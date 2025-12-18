Aerolíneas reducen rutas internacionales desde Perú por el cobro de la TUUA y reabren el debate sobre la competitividad regional

LAP estima ingresos netos superiores a S/45 millones anuales por la TUUA de transferencia, con proyecciones de S/233 millones hasta 2030.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una disputa que ha provocado la cancelación de rutas y un intenso debate sobre el impacto del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en la competitividad de Perú como hub aéreo en América Latina.

El 7 de diciembre de 2025 marcó la entrada en vigor del nuevo esquema tarifario en el principal aeropuerto peruano. La TUUA de transferencia comenzó a aplicarse a todos los pasajeros en conexión internacional.

Tras un primer aviso con Orlando y La Habana, LATAM Airlines Perú, la aerolínea con mayor presencia en el país, comunicó en las últimas horas la suspensión de 6 rutas internacionales tras evaluar la sostenibilidad operativa bajo el nuevo esquema de costos, en especial para vuelos cuya demanda depende del tráfico de conexión internacional.

El Aeropuerto Jorge Chávez de Lima y una disputa entre privados

A partir del 29 de marzo de 2026 dejarán de operar los vuelos directos que unían Lima con Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán. Además, LATAM no concretará las rutas previstas a Guatemala y Belo Horizonte.

La empresa atribuyó la decisión directamente a la implementación de la TUUA de transferencia internacional, la cual limita la competitividad frente a otros hubs regionales como Bogotá y Panamá, que no aplican cargos equivalentes.

La nueva tarifa aeroportuaria de transferencia internacional en Lima afecta la competitividad frente a hubs como Bogotá y Panamá.

En respuesta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció conversaciones avanzadas con 6 nuevas aerolíneas internacionales—entre ellas Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa—y subrayó su objetivo de consolidar a Perú como un punto de conexión relevante para pasajeros de América Latina.

El ministro peruano Aldo Prieto aseguró que “la inversión en infraestructura es posible gracias a la TUUA”, enfatizando la importancia de recursos para la modernización de aeropuertos en varias regiones del país.

La TUUA de la discordia: la cuestión de la Adenda 6

Sin embargo, el cobro de la TUUA de transferencia es producto de una evolución regulatoria y contractual. La discusión se remonta a 2004, cuando Lima Airport Partners (LAP) solicitó por primera vez al regulador peruano Ositran -adscrito, pero no dependiente del MTC- autorizar la tarifa para pasajeros en conexión internacional.

En el periodo posterior, la proporción de pasajeros en transferencia aumentó progresivamente, pasando de 15% en 2004 a 37% en 2025. La Adenda 6 al Contrato de Concesión, firmada en 2013, formalizó el derecho a cobrar la TUUA de la discordia, bajo el argumento de que estos pasajeros reciben entre 25 y 26 de los servicios del aeropuerto y generan costos operativos específicos.

¿Cuánto deben pagar los pasajeros que hacen escala en Lima?

Este acuerdo extendió el plazo de concesión a Lima Airport Partners hasta el año 2041. La adenda fue pactada para permitir la expansión y modernización del terminal aéreo, una de las mayores apuestas de infraestructura en Perú.

Montos de la nueva TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez:

TUUA de transferencia internacional : US$ 11,86 (corresponde a US$ 10,05 más 18% de IGV, desde el 7 de diciembre de 2025)

TUUA de transferencia nacional: US$ 7,46 (corresponde a US$ 6,32 más 18% de IGV, inicio previsto el 1 de enero de 2026, sujeto a negociación y posible subsidio estatal)

Según estimaciones de LAP, parte de esta tarifa es transferida al Estado peruano (aproximadamente el 46,5% del total). El ingreso neto para la concesionaria por cada pasajero es US$5,38 en conexión internacional y US$3,38 en conexión nacional, ambos montos sin considerar el IGV.

La TUUA de transferencia internacional tiene un costo de USD 11,86 por pasajero desde diciembre de 2025 en el aeropuerto de Lima.

En los últimos meses, tras el rechazo del informe técnico emitido por Ositran, la controversia escaló. Consejeros del regulador advirtieron sobre el impacto en la competitividad del aeropuerto y en la oferta de rutas.

Además, el sector gremial, encabezado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) y Comex Perú, remarcó que modificar unilateralmente la TUUA “pondría en riesgo la confianza jurídica del país y la sostenibilidad de las inversiones privadas”.

