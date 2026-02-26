Perú

TUUA de transferencia doméstica comenzaría a cobrarse desde abril luego de permanecer suspendida

La concesionaria del terminal aéreo señaló que el cobro se reactivará tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para compartir el costo, mientras busca impulsar el pago digital y reducir fricciones en las conexiones nacionales e internacionales

La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada a pasajeros que realizan conexiones dentro del país volvería a activarse a partir de abril, tras varios meses en pausa. La medida fue confirmada por Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El cobro había sido suspendido luego de cuestionamientos de distintos sectores y en medio de negociaciones con el Gobierno para ajustar su aplicación. Mientras se ultiman los detalles de una adenda al contrato de concesión, la tarifa continuará sin aplicarse hasta marzo.

Reanudación del cobro y esquema acordado

La TUUA de transferencia doméstica —dirigida a pasajeros que viajan de una región a otra con escala en Lima— asciende a USD 6,32 por persona, sin incluir IGV. La implementación de este monto generó observaciones, lo que llevó a su paralización temporal en busca de una solución consensuada.

Según explicó Salmón, el entendimiento en curso contempla que el Estado asuma el 50% del valor de la tarifa. El ejecutivo defendió la necesidad del cobro al señalar que “Ninguna empresa puede ser sostenible si una proporción importante de sus clientes no paga por los servicios que recibe”.

Transferencias internacionales y peso en el tráfico

En paralelo, LAP mantiene vigente la TUUA para pasajeros en conexión internacional, fijada en USD 10,05 sin IGV. Este cobro se realiza conforme a una adenda suscrita en 2013 y se encuentra activo desde diciembre del año pasado.

El segmento de pasajeros en tránsito ha ganado relevancia dentro del movimiento total del aeropuerto. En vuelos internacionales, representan el 46% de quienes parten del terminal aéreo. Además, su participación ha mostrado una tendencia creciente: en 2024 promediaron el 31% y en 2025 alcanzaron el 36%.

Canales habilitados para el pago

La concesionaria ha dispuesto tres alternativas para abonar la tarifa: mediante su portal web, en módulos físicos instalados en el aeropuerto y a través de agentes móviles ubicados en los pasillos del terminal.

Actualmente, alrededor del 25% de los viajeros opta por el canal digital, el cual permite efectuar el pago incluso antes de iniciar el trayecto. No obstante, la mayor parte continúa realizando la transacción de manera presencial. Solo en febrero se registraron cerca de 356 mil pasajeros en transferencia, de los cuales 217 mil cancelaron el monto directamente en el aeropuerto. La empresa busca fortalecer el uso de la plataforma virtual para hacer más ágil el proceso.

Efectos en la operación y percepción de usuarios

De acuerdo con LAP, la aplicación de la tarifa no ha ocasionado demoras significativas ni pérdidas de vuelos. El 90% de las operaciones de pago se concreta en aproximadamente 10 minutos, aunque en horarios de alta demanda el tiempo puede ampliarse hasta 15 minutos.

Pese a ello, la empresa admite que el procedimiento podría optimizarse si el importe se incorporara directamente al precio del pasaje, práctica adoptada en otros aeropuertos a nivel internacional. Sondeos realizados por la concesionaria revelan que varios pasajeros señalan no haber recibido información clara de parte de las aerolíneas sobre este cobro, lo que genera incomodidad al momento de efectuar el pago durante la conexión.

