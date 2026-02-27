Perú

Lizeth Marzano: Ministerio Público cancela inspección técnica en la escena del atropello de Adrián Villar en San Isidro

La Policía Nacional desalojó la cuadra siete de Camino Real, donde más de mil personas participaban en un plantón de vigilia. Finalmente, no se realizó la ampliación en la escena del atropello debido a la multitud

La Policía Nacional despejó la cuadra siete de Camino Real, donde se realizaba un plantón de vigilia con más de mil personas. ATV/ En otra Cancha.

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sumó una nueva diligencia en la cuadra siete de la avenida Camino Real, en San Isidro, en medio de un escenario marcado por la masiva presencia ciudadana. Más de mil personas participaban en un plantón de vigilia exigiendo justicia cuando la Policía Nacional del Perú dispuso el despeje total de la zona para permitir la ejecución de una ampliación de la inspección técnica ordenada por el Ministerio Público.

La intervención se produjo en el mismo punto donde Marzano fue impactada por el vehículo conducido por Adrián Villar, hecho que derivó en su fallecimiento y en una investigación por presunto homicidio culposo. La diligencia tenía como finalidad complementar el peritaje realizado el día del accidente, a fin de precisar mediciones, trayectorias y otros elementos técnicos relevantes para el proceso.

Desde el lugar, una reportera de ATV describió el momento en que se inició el operativo de despeje. “Y en el lugar donde Lizeth Marzano luchó por su vida después de haber recibido el impacto del vehículo que conducía Adrián Villar, ya hace más de una semana, nos encontramos en la cuadra siete de Camino Real. Lo que está sucediendo en este momento es que la Policía Nacional está retirando a todas las personas, incluidos los medios de comunicación, que estábamos en la misma cuadra, porque la representante del Ministerio Público, los peritos, van a hacer una ampliación de la inspección técnica que se hizo el día del accidente”, informó en enlace en vivo para ‘En otra cancha’.

PNP retira a la prensa y a los asistentes al plantón de vigilia

El retiro no solo alcanzó a periodistas y equipos de prensa. También incluyó a los asistentes al plantón de vigilia, que se había convocado para expresar respaldo a la familia y exigir justicia. Según estimaciones difundidas en la cobertura televisiva, la concentración superaba el millar de personas.

La medida fue adoptada debido a que la presencia masiva de ciudadanos y medios dificultaba el desplazamiento del personal fiscal y de los peritos. “Empezó esta inspección, el personal del Ministerio Público, la representante caminaba y algunos medios de comunicación se acercaban, no la dejaban caminar. Entonces, por eso es que la policía lo que ha hecho es literalmente retirar a todas las personas”, explicó la reportera. “Porque no había un respeto por ese trabajo de las autoridades aquí”.

En un primer momento se había mencionado la posibilidad de realizar una reconstrucción de los hechos, diligencia que permite recrear la dinámica del accidente. Sin embargo, esa alternativa fue descartada. “Se habló en algún momento de una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, nos explicaba el abogado de la familia Marzano que esto no va a ser posible porque la policía no tiene los implementos, es decir, por ejemplo, muñecos para poder reconstruir lo que pasó con Lisette, mientras después de ser impactada por el vehículo que conducía Adrián Villar”, detalló la periodista.

No era reconstrucción de los hechos

Ante esa limitación logística, las autoridades optaron por ejecutar una ampliación de la inspección técnica, centrada en la toma de nuevas mediciones y en la revisión minuciosa del entorno físico del accidente. “Entonces, dadas esas circunstancias de que no hay las condiciones para poder hacer una verdadera reconstrucción, lo que se ha decidido es, en este momento, hacer una ampliación de la inspección técnica que se hizo en el lugar de los hechos”, agregó.

La escena reflejó la tensión entre la necesidad de preservar el espacio para el trabajo pericial y el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Los asistentes al plantón, que portaban pancartas y encendían velas en memoria de la deportista, fueron desplazados hacia zonas aledañas mientras se desarrollaba la diligencia.

El procedimiento técnico incluyó la delimitación del área con cintas de seguridad y la restricción parcial del tránsito vehicular. Los peritos evaluaron distancias, puntos de impacto y características de la vía, información que será incorporada al expediente fiscal.

