cuerpo de mujer policía desaparecida desde hace seis días en Huaraz: suboficial detenido confesó crimen

El cadáver de la agente fue localizado en una zona agreste cercana a Paltay, de difícil acceso y alejada de áreas urbanas

Guardar
Hallan cuerpo de Marleni Martha
Hallan cuerpo de Marleni Martha Rucana Silvestre en Huaraz: José Enrique Villafán Arteaga confesó y reveló ubicación. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Difusión/FB)

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre, quien había estado desaparecida desde hacía casi una semana. El hallazgo se realizó en una zona de difícil acceso cercana a Paltay, en la ruta hacia Huaraz, luego de que el principal sospechoso, el también efectivo policial, José Enrique Villafán Arteaga, señalara el lugar donde presuntamente había abandonado el cuerpo.

La diligencia contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, personal de la Policía Nacional del Perú y autoridades judiciales, quienes acudieron al sitio para verificar la información proporcionada. Según las autoridades, un agente descendió hasta el barranco y confirmó la presencia de restos humanos femeninos, lo que coincide con la versión brindada por el investigado.

Operativo dirigido por el Ministerio
Operativo dirigido por el Ministerio Público verifica versión de investigado sobre paradero de víctima. (Foto: FB/@El Regional Noticias)

Operativo judicial y fiscal

El procedimiento fue supervisado por el fiscal provincial William Loayza Apaza, quien informó que las diligencias continuarán para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil. La zona fue acordonada para permitir el trabajo pericial y el levantamiento del cuerpo, realizado por especialistas de Medicina Legal.

La intervención requirió el despliegue de personal de rescate debido a la complejidad del terreno. Los equipos utilizaron cuerdas y arneses para acceder al punto exacto donde se encontraba el cadáver, lo que permitió asegurar el área y recolectar evidencias relevantes para el proceso de investigación en curso.

José Enrique Villafán Arteaga admite
José Enrique Villafán Arteaga admite crimen y revela ubicación donde fue hallado cadáver. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión:FB/@ReporteKonchucos)

Declaraciones y diligencias

La confesión del sospechoso se produjo después de una audiencia judicial en la que su defensa cuestionó los argumentos fiscales para solicitar prisión preventiva. Entre los planteamientos presentados se indicó que el investigado no contaría con vehículo propio —al haber sido incautado— y que habría mostrado disposición para colaborar con las diligencias al autorizar el ingreso de las autoridades a su vivienda.

De manera paralela, la Policía reportó el hallazgo de indicios en un vehículo vinculado al caso. Dentro del automóvil se encontró un cinturón de seguridad con aparentes manchas de sangre, el cual estaba oculto en una bolsa plástica junto a productos de limpieza y aromatizantes. Estos elementos fueron incautados para su análisis pericial como parte del proceso investigativo.

Diligencia en barranco cercano a
Diligencia en barranco cercano a Paltay permite ubicar restos humanos durante búsqueda de policía desaparecida. (Foto: FB/@ReporteKonchucos)

Reacciones de familiares

Durante el traslado de José Villafán a la zona del hallazgo, familiares de la víctima protagonizaron escenas de dolor e indignación, lo que obligó a reforzar el resguardo policial. En medio de la escena, una persona requirió atención médica tras sufrir una descompensación, según reportes de las autoridades presentes.

La noticia generó reacciones en pobladores de localidades cercanas como San Luis y Los Conchucos, donde vecinos se movilizaron para exigir el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta determinar responsabilidades y establecer con precisión lo ocurrido en este caso.

Hallan cuerpo de suboficial desaparecida
Hallan cuerpo de suboficial desaparecida Marleni Martha Rucana Silvestre tras confesión de principal sospechoso. (Foto composicíón: Infobae Perú/Difusión FB: @Chimbote En La Web/𝐄𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 )

Dictan prisión preventiva

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el efectivo de la Policía Nacional del Perú y también abogado José Enrique Villafán Arteaga (52), investigado por el presunto secuestro de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre (27). Según la investigación, la última vez que se vio a la agente fue cuando abordó la camioneta de su compañero tras salir de su centro de labores el sábado 21 de febrero en el sector Paltay.

La medida fue ordenada por el juez Pedro Flores Alberto, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huaraz, y se contabiliza desde el 24 de febrero, fecha en que el investigado fue detenido. Conforme a la resolución judicial, el imputado será internado en el establecimiento penitenciario Víctor Pérez Liendo mientras continúan las diligencias del caso.

Temas Relacionados

HuarazMarleni RucanaPolicíaFeminicidioperu-noticias

Más Noticias

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

El ‘King’ rememoró la rivalidad de Chile con Perú, y mencionó al grupo conformado por la ‘Foquita’, Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

Ministro de Justicia promete acelerar el proceso tras la muerte de Lizeth Marzano y pone bajo revisión los beneficios legales para jóvenes infractores

La investigación involucra a familiares, testigos y figuras públicas, mientras la sociedad exige respuestas y transparencia en cada etapa del proceso

Ministro de Justicia promete acelerar

Denunciaron a Roky’s por piedra en un plato de arroz chaufa: declararon como infundado el reclamo

Indecopi concluyó que no se pudo probar la presencia del objeto extraño en el alimento ni una relación directa entre la lesión dental alegada y el consumo del plato, por lo que desestimó todos los pedidos del denunciante

Denunciaron a Roky’s por piedra

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

La dinámica atacante ‘íntima’ se desplazó hacia la ciudad de Perth, en Australia, para sumarse al campamento de las ‘tigresas azules’, clasificadas por mérito propio al certamen de la región

Manisha Kalyan, flamante incorporación de

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC: partido en Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La única realidad es que el vencedor del atractivo lance, a desarrollarse en el estadio Héroes de San Ramón, se afianzará como el único líder del certamen. Guerrero está descartado; Ramos será el encargado del gol en Cajamarca

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Mendoza confiesa que Katya

Ricardo Mendoza confiesa que Katya Mosquera le dio ultimátun y le pidió definir su relación: “No la podía perder”

Francesca Montenegro, la influencer que quiso desligarse del crimen de Lizeth Marzano, pero terminó perdiendo todo

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

DEPORTES

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC: partido en Cajamarca por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso