Conciertos en Perú: Estos son los grandes artistas internacionales que llegarán a Lima en el mes de marzo

La capital peruana se prepara para recibir a Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Fonseca y Pablo Alborán, entre otros grandes artistas internacionales.

Lima vivirá un marzo de 2026 cargado de música y espectáculos internacionales de primer nivel. Artistas consagrados del pop, rock, electrónica, salsa y otros géneros llegarán a la capital peruana para ofrecer una experiencia única a los fans que esperan con ansias el regreso de los shows en vivo.

Desde leyendas como Miguel Bosé hasta la energía indie de TV Girl, pasando por los clásicos de The Killers, la ciudad se prepara para recibir a miles de seguidores en los principales recintos de la ciudad. A continuación, un repaso por los conciertos internacionales más destacados que llegarán en marzo.

Miguel Bosé presentará su 'Importante Tour 2025-2026' en Arena 1, tras nueve años de ausencia en Perú.

Miguel Bosé – 4 de marzo, Arena 1

El legendario cantante español Miguel Bosé regresa a Perú como parte de su “Importante Tour 2025-2026”. El show será el 4 de marzo en Arena 1 (Costa Verde, San Miguel), donde el intérprete de “Amante Bandido” y “Morena Mía” repasará sus grandes éxitos en una noche de nostalgia y celebración. Las entradas están a la venta en Ticketmaster Perú y se espera un lleno total, ya que Bosé no visitaba el país desde 2017.

La cantante Natalia Jiménez presenta el cartel de su Gran Gira Internacional "La Jiménez" 2026, con una parada en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 5 de marzo.

Natalia Jiménez – 5 de marzo, Anfiteatro del Parque de la Exposición

La cantante española, exvocalista de La Quinta Estación y ahora consolidada como solista, ofrecerá un concierto íntimo el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Presentará lo mejor de su repertorio pop y ranchero, incluyendo éxitos como “Creo en mí” y “El sol no regresa”. Las entradas pueden adquirirse en Teleticket.

El reconocido cantante Melendi posa sonriente mientras se prepara para el lanzamiento de su próxima gira de conciertos.

Melendi – 6 de marzo, Costa 21

El cantautor asturiano Melendi, ícono del pop y la balada española, llega a Lima con su gira mundial, presentándose en Costa 21 el 6 de marzo. Conocido por éxitos como “Destino o casualidad” y “Lágrimas desordenadas”, Melendi promete un espectáculo lleno de emoción y cercanía con el público peruano.

Jason Wyman, vocalista de TV Girl, actúa con pasión durante un concierto.

TV Girl – 9 de marzo, Centro de Convenciones Barranco

La banda estadounidense TV Girl, que mezcla dream pop y lo-fi indie, tocará por primera vez en Lima el 9 de marzo en el CC Barranco. Famosos por temas como “Lovers Rock” y “Birds Don’t Sing”, TV Girl es una de las propuestas alternativas más esperadas por el público joven y amante de la música indie.

The Killers serán protagonistas del rock internacional en Costa 21, confirmando el interés del público local.

The Killers – 23 de marzo, Costa 21

La banda estadounidense The Killers, considerada una de las grandes del rock alternativo moderno, regresa a Lima el 23 de marzo para presentarse en Costa 21. El grupo liderado por Brandon Flowers interpretará himnos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me” en un show que promete ser uno de los más esperados del año. Las entradas pueden encontrarse desde S/188 en Teleticket.

La banda de indie rock Interpol, con Paul Banks al frente.

Interpol – 24 de marzo, Costa 21

La mítica banda de indie-rock neoyorquina Interpol tocará el 24 de marzo en Costa 21, como parte de su tour por América Latina. Los peruanos podrán disfrutar de clásicos como “Evil”, “Obstacle 1” y “All the Rage Back Home” en un concierto que apunta a ser inolvidable para los fanáticos del género.

Pablo Alborán ofrecerá un show íntimo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición para fans del pop romántico.

Pablo Alborán – 24 de marzo, Anfiteatro del Parque de la Exposición

El cantautor español Pablo Alborán, aclamado por su voz única y sus baladas, ofrecerá un concierto íntimo el 24 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Con éxitos como “Solamente tú” y “Saturno”, Alborán sigue consolidándose como referente del pop romántico.

El reconocido artista Fonseca posa en un retrato promocional para su esperada gira "Tropicalia Tour", prometiendo una experiencia musical inolvidable para 2026.

Fonseca – 26 de marzo, Arena 1

El colombiano Fonseca trae su “Tropicalia Tour” a Lima el 26 de marzo en Arena 1. Conocido por su fusión de pop y vallenato, y por canciones como “Arroyito” y “Te mando flores”, Fonseca es garantía de fiesta, baile y conexión con el público peruano. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

El festival 'Una Noche de Salsa 14', con grandes exponentes del género, retornará al Estadio Nacional el 27 y 28 de marzo.

Una Noche de Salsa 14 – 27 y 28 de marzo, Estadio Nacional

El clásico festival de salsa “Una Noche de Salsa” regresa en su edición número 14 al Estadio Nacional los días 27 y 28 de marzo. El evento reunirá a grandes exponentes internacionales y nacionales del género, en una experiencia que suele prolongarse hasta la madrugada y que ya es tradición en la movida salsera limeña.