¿Cómo afecta la TUUA a la competitividad aeroportuaria de Perú?

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alertaron que el cobro de la TUUA tendrá como consecuencia una desaceleración en el crecimiento del tráfico internacional.

Las entidades proyectan un incremento de apenas 3% anual hasta 2041, mientras que sin esa tarifa el alza habría llegado hasta 9%. Según IATA, “la medida debilita el papel del Aeropuerto Jorge Chávez como hub de conexiones y reduce las opciones de vuelo para los pasajeros”.

El gremio empresarial sostiene que el Perú quedará en desventaja frente a hubs regionales como Panamá y Bogotá, que ofrecen más destinos, menores tiempos de conexión y no imponen cargos equivalentes a los pasajeros en tránsito.

La postura de la concesionaria LAP y comparaciones regionales

Lima Airport Partners defiende la tarifa al argumentar que cubre costos asociados a los servicios diferenciados que utiliza un pasajero de transferencia.

Según estimaciones publicadas por Infobae Perú, LAP espera captar más de S/45 millones anuales netos por la TUUA de transferencia, cuyos ingresos totales proyectados hasta 2030 superan los S/233 millones, aunque la cifra final dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros.

El Ministerio de Transportes negocia con aerolíneas como Turkish Airlines y Emirates para fortalecer la conectividad aérea de Perú.

LAP sostiene, además, que el cobro de tarifas de transferencia a pasajeros en conexión internacional es una práctica común en la mayoría de hubs globales de Europa y Asia, aunque la adopción es menor en Latinoamérica. Como ilustración, indican que en Bogotá y Panamá, aunque no exista un cobro idéntico a la TUUA de transferencia, las tasas totalizadas pueden superar los 50 dólares por pasajero, superando el monto vigente en Lima.

Frente al argumento de doble cobro, LAP subraya que la TUUA de salida y la TUUA de transferencia corresponden a servicios diferenciados y que el contrato prohíbe subsidios cruzados entre tarifas.

Ante la negativa de AETAI, LAP cobra la TUUA por su cuenta

Desde diciembre de 2025, la TUUA debe informarse de forma clara y anticipada a los pasajeros. El incumplimiento de esta directiva puede implicar multas de hasta S/2,4 millones para las aerolíneas, según confirmó Indecopi a Infobae Perú. LAP calcula un flujo anual de unos 2 millones de pasajeros internacionales y 850.000 nacionales sujetos a este cargo.

La viabilidad de eliminar o reducir la TUUA de transferencia en rutas domésticas permanece en negociación con el Estado peruano. LAP ha expresado que una eventual eliminación implicaría financiar ese costo con recursos públicos, cuyo subsidio superaría los S/178 millones durante los próximos 15 años.

Evolución del conflicto y principales hitos:

2001: Contrato de concesión reconoce el derecho de LAP a cobrar la TUUA a pasajeros embarcados.

2004: OSITRAN niega la tarifa para transferencias internacionales por no usar todos los servicios.

2007: Regulador reconoce que los pasajeros en transferencia generan costos.

2013: Firma de la Adenda 6, permitiendo el cobro de la TUUA de transferencia internacional.

2017: Adenda LAP 2041 amplía la concesión de LAP a 2041 para permitir la expansión y modernización del aeropuerto.

2024-2025: Negociaciones fallidas para incluir la TUUA de transferencia en boletos aéreos.

7 de diciembre de 2025: Comienza el cobro de TUUA internacional por pasajero en transferencia, por US$ 11,86 (US$ 10,05 más IGV).

1 de enero de 2026: Inicio previsto del cobro de TUUA de transferencia nacional, por US$ 7,46 (US$ 6,32 más IGV), sujeto a negociación.

29 de marzo de 2026: Entra en vigor la suspensión de rutas internacionales por parte de LATAM.

El futuro del hub peruano y el debate internacional

El ajuste impulsado por la TUUA de transferencia ha dejado en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiar infraestructura moderna y el objetivo de mantener la conectividad internacional.

Perú busca nuevas alianzas con compañías extranjeras mientras enfrenta riesgos legales internacionales y cuestionamientos internos sobre la estabilidad regulatoria. El modelo aplicado por Lima es observado con atención desde la región, en un contexto donde la competencia entre hubs latinoaamericanos continúa intensificándose.