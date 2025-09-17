Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show. IG

Pablo Alborán confirma su regreso a Lima como parte de su próxima gira internacional“Global Tour KM0”. A través de un anuncio oficial, Pablo Alborán hizo pública la primera etapa de su gira mundial “Global Tour KM0”, señalando a la capital peruana como una de sus paradas principales en Latinoamérica.

La gira 2026 constituye un nuevo capítulo en la trayectoria de Pablo Alborán, quien celebrará el lanzamiento de su disco más reciente, también titulado “KM0”.

Los conciertos fusionarán la emoción de sus clásicos con un sonido más maduro y actual, integrando temas como “Saturno”, “Solamente tú”, “Pasos de cero”, “Recuérdame”, “Quién”, “Prometo” y otras composiciones del repertorio que lo ha consolidado como figura de la música hispana.

“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, aseguró el cantautor en rueda de prensa sobre el reencuentro con sus seguidores en la región.

Con más de quince años de carrera, Pablo Alborán inició su trayectoria musical en 2010 con “Solamente tú”. Además de su trabajo en el estudio y la preparación del tour, ha debutado como actor en la segunda temporada de la serie de Netflix “Respira” (2024), participando en un drama hospitalario. El malagueño suma así nuevos retos profesionales en su carrera.

¿Dónde y cuándo es el concierto?

El concierto de Pablo Alborán se realizará el próximo martes 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio reconocido por acoger presentaciones internacionales de alto nivel.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas para el concierto del cantante español en Lima estarán disponibles en Teleticket desde el lunes 22 de septiembre de 2025.

Habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella los días 22 y 23 de septiembre, o hasta agotar stock. Posteriormente, se abrirá la venta general para el público en las plataformas oficiales de Teleticket.

El artista español regresa a Perú con su gira mundial ‘Global Tour KM0′.

Alborán inicia la gira en Latinoamérica

La nueva gira de Pablo Alborán arrancará en Latinoamérica en marzo de 2026 y recorrerá diferentes países de América y Europa a lo largo del año. Como parte del lanzamiento de su álbum “KM0”, el artista ofrecerá el 23 de septiembre de 2025 un showcase especial en la Puerta del Sol en Madrid y transmitirá el evento en vivo vía TikTok. En simultáneo, ese día comenzará la preventa de su nuevo disco y se habilitará la venta general de entradas para su gira internacional.

Pablo Alborán es un cantautor y músico español nacido en Málaga en 1989. Se posicionó en la escena internacional desde su debut en 2010 con el sencillo “Solamente tú”, que lo llevó rápidamente a la popularidad en España y América Latina. Su discografía incluye álbumes como “Pablo Alborán” (2011), “Terral” (2014) y “Vértigo” (2020), caracterizados por baladas emotivas y composiciones íntimas.

A lo largo de su carrera, Alborán ha recibido múltiples nominaciones a los Latin Grammy y ha colaborado con artistas destacados del panorama musical. Reconocido por su voz cálida, su habilidad como compositor y sus presentaciones en vivo, el malagueño mantiene una conexión especial con el público hispanohablante. Además, recientemente ha dado sus primeros pasos en la actuación, sumando una faceta más a su trayectoria artística.

Pablo Alborán anunció su regreso a Bogotá para 2026 - crédito cortesía Breakfast Live