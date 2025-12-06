Fonseca regresa a Lima con su Tropicalia Tour 2026: fecha, lugar y precios de entradas

Lima vivirá una de las noches más esperadas de la música latina en el 2026. Fonseca, el multipremiado cantautor colombiano, ha confirmado su regreso a la capital peruana con la presentación en vivo de su nuevo álbum “Tropicalia”.

La llegada de Fonseca a Lima es un acontecimiento esperado por cientos de fanáticos que han seguido al artista desde sus primeros éxitos. El Tropicalia Tour 2026 viene consolidándose como uno de los shows más aclamados, cosechando reconocimientos en Estados Unidos y Europa antes de pisar tierra latinoamericana.

Sin radares, ni comunicación por radio, Fonseca trae a Perú su proyecto más ambicioso: un espectáculo cargado de vallenato/pop, emoción y una puesta en escena vibrante. El show está diseñado para que el público cante, baile y reviva esos temas que marcaron a toda una generación.

El álbum 'Tropicalia', nominado a los Latin Grammy 2024, será el eje central del esperado show en la capital peruana.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

La cita será el próximo jueves 26 de marzo de 2026 en Arena 1, uno de los recintos más modernos y versátiles de Lima.

Fonseca llegará acompañado de toda su banda vallenato/pop, garantizando un sonido potente, atmosferas llenas de energía y emociones para todos los gustos.

La puesta en escena ha sido diseñada para que sea imposible quedarse sentado, combinando luces, coreografías y la calidez de una banda que brilla por desenvoltura y talento. Lima será testigo de una velada en la que el romance, la nostalgia y la alegría tropical se funden en un solo espectáculo.

Fonseca confirma su regreso a Lima con el Tropicalia Tour 2026, presentando su nuevo álbum en Arena 1 el 26 de marzo.

Entradas: precios, preventa exclusiva y venta general

Para quienes desean asegurar su lugar en este esperado show, la organización ha dispuesto una preventa exclusiva para titulares de tarjetas BBVA.

La preventa será el 8 y 9 de diciembre, ofreciendo un atractivo 15% de descuento para quienes adquieran sus entradas durante esas fechas.

La venta general inicia el 10 de diciembre y estará disponible para todo el público a través de Ticketmaster, la reconocida plataforma internacional de eventos.

Los precios son de acuerdo a las zonas:

Preventa

Zonas:

- Platinum: S/. 248

- Vip: S /. 178

- Tribuna: S/. 97

Precio Full

- Platinum: S/. 285

- Vip: S/. 205

- Tribuna: S/. 110

La preventa exclusiva para el concierto de Fonseca será el 8 y 9 de diciembre con 15% de descuento para clientes BBVA.

“Tropicalia”: el disco que enamora a Latinoamérica

El corazón del tour gira alrededor del álbum “Tropicalia”, nominado a Mejor Álbum Tropical en los Latin Grammy 2024 y cuna de grandes éxitos. Entre los imperdibles de la noche destaca “Si Tú Me Quieres”, ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción Tropical, además de “Con Dinero y Sin Dinero”, canciones que por fin podrán escucharse en vivo por primera vez en Lima.

No faltarán otras piezas clave de este disco, como “Nunca me fui” —la esperada colaboración con Rubén Blades— y ritmos caribeños en “Venga lo que venga” junto a Rawayana. El repertorio incluye “Por toda la vida”, “Qué suerte tenerte” y “Pedacito de playa”, explorando la riqueza y frescura de la música tropical contemporánea.

Además, Fonseca se encargará de repasar los clásicos que lo llevaron a la cima: “Te mando flores”, “Arroyito”, “Prometo”, y “Eres mi sueño”, para que el público reviva los mejores momentos de su carrera.

Fonseca: energía, gratitud y un show para el recuerdo

El colombiano vuelve a Lima en uno de los mejores momentos de su carrera, tras batir récords y recibir ovaciones en diferentes ciudades del mundo. El Tropicalia Tour representa tanto un homenaje a la música tropical como una oportunidad para celebrar la diversidad sonora y el arte de Fonseca, quien promete regalar a su público una noche inolvidable.

Con este anuncio, Lima se confirma como plaza fundamental en el recorrido de grandes artistas latinoamericanos, manteniendo viva la pasión por la música en vivo y el reencuentro con estrellas de primer nivel.

"Te Mando Flores" de Fonseca cumplió 20 años desde su publicación en 2005 - crédito @fonseca/Instagram