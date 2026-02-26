La sensible despedida de Adrián Villar con su familia tras ser detenido por la muerte de Lizeth Marzano

Imágenes de la detención preliminar de Adrián Villar, principal investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano en un accidente de tránsito en San Isidro. El joven permanecerá 72 horas detenido | Video: Latina

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó la detención preliminar de 72 horas de Adrián Villar, de 21 años, en un edificio del distrito de La Victoria, tras revelarse nuevas imágenes relacionadas con el accidente que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

Los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a Villar en la sala del domicilio, acompañado de su padre y otros familiares. Según las imágenes captadas por Latina Noticias, los agentes le explicaron la medida dictada por el Poder Judicial y procedieron a esposarlo. Durante la diligencia, se le colocó un chaleco de detenido, que fue retirado antes de su traslado.

Al momento de colocarse el chaleco, una mujer, quien sería su madre, protagonizó un momento sensible al tomarle del rostro y conmoverse por la despedida del joven.

Traslado a la dependencia policial

Adrián Villar es trasladado por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada al caso Lizeth Marzano. (Latina)

Posteriormente, Villar fue trasladado por los agentes de la PNP a la dependencia policial correspondiente. Durante todo el recorrido, no brindó declaraciones a los medios ni respondió preguntas sobre las razones por las que no auxilió a la víctima en el momento del accidente.

Tras su arribo, Villar fue llevado primero a la División de Exámenes Clínicos Forenses, donde fue evaluado por un médico legista. Luego se dirigió a Criminología y posteriormente será trasladado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde permanecerá detenido mientras continúan las pesquisas. La medida judicial de 72 horas se mantiene para que pueda ser investigado formalmente por los delitos que se le imputan.

Delitos imputados e investigación de terceros

Villar es investigado por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente. Además, la Fiscalía informó que dos agentes de la comisaría de Orrantia del Mar también forman parte de la investigación, luego de ser identificados en actitudes consideradas sospechosas tras el accidente.

La periodista Marisel Linares ha sido incluida en la investigación por presunto encubrimiento a su hijastro, tras revelarse imágenes en las que aparece conversando con Villar y su padre horas después del accidente, en un parque cercano al lugar de los hechos. Estas imágenes son parte de la evidencia que la Fiscalía revisa como parte de la investigación.

Las diligencias de la PNP incluyen la revisión de todas las imágenes disponibles y el análisis de los movimientos posteriores al accidente. Villar permanecerá en la carceleta de la dependencia policial mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con los tres delitos imputados.

¿Qué sucedió con Lizeth Marzano?

El accidente que provocó el fallecimiento de Lizeth Marzano sucedió el 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Las imágenes muestran que el vehículo conducido por Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista, quien realizaba su rutina de trote.

Adrián Villar abandonó la escena y no prestó ayuda a la víctima, quien falleció minutos después en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Por disposición del 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, medida que rige hasta noviembre de 2026.