Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

Urpi Torrado, Gerente General de Datum Internacional, analiza en una entrevista el panorama electoral, destacando el alto porcentaje de votantes indecisos y la fragmentación del voto entre los candidatos.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la gerenta general de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que apenas 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por más del 50% de la población, en un escenario marcado por la fragmentación y un alto nivel de indecisión.

Torrado precisó en Canal N que, si bien el número de indecisos ha disminuido respecto a mediciones anteriores, aún se mantiene en un 40%, una cifra que consideró elevada. Según explicó, la dispersión del voto no solo responde a la amplia oferta electoral, sino también a que ningún aspirante ha logrado conectar de manera contundente con el electorado. “Ningún candidato logra todavía generar esa esperanza o ilusión”, afirmó.

En ese contexto, indicó que los porcentajes de intención de voto son reducidos y que el margen de error de la encuesta —de 2,5 puntos porcentuales— dificulta detectar variaciones significativas entre una medición y otra. “Es muy difícil poder detectar crecimientos de una encuesta a otra, pero vamos viendo tendencias”, sostuvo.

Listas de 34 agrupaciones inscritas y sus candidatos presidenciales. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

En la denominada “segunda división” de candidatos figuran Martín Vizcarra (Perú Primero) con 2,6%; Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 2,5%; Johnny Lescano (Cooperación Popular) con 2,4%; José Luna Gálvez (Podemos) con 1,7%; y George Forsyth (Somos Perú) con 1,5%. Según se comentó en el análisis, Sánchez habría apalancado su candidatura en la figura del expresidente Pedro Castillo.

Torrado aclaró que Lescano mantiene un electorado sólido en el sur del país y que su respaldo no ha crecido, pero tampoco ha retrocedido. En cambio, destacó que Sánchez es el candidato que más posiciones ha escalado en el ranking, al pasar del puesto once al siete. Asimismo, indicó que López Chau es quien más crece en términos porcentuales en esta medición.

Sobre la evolución de las tendencias ideológicas, la ejecutiva explicó que no se trata de un movimiento exclusivo de la izquierda. Mencionó que también se han registrado incrementos en figuras de derecha como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, aunque precisó que estos ya tenían posiciones más consolidadas en encuestas previas.

En el plano regional, detalló que López Chau se ubica segundo en el sur y empata en el primer lugar en el centro, mientras que Lescano ocupa el tercer lugar en el sur, donde mantiene un respaldo estable. Finalmente, el sondeo muestra que Ricardo Belmont y Wolfgang Grosso empiezan a aparecer con cifras propias, mientras que el voto blanco o viciado alcanza el 24,1% y el 16,3% aún no sabe por quién votará.

¿Cuándo serán las votaciones presidenciales en Perú?

Las votaciones presidenciales en Perú están programadas dentro del proceso de las elecciones generales 2026:

Primera vuelta: 12 de abril de 2026 , cuando los peruanos elegirán al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.

Segunda vuelta (si es necesaria): 7 de junio de 2026, en caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta.

Estas fechas fueron establecidas oficialmente por el Ejecutivo peruano y el cronograma electoral fijado por las autoridades electorales.