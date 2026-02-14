Perú

Decretan días no laborables este lunes 16 y martes 17 de febrero, pero solo en una provincia

Un gobierno regional ha declarado estos días no libres para el sector público y privado, pero deberán recuperarse. El motivo es un carnaval

Si bien el 16 y
Si bien el 16 y 17 no serán días no laborables a nivel nacional, sí aplicarán como días libres en una provincia. - Crédito Andina

Si bien en esta primera parte del año no hay feriados que apliquen para todos los trabajadores a nivel nacional, por aniversarios, celebraciones y otras razones, se decretan días no laborables para el sector público en algunas partes del país.

¿Sabías que el lunes 16 y martes 17 de febrero son días que los servidores públicos no trabajaran en una provincia? Estos dos “feriados locales” fueron decretados el pasado 6 de febrero por el Gobierno regional de Ayacucho y solo aplicarán para la provincia de Huamanga.

¿El motivo? La celebración del Carnaval Ayacuchano 2026, una de las festividades más icónicas en la región Ayacucho y que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de diciembre de 2003.

Días no laborables en Ayacucho

El pasado 6 de febrero de este 2026, el Gobierno regional de Ayacucho promulgó el Decreto regional N.° 00001-2026-GRA/GR, el cual aprueba estos días no laborables.

Mediante la Resolución Directoral Nacional N° 866-2006-INC-2003 de fecha 4 de diciembre del 2023, el Carnaval Ayacuchano, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Es así que el Gore Ayacucho reconoce que esto debe ser secundado por otras actividades concurrentes para su “realce imperativo”.

Así, a nivel municipal se decidió ya a fines de enero declarar el día lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026 como “Feriado local no laborable recuperable para las instituciones públicas y privadas por la celebración del Carnaval Ayacuchano 2026″, el cual aplicará dentro de la Jurisdicción de la Provincia de Huamanga. Esto fue refrendado por el Gore con la finalidad de contribuir a cultivar a estas manifestaciones culturales.

De esta manera, a pesar de llamarse “feriado local”, estos días deberán ser recuperados y podrán aplicar también al sector privado, pero no obligatoriamente.

¿Qué pasará con los días no trabajados?

Como se sabe, a diferencia de los días feriados, los no laborables, obligados a trabajadores del sector público, deben ser compensados. Es decir, las horas no trabajadas deben cumplirse en un momento posterior al cobro de estos periodos libres.

Sobre esto, el artículo segundo del decreto del Gore Ayacucho detalla cómo deberá ser esta recuperación de horas no trabajadas. “Disponer a los titulares de las diversas entidades públicas de la Provincia de Huamanga programar dentro de los dos meses subsiguientes a la expedición del presente Decreto Regional, la recuperación del tiempo no laborado, previa las formalidades de Ley”, aclara la norma.

Así, las entidades regionales tendrán hasta abril para reprogramar las horas no trabajadas por este carnaval.

La importancia del Carnaval de Ayacucho

Como se sabe, el Carnaval de Ayacucho reviste una gran importancia al constituir una tradición que se preserva en el tiempo no solamente como un sentimiento festivo, sino como un testimonio emblemático de la creatividad de la población, de la expresión plena de su prodigioso acervo cultural a través de tradiciones muy arraigadas, y también de su capacidad organizativa social, todo lo cual contribuye a fortalecer su identidad regional.

Así, esta festividad icónica, que también se celebra en todas las provincias y distritos del Perú, evidencia la formidable riqueza cultural de nuestro país de todas las sangres. Sin embargo, no en todos estos lugares supondrá un día no laborable.

