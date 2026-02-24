Perú

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

La gerenta de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que ningún aspirante logra generar “esperanza o ilusión” suficiente para conectar masivamente con los votantes

Guardar
Urpi Torrado, Gerente General de Datum Internacional, analiza en una entrevista el panorama electoral, destacando el alto porcentaje de votantes indecisos y la fragmentación del voto entre los candidatos.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la gerenta general de Datum Internacional, Urpi Torrado, advirtió que apenas 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por más del 50% de la población, en un escenario marcado por la fragmentación y un alto nivel de indecisión.

Torrado precisó en Canal N que, si bien el número de indecisos ha disminuido respecto a mediciones anteriores, aún se mantiene en un 40%, una cifra que consideró elevada. Según explicó, la dispersión del voto no solo responde a la amplia oferta electoral, sino también a que ningún aspirante ha logrado conectar de manera contundente con el electorado. “Ningún candidato logra todavía generar esa esperanza o ilusión”, afirmó.

En ese contexto, indicó que los porcentajes de intención de voto son reducidos y que el margen de error de la encuesta —de 2,5 puntos porcentuales— dificulta detectar variaciones significativas entre una medición y otra. “Es muy difícil poder detectar crecimientos de una encuesta a otra, pero vamos viendo tendencias”, sostuvo.

Listas de 34 agrupaciones inscritas
Listas de 34 agrupaciones inscritas y sus candidatos presidenciales. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

En la denominada “segunda división” de candidatos figuran Martín Vizcarra (Perú Primero) con 2,6%; Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 2,5%; Johnny Lescano (Cooperación Popular) con 2,4%; José Luna Gálvez (Podemos) con 1,7%; y George Forsyth (Somos Perú) con 1,5%. Según se comentó en el análisis, Sánchez habría apalancado su candidatura en la figura del expresidente Pedro Castillo.

Torrado aclaró que Lescano mantiene un electorado sólido en el sur del país y que su respaldo no ha crecido, pero tampoco ha retrocedido. En cambio, destacó que Sánchez es el candidato que más posiciones ha escalado en el ranking, al pasar del puesto once al siete. Asimismo, indicó que López Chau es quien más crece en términos porcentuales en esta medición.

Sobre la evolución de las tendencias ideológicas, la ejecutiva explicó que no se trata de un movimiento exclusivo de la izquierda. Mencionó que también se han registrado incrementos en figuras de derecha como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, aunque precisó que estos ya tenían posiciones más consolidadas en encuestas previas.

En el plano regional, detalló que López Chau se ubica segundo en el sur y empata en el primer lugar en el centro, mientras que Lescano ocupa el tercer lugar en el sur, donde mantiene un respaldo estable. Finalmente, el sondeo muestra que Ricardo Belmont y Wolfgang Grosso empiezan a aparecer con cifras propias, mientras que el voto blanco o viciado alcanza el 24,1% y el 16,3% aún no sabe por quién votará.

¿Cuándo serán las votaciones presidenciales en Perú?

Las votaciones presidenciales en Perú están programadas dentro del proceso de las elecciones generales 2026:

  • Primera vuelta: 12 de abril de 2026, cuando los peruanos elegirán al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.
  • Segunda vuelta (si es necesaria): 7 de junio de 2026, en caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50 % de los votos válidos en la primera vuelta.

Estas fechas fueron establecidas oficialmente por el Ejecutivo peruano y el cronograma electoral fijado por las autoridades electorales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Datumcandidatos presidencialesElecciones Generales 2026peru-politica

Más Noticias

Antonio Rizola llenó de elogios a Esmeralda Sánchez tras gran nivel en Sudamericano: “Está lista para jugar en cualquier parte del mundo”

El entrenador brasileño también brindó consejos a la líbero peruana, destacada por su desempeño con Alianza Lima al lograr el tercer puesto en el torneo de vóley

Antonio Rizola llenó de elogios

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’ ante cuestionado nivel de Felipe Vizeu? Gustavo Zevallos respondió con firmeza

El director deportivo del club ‘celeste’ se pronunció por la posibilidad de incorporar a otro delantero centro luego de las críticas recibidas por el brasileño

¿Sporting Cristal fichará un ‘9’

Crimen del dueño de discotecas en SJL: víctima tenía antecedentes policiales

Ronald Márquez Sotelo figuraba en registros policiales por presunta tentativa de violación, uso de armas de fuego y coacción. Mientras tanto, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas

Crimen del dueño de discotecas

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Marco Tullio Teixeira abordó la opción de que el equipo ‘blanquiazul’ ocupe la plaza de un club brasileño si el campeonato mundial se lleva a cabo en ese país

¿Alianza Lima podría participar en

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

El alcalde Renzo Reggiardo propuso la creación de una ‘Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana’ en un intento de controlar el avance de la criminalidad en la ciudad

Municipalidad de Lima pidió al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Municipalidad de Lima pidió al

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

José Jerí reaparece en supermercado: exmandatario fue visto haciendo compras con lentes oscuros y carrito en mano

Poder Judicial ratifica levantamiento de secreto de comunicaciones de Eduardo Arana en investigación por ‘Los Cuellos Blancos’

Mario Vizcarra debatirá con Keiko Fujimori el 25 de marzo: “(Se va a) hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug a favor de

Melissa Klug a favor de una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

Hermano de Lizeth Marzano exige máxima pena para Adrián Villar y Marisel Linares: “Yo no voy a parar hasta verlos en la cárcel”

Lizeth Marzano: Así reaccionó Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa tras audiencia en el Ministerio Público

Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Adrián Villar intentó conciliar: “La vida de mi hermana no tiene precio”

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

DEPORTES

¿Alianza Lima podría participar en

¿Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de vóley 2026 tras tercer lugar? Presidente de la CSV dio contundente respuesta

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026