Buscan decretar que el 13 de abril sea día no laborable para los personeros en las Elecciones

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

Las elecciones generales 2026 tendrán lugar el domingo 12 de abril, a poco más de un mes. Así, en este plazo corto, la bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley para que los personeros de los partidos que se presenten a las elecciones no tengan que ir a trabajar el lunes siguiente, el 13 de abril.

Es decir, se busca darles un día no laborable canjeable para ese lunes, uno que, según la propuesta aplicaría tanto para el sector público como para el privado.

“Declárase día no laborable compensable, para el sector público y privado, el lunes siguiente a la fecha de realización de las Elecciones Generales 2026, exclusivamente para los personeros de mesa debidamente acreditados ante los organismos electorales competentes”, propone el texto.

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Personeros podrían tener día no laborable

¿A quiénes beneficiaría esta Ley? A los personeros: se trata de personas que se ponen a disposición de los partidos políticos que postulan, o personajes independientes, para velar por sus intereses y representarlos durante un determinado proceso electoral. Cumplen con observar e intervenir ante una situación que genera sospecha de no transparencia durante la jornada. Asimismo, están inscritos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Así, estos asistirán a las jornadas inclusive de conteo de votos, una que duraría hasta altas horas de la noche. Pero al día siguiente no se les suele considerar un día libre, como si es posible para los miembros de mesa, dada la diferencia en la naturaleza de sus labores.

Si se aprueba la Ley, los personeros acreditados podrán descansar ese mismo lunes posterior a las Elecciones, el 13 de abril, tanto en el sector público y el privado, pero tendrán que recuperar las horas no laboradas, ese turno que les tocara, en un momento posterior.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

“Para acceder al beneficio establecido en la presente ley, el personero de mesa deberá acreditar su participación efectiva en la jornada electoral mediante la constancia o credencial emitida por el organismo electoral correspondiente”, aclara la medida.

Solo para estas Elecciones 2026

Si se aprueba la medida, el proyecto de ley plantea una vigencia casi inmediata. “La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano”, propone.

Asimismo, “el beneficio establecido en la presente ley tiene carácter excepcional y es aplicable únicamente para las Elecciones Generales 2026, no constituyendo precedente obligatorio para futuros procesos electorales”. Es decir, solo aplicará para estas elecciones y para este lunes 13 de abril.

Capacitación electoral 2026: ONPE activa cursos virtuales para miembros de mesa y personeros. (Foto: ONPE)

Fuerza Popular confía en que esta medida, inclusive, motivará a la labor de los personeros ese domingo 12 de abril: “La implementación de este beneficio optimizará el ejercicio del derecho de sufragio al ofrecer un entorno electoral más supervisado y transparente. Los incentivos laborales, como el propuesto, promueven que las elecciones se realicen en óptimas condiciones, reduciendo los riesgos de distorsión de la voluntad popular por falta de fiscalización en las mesas”.

“Al asegurar que los personeros puedan cumplir con su labor de defensa del voto sin perjuicio de su régimen laboral, el Estado cumple con su finalidad suprema de asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica de los ciudadanos, fortaleciendo así la base misma del orden democrático”, explica la medida